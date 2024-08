Vacanze finite? Possiamo prolungarle ogni weekend

3.Comportarsi da turista - Il bello delle vacanze sta nell’andare via da casa, fare esperienze nuove e comportarsi in modo del tutto diverso rispetto alla solita routine. Dato che in un semplice weekend non ci si può allontanare molto dal proprio domicilio, l’idea da provare è questa: raggiungere in macchina una zona della città in cui non siamo mai stati mai stati, fare una passeggiata e pranzare nel primo locale carino che incontriamo. In alternativa: fare un giro in bicicletta o in battello per la città. L’importante è essere curiosi e spontanei.



4. Muoversi senza sentirsi sotto pressione - Trattare il fine settimana come una vacanza non significa organizzare un evento complicato: non deve essere necessariamente tutto perfetto, per cui se incontriamo qualche intoppo, non importa. “Non deve essere una situazione di ‘tutto o niente’”, dice Bonior. “Non fate pressione su voi stessi per avere un momento perfetto, basta che sia divertente". Del resto, anche durante le vacanze vere a volte qualcosa va storto. Il bello di queste mini-vacanze in un weekend è che basta aspettare cinque giorni per poterne avere un’altra.