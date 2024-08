Vacanze finite? Quattro propositi per ripartire alla grande

4 - LE ATTIVITÀ PER COMBATTERE LO STRESS – Nella nostra settimana dobbiamo ridefinire le nostre attività tenendo conto di queste quattro attività a cui dedicare almeno uno spazio ciascuna:

-fare almeno una cosa piacevole, come assistere a una partita della nostra squadra del cuore, vedere un bel film o leggere un buon libro. Divertirsi diminuisce la reattività allo stress e ci aiuta a portare in positivo il bilancio tra momenti piacevoli e momenti sgradevoli.

- Smarcare almeno una attività di routine, come pulire casa o sbrigare una commissione necessaria, ma poco gradevole. Anche queste cose vanno fatte, senza lasciarle accumulare troppo.

- Non dimentichiamo la socialità (reale, non virtuale)– Manteniamo almeno un appuntamento settimanale con un amico o un parente, per una cena, un aperitivo, un incontro fuori casa. La socialità e il senso di appartenenza favoriscono la buona salute.

- Facciamo un po’ di attività fisica – Se non abbiamo tempo per andare in palestra, conserviamo almeno un’attività che ci metta in movimento: andiamo in ufficio a piedi o in bicicletta invece di prendere l’autobus o la macchina, giochiamo al parco con i nostri bambini, portiamo a spasso il cane dei vicini: tutte le attività fisiche aerobiche hanno un effetto positivo per alleviare lo stress e migliorare l’umore.