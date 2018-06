Staccare la spina: sei capace di farlo davvero?

CONSAPEVOLEZZA – Innanzi tutto, occorre essere consapevoli dei nostri reali livelli di stress. Un po’ di tensione non è di per sé un fatto negativo: ci aiuta ad essere vigili, a mantenere vivi interesse e curiosità, e aggiunge motivazione alla nostra vita. Se però si va troppo oltre, lo stress può diventare dannoso per la salute, provocare reazioni psicosomatiche, di solito a carico dello stomaco, dell’intestino e dei ritmi sonno-veglia. Il segnale che abbiamo valicato i limiti può essere essere la difficoltà a pensare ad altro che non sia il lavoro, oppure il fatto di sentirsi sempre in stato di tensione, la presenza di dolori muscolari, o ancora svegliarsi alla mattina più stanchi di quando siamo a letto la sera. In tutti questi casi è urgente trovare un modo per staccare la spina e riposarsi per davvero.



OBIETTIVO: DISCONNETTERSI – Impariamo a ritagliare uno spazio personale tutto per noi, per le cose e le persone che amiamo. Chiudere fuori il mondo può non essere facile, ma ci si può riuscire. Il primo passo consiste nel disconnettersi dalle tecnologie, almeno a intervalli. Invece di controllare continuamente le e.mail, impostiamo una risposta automatica in cui si annuncia che risponderemo dopo una certo orario o alla fine del weekend. Lo stesso vale per il telefonino e per gli altri sistemi di messaggistica. Essere sempre reperibili non è l’unico modo per dimostrare che siamo bravi nel nostro lavoro. Soprattutto disconnettiamo la mente: dedichiamoci al cento per cento ai nostri hobby, agli amici e alla famiglia, dimenticando tutto il resto.



BANDO AL SENSO DI COLPA – Se trascorriamo una domenica di ozio, leggendo, oppure guardando un film o passeggiando in un parco, non stiamo sprecando il nostro tempo: immaginiamo piuttosto queste attività come un investimento del quale vedremo i frutti nell’immediato futuro. Quando saremo ben riposati e con la mente sgombra avremo recuperato le nostre energie migliori per tornare in pista e sentirci al top: saremo di certo anche più produttivi.



RILASSARE IL CORPO – L’attività fisica è un ottimo modo per recuperare energia e buon umore. Fare sport, soprattutto all’aperto e alla luce del sole, è un toccasana contro lo stress. L’ideale è concedersi uno spazio di allenamento quotidiano, ad esempio una mezz’ora per correre, camminare a passo veloce o andare in bicicletta. Impariamo anche qualche esercizio di stretching da fare alla scrivania, ad esempio sollevare e abbassare le spalle, stirare e allungare le braccia e, per quanto possibile, le gambe, alzarsi dal tavolo e fare qualche passo nel corridoio, fino alla macchinetta dell’acqua, per sgranchirci un po’. Se lavoriamo tanto al computer, ricordiamo che è necessario fare una pausa di almeno 15 minuti ogni due ore, per riposare la vista e garantire la salute dei nostri occhi.



RILASSARE LA MENTE – Sono moltissime le tecniche che insegnano a distendere la mente e a rilassare lo spirito. La più semplice di tutti consiste nel praticare la respirazione profonda, quella che coinvolge l’addome e che si basa sull’abbassamento del diaframma. Quando ci sentiamo agitati, concentriamoci sul nostro respiro: inspiriamo lentamente dal naso, tenendo gli occhi chiusi, rilassando il più possibile la muscolatura, ed espiriamo senza fretta, contando almeno fino a cinque. Usiamo la nostra musica preferita come sottofondo: può aiutarci davvero.



QUALCHE COCCOLA – Dopo una lunga settimana di impegni faticosi, l’ideale è concedersi una pausa a base di coccole. Regaliamoci un pomeriggio alle terme o in un centro benessere, magari per un bel massaggio rilassante. Oppure prendiamoci il tempo per un bagno tiepido e profumato, con l’aggiunta di sali o di oli essenziali: i più adatti al relax sono quelli a base di lavanda, di maggiorana, di arancio (sia amaro che dolce) e di bergamotto. Se invece vogliamo qualcosa che ci aiuti a recuperare le energie possiamo ricorrere alle essenze di menta, di pompelmo e di rosmarino.



PENSIERO POSITIVO – E’ inutile continuare a ripetere a noi stessi che siamo stanchi e che non ce la facciamo più: meglio concentrarsi sulla soluzione al nostro problema e ripeterlo tra noi come un mantra. Invece di lamentarci che non abbiamo mai tempo per noi stessi, scegliamo un’attività che ci appassiona, magari un hobby creativo, e ritagliamo uno spazio nella nostra agenda da riservargli. Se ne abbiamo davvero la volontà, il tempo si trova.