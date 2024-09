"Slow morning" o "me time": i trend dedicati al tempo

A prima vista, sembra un’assurdità, ma esiste veramente e a esserne colpiti sembrano essere soprattutto i più giovani, i quali si sentono in colpa se, in una bella giornata di sole, preferiscono trascorrere il tempo dentro casa. A parlarne pubblicamente è stata per prima la Tik-toker Renee Reina, la quale ha descritto le sue sensazioni in una giornata insolitamente soleggiata: anche se aveva rinunciato a uscire per godersi il bel sole pur di riprendersi da una profonda stanchezza, si è trovata in casa senza riuscita a riposare perché il pensiero che avrebbe dovuto essere all’aria aperta non le lasciava tregua, rovinandole la giornata e impedendole di riposare. La sensazione di perdere momenti irripetibili di divertimento è simile a quella chiamata FOMO (Fear of Missing Out), un disagio nasce dal conflitto tra ciò che vorremmo o riusciamo concretamente a fare e ciò che siamo convinti di dover fare. Insomma, quando siamo costretti a fare una scelta tra due attività (ad esempio riposare a casa o goderci il sole) qualunque sia la nostra scelta siamo assediati dall'ansia di perdere delle occasioni irripetibili di divertimento o di possibile godimento, di cui poi gli altri parleranno facendoci sentire ancora più esclusi. E, nel caso della FOMO, il timore riguarda anche l’eventualità di non essere informati su ogni possibile opportunità, il che spinge a consultare freneticamente i social per essere certi di saperle davvero tutte. Per liberarsi della “Sunshine guilt" occorre innanzi tutto assecondare le esigenze del nostro corpo, indipendentemente dalle condizioni meteo, specie se ci chiede riposo. Se poi il bel sole che splende fuori casa ci fa sentire in colpa perché abbiamo deciso di non approfittarne, facciamo del nostro meglio per portare i suoi raggi tra le mura domestiche: solleviamo al massimo le tapparelle, spalanchiamo le finestre e portiamo una poltrona nelle aree soleggiate: ci godremo l’aria fresca e i raggi Uv e insieme continuiamo il nostro relax. Potrebbero perfino servirci… gli occhiali da sole.