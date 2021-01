Tieni lontano lo stress: per un nuovo anno più sereno prova con la meditazione

Dedicati un quarto d'ora: tra i buoni propositi di questo 2021 c'è quello di dedicarsi un pochino di tempo. Non solo per quelle attività che nello scorso anno spesso ci sono state negate, dalla palestra all'estetista ad esempio, ma anche per fermarsi e meditare. Per un esercizio capace di calmarci e farci ritrovare la serenità, 15 minuti al giorno di meditazione possono essere sufficienti. Calmare il flusso di pensieri e sentirsi più rilassati non è un miraggio, a patto che si pratichi la meditazione con le tecniche corrette e con costanza e continuità.

Un po' di silenzio: sembra facile, ma non lo è, soprattutto se stiamo lavorando da casa. Lo smart working è perfetto per conciliare lavoro e famiglia, ma lascia davvero poco spazio a silenzio e intimità. Tuttavia, cercare ogni giorno un lasso di tempo dove silenzio e immobilità sono le parole d'ordine è fondamentale per uscire dalla routine quotidiana che finisce per inghiottirci tra i suoi ingranaggi. Dalla meditazione arriva la calma che rende lucida la mente e porta equilibro nelle emozioni, un beneficio particolarmente utile quando occorre condividere l'home office con i mestieri di casa e la cura dei bambini.

Fai come le celeb: sono tanti i Vip che hanno imparato a meditare, al punto che molti hanno deciso di dedicare uno spazio all'interno della propria abitazione proprio per la pratica quotidiana. Grazie alla meditazione, si può avere una buona capacità di concentrazione che, unita alla gestione dello stress, oltre ad essere incredibilmente benefica per il benessere dell'organismo, aiuta a contenere l'aumento di peso, a contrastare i radicali liberi e a favorire il riposo notturno con sonni ristoratori.

Migliora i rapporti con gli altri: lo stress e la tensione ci rendono nervosi, intolleranti e incapaci di superare gli attriti. Alcuni ricercatori americani hanno indagato i benefici della meditazione su chi la pratica e hanno osservato che la meditazione favorisce l’empatia tra le persone, promuove i migliori sentimenti e i comportamenti virtuosi, facendoli riemergere dopo essere rimasti nascosti anche a lungo a causa delle continue difficoltà quotidiane e e delle convenzioni sociali.



Impara a conoscerti: la meditazione è importante per conoscere meglio se stessi e i propri limiti. La conoscenza di sè ottenuta grazie alle tecniche di meditazione, di chiama "mindfulness" e può essere considerata un processo capace di condurci ad essere consapevoli di noi stessi, dei nostri pensieri e sensazioni, oltre a vedere la realtà con distacco e in maniera oggettiva. Di questi tempi, con le incertezze che caratterizzano il prossimo periodo, meglio rimanere calmi e non farci prendere inutilmente dal panico affrontando le situazioni man mano che si presenteranno.

Vuoi essere più bella? Ultimo, ma non meno importante tra i vantaggi che la meditazione può offrire, è essere un'alleata di bellezza. Forse non tutti lo sanno, ma meditare aiuta anche ad essere più belli. Se teniamo lontano lo stress, anche i tratti del viso saranno più distesi e non fare movimenti involontari, come ad esempio stringere le labbra o gli occhi o aggrottare la fronte, sarà un toccasana per le rughe d'espressione che alla lunga si possono creare. Non solo: gli esercizi di respirazione migliorano l’ossigenazione del corpo e anche quella della pelle, così che le cellule possono espellere più semplicemente le tossine e la pelle diventa più tonica e luminosa.