Amore estivo: i segnali per capire se la nostra storia durerà

PARTIAMO DA NOI STESSE – Invece di sforzarci di immaginare come la pensa il nostro nuovo lui, per una volta partiamo da noi stesse e cerchiamo di capire che cosa proviamo davvero: il nostro è un sentimento profondo e consapevole o siamo solo travolte dalle emozioni e dalle farfalle nello stomaco? E se ci sembra di essere innamorate al punto da non riuscire a non pensare a niente altro, siamo certe che non si tratti di limerenza? Se qualcuno non conoscesse il significato di quest’ultimo termine, vale la pena ricordare che si tratta del mondo in cui gli psicologi definiscono un attaccamento eccessivo e ossessivo che ha ben poco a che fare con l’amore, del quale tra l’altro, è il caso di liberarsi al più presto. Un buon segnale per capire se siamo innamorate davvero è che, nonostante tutte le buone ragioni per cui cerchiamo di toglierci il “lui” dalla testa, a cominciare dalla lontananza dei luoghi di residenza, proprio non riusciamo a stargli alla larga. E allora, non resta che provarci, anche se le statistiche non giocano a nostro favore: gli amori estivi si trasformano in storie durature solo nel 10% dei casi.