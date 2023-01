Stress addio: parti col piede giusto con una perfetta "to do list"

OBIETTIVO: OTTIMIZZARE! Tanto per cominciare, occorre ammetterlo: è proprio alle donne che, nella stragrande maggioranza dei casi, spetta organizzare tutta la vita familiare. Dalla casa alla scuola, passando per le attività dei più piccoli alle riunioni di condominio, senza trascurare il lavoro fuori casa: pensandoci bene, chissà se PC e smartphone siano pensati proprio per aiutare le donne nella loro quotidianità? Umorismo a parte, ottimizzare il poco tempo a disposizione portando a termine i progetti entro i tempi stabiliti sembra spesso una missione impossibile, ma la soluzione c'è: la cosiddetta to do list, ovvero la lista delle cose da fare, così semplice eppure così utile, anzi indispensabile!



MOLTO FACILE, ANZI NO: saper davvero compilare una lista delle cose da fare mettendole in riga per ordine d'importanza sembra facile a un primo sguardo, ma pensandoci bene si evince come al contrario sia necessario usare qualche accorgimento furbo affinché si possa sfruttare al meglio questo strumento casalingo quasi banale. Infatti, non basta scrivere semplicemente nero su bianco un elenco di questioni da risolvere, di scadenze da ricordare, di obblighi da rispettare, perché occorre stabilire delle priorità che possono essere, per esempio, le date delle scadenze o l'urgenza di alcune incombenze rispetto ad altre.



OGNI LISTA È DIVERSA: le liste non sono tutte uguali, anzi. A fare la differenza nella propria to do list è certamente la modalità con cui si compila il nostro elenco, che per essere davvero efficace e utile dovrebbe essere stilato seguendo un criterio ben definito e capace di soddisfare al meglio i nostri obiettivi. Anche per questo, allenarsi a compilare liste per svariati motivi può essere un esercizio utile a ottimizzare ogni attività e tenere a basa ansia e stress nel nuovo anno.



LA STESURA DELL'ELENCO: il primo passo da compiere per una to do list efficace è quello di buttar giù tutti i vari impegni, scadenze, compiti e mansioni da svolgere come ci vengono in mente senza seguire un ordine preciso. Solo dopo qualche minuto, dopo averci riflettuto e magari dopo aver sorseggiato un caffè o una tisana e aver tirato il fiato, si può rivedere l'elenco, facendo in maniera di selezionare solo tre priorità tenendo conto sia dell'importanza effettiva sia delle ragioni per cui questa o quella cosa è importante: l'unico modo per focalizzarci sul ciò che è impellente e lasciar perdere o rinviare quello che non richiede un impegno urgente.



LA PERFEZIONE NON ESISTE: consapevoli che errare è umano e che tutti, dobbiamo sempre tenere presente e che la perfezione non è di questa terra. Evitiamo quindi di essere eccessivamente precise e rigorose e proviamo a perdonarci se qualcosa non fila dritto come vorremmo: mai dimenticare che l'imprevisto è dietro l'angolo e la flessibilità, oltre che essere d'obbligo, è una grande virtù per una sopravvivenza senza troppo stress.



UN BEL SORRISO È L'ARMA MIGLIORE: voler completare ogni voce della nostra lista senza richiedere supporto e aiuto, anche quando potremmo, è assolutamente da evitare. Per aumentare le probabilità di successo, infatti, saper delegare a marito, ai figli e alla suocera - perché no? - diventa questione di sopravvivenza. Affrontiamo la vita con positività ed entusiasmo: con un bel sorriso il percorso, pur se a ostacoli, sembrerà meno faticoso e questo 2023 diventerà più leggero dell'anno passato... Almeno si spera.