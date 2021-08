Fine delle vacanze: si torna a casa, ma con allegria

Il ritorno dalle vacanze è sempre un momento delicato da affrontare con qualche strategia . Se in ferie è andato tutto bene, ci ritroviamo con un po’ di inevitabile magone all’idea che ormai è tutto finito e ci aspettano lunghi mesi di routine quotidiana da affrontare. Se abbiamo avuto qualche contrattempo, oltre al disappunto del ritorno c’è anche il risentimento per un’occasione mancata. Come affrontare tutto questo, senza troppo disagio e senza perdere il buon umore?

PRENDIAMOLA CON CALMA – Non possiamo passare di colpo dal dolce far niente delle vacanze al ritmo serrato al quale siamo abituati o addirittura costretti. Immaginare di avere, nel giro di 24 ore, tutto sotto controllo in ufficio, la casella mail vuota, l’agenda riorganizzata e, nello stesso tempo, la casa pulita e in ordine, i bagagli disfatti, la dispensa rifornita e magari anche il balcone fiorito, è un’impresa titanica e degna di Wonder Woman. Purtroppo, nessuno di noi è un super eroe: siamo persone comuni, per quanto attive e ben organizzate, quindi concediamoci il tempo di fare tutto. Possibilmente con un po’ di calma, perché non è indispensabile ottenere la perfezione in due giorni. Il rischio, alla fine di una maratona del genere, è di trovarsi ancora più stanche di quando siamo partite. Pianifichiamo un avvio “morbido” al lavoro, non affolliamoci di impegni, rimandiamo di un paio di giorni quello che non è indispensabile: insomma, diciamo no alle “partenze lanciate”.

PER AIUTARE L’UMORE – Dopo aver passato giornate intere all’aperto, al sole e al vento, il fatto di ritrovarsi chiusi tra quattro mura contribuisce significativamente al senso di disagio generale che ci opprime. Cerchiamo allora di stare fuori casa il più possibile, mantenendo magari qualcuna delle abitudini delle vacanze: una passeggiata all’aperto all’ora di pranzo, se ne abbiamo il tempo e se le temperature esterne lo consentono, oppure il pranzo o la cena consumati a un tavolo open air, o ancora un allenamento outdoor: ricordiamo che l’attività fisica ha un ruolo importante nel regolare il tono dell’umore e che può essere un vero toccasana se ci sentiamo abbattuti e un intristiti dal ritorno a casa.

RITROVIAMO QUELLO CHE AMIAMO – Non riavremo il mare, la spiaggia o gli spazi aperti dei monti, ma casa nostra è pur sempre un luogo che amiamo. Concentriamo la nostra attenzione sul ritrovare le cose che ci danno piacere, focalizziamoci sulle attività che ci gratificano e ci divertono, pianifichiamo qualche appuntamento che ci appassiona.

IL MOMENTO DI REIVENTARSI – La ripartenza dopo l’estate è il momento perfetto per reinventare le nostre giornate all’insegna di quello che può darci soddisfazione. Non rimandiamo più le attività che abbiamo accantonato per mancanza di tempo: potrebbe trattarsi di un corso creativo, dell’iscrizione a un ciclo di spettacoli o a un circolo culturale, oppure di un nuovo sport da provare. Insomma: anno nuovo, vita nuova in cui dedicarci un po’ di più a noi stesse.

ABBRONZATURA: ANCHE DAL BALCONE – Conservare sul viso e sul corpo il bel colore dorato delle vacanze è un vero tonico per il nostro umore. Vedersi allo specchio alla mattina con il viso abbronzato e (possibilmente) riposato è il primo passo per affrontare la giornata con il sorriso. Il sole abbronza anche in città: esponiamoci al sole anche in un angolo del barcone, davanti a una finestra aperta, al parco vicino a casa. Se abbiamo la privacy necessaria, non rinunciamo al costume da bagno e, se proprio non abbiamo spazio a disposizione, ricorriamo nel fine settimana alle piscine all’aperto e alle aree attrezzate negli spazi verdi riservati a questo scopo.

QUALCOSA DI BELLO DA ASPETTARE – Il modo migliore per combattere la malinconia per la fine delle vacanze è… avere un’altra vacanza in programma a breve termine. Se questo è fuori dalla nostra portata, pianifichiamo almeno una gita fuori porta, una giornata in una città d’arte o in un luogo di mare, per un ultimo scampolo di sole e di libertà.