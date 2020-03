Meditazione: come si fa e in che modo può aiutarci

Rilassare la mente , allentare gli stati di ansia , creare uno spazio interiore protetto nel quale isolarsi per recuperare la calma quando lo stress diventa eccessivo: la meditazione può aiutarci a raggiungere questi obiettivi nelle difficili giornate di isolamento imposto dalle esigenze di contenimento dell’epidemia da coronavirus . Chi ha dimestichezza con questa pratica può trovare in essa un valido aiuto, ma è possibile trarne subito giovamento anche se proviamo per la prima volta, soprattutto se seguiamo i consigli di una persona esperta.

La dottoressa Monica Massa, psicoterapeuta di Milano specializzata in Psicoterapia Emdr, corsi evolutivi e meditazione, ci spiega che cos’è la meditazione, quali benefici ci può offrire e, in pratica, “come si fa” a meditare. L’ideale per i principianti è partecipare a sessioni di meditazione guidata, disponibili anche su You tube e su Facebook.



CHE COS’È LA MEDITAZIONE - La meditazione è la base per ogni cammino di conoscenza di sé e della vita stessa. Esistono diverse forme di meditazione, mutuate per lo più dalle grandi spiritualità orientali: ad esempio la Meditazione secondo i Veda e le Upanisad, la cui origine risale a circa 5000 anni fa, espressa da antichi testi indiani sotto forma di miti e simboli; la meditazione di Paramahansa Yogananda, con il suo primordiale suono OM: la meditazione secondo il buddismo, e ancora la Meditazione Trascendentale, fondata e divulgata da Maharishi Mahesh Yogi, “Dove portare l’attenzione ai livelli più profondi della coscienza come chiave per sperimentare una maggiore felicità”. Il fine ultimo e comune a tutte le diverse forme di meditazione è l’unione dell’individuo con la fonte della vita, con la mente universale, il Creatore e il contatto con il Divino in noi.

PERCHÉ CI PUÒ AIUTARE - In queste giornate di grande angoscia collettiva, la meditazione ci aiuta a calmare la mente e a contenere e attenuare le emozioni negative, come la paura, l’ansia e la collera, ristabilizzando il nostro equilibrio e riallineando il corpo, la mente e le emozioni. I benefici della meditazione sono stati sottolineati da numerosi studi scientifici. Ad esempio, un gruppo di studiosi dell’Università di Harvard ha sottoposto a risonanza magnetica funzionale un gruppo di studenti reduci da un corso di meditazione durato otto settimane: le scansioni del cervello dei volontari hanno mostrato un ispessimento della materia grigia (l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale) nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e con la compassione per il prossimo. Allo stesso tempo è stato osservato un calo nel volume dell’amigdala, la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive come la concentrazione e la capacità decisionale. Gli studi dimostrano anche che la meditazione aiuta a sopportare meglio il dolore fisico e psicologico, perché insegna a slegare le sensazioni dolorose dalla componente emotiva che ne peggiora l’impatto. Praticata regolarmente riduce lo stress e diventa strumento di accesso ad una coscienza superiore.



COME SI FA - La meditazione è innanzitutto un esercizio di concentrazione e una pratica di profonda riflessione della mente, raccolta a ricercare la verità. Ecco allora alcune indicazioni pratiche per chi si accosta alla meditazione per la prima volta.

-Regolarità – L’ideale è meditare la mattina presto, possibilmente sempre nello stesso luogo. La durata della meditazione può variare in modo soggettivo: alcune scuole propongono 25-30 minuti, ma non ci sono veri limiti: si può continuare anche per ore.

-La posizione – Mettiamoci seduti comodi per terra su un cuscino o su tappeto con le gambe incrociate, le mani sulle ginocchia con i palmi rivolti l’alto; possiamo anche stare seduti su una sedia con i piedi ben appoggiati a terra, la schiena eretta, senza assumere tensioni e senza appoggiarci allo schienale.

-Chiudiamo gli occhi e facciamo qualche respiro lento e profondo, ispirando ed espirando dal naso; all’inizio della pratica e alla fine si canta per tre volte la sillaba OM, il mantra per eccellenza, che protegge la mente e ha grande importanza nella tradizione dello yoga. Indirizziamo la nostra attenzione verso un determinato oggetto, o un concetto, o sulla completa assenza di pensieri. Ci capiterà di distrarci spesso durante la pratica, soprattutto le prime volte: è normale e deve accadere. Torniamo sempre a riportare la mente al nostro pensiero guida e, al limite, sul nostro respiro. Alla fine della nostra “sessione”, focalizziamo l’attenzione su pensieri e sensazioni e prendiamone nota con qualche appunto scritto.

-I pensieri-seme - Sono brevi affermazioni o riflessioni che ci aiutano a un apprendimento o a un cambiamento, stimolando il nostro processo di crescita e maturazione interiore. Ad esempio, un pensiero- seme su cui concentrarsi nei primi tempi di pratica potrebbe essere: “Il cuore come centro radiante d’amore”.



I RISULTATI - Alla fine di una pratica ben condotta in genere ci si sente più calmi, ma anche più ricettivi, come se avessimo fatto pulizia dell’inutile, e le nostre emozioni saranno più in equilibrio. Man mano che si acquista familiarità con la meditazione ci si sente bene, un po' come quando si fa attività sportiva e il corpo si sente sempre meglio, (qui naturalmente si tratta di un benessere interiore). Non dobbiamo dimenticare che la meditazione è un cammino, nel quale ogni pratica è un passo che dà un suo risultato.