Sport in città: è l’estate di chi lo fa strano

Pilates, tennis e jogging? Anche no, grazie. Se è vero che la bella stagione e l’allentamento degli obblighi legati alla pandemia da Covid 19 fanno tornare la voglia di muoversi e di fare sport , fioriscono le discipline inconsuete e i fitness bizzarri per mettersi alla prova in modo nuovo e divertente. Ecco allora i campi da padel che fioriscono un po’ ovunque, gli sport di endurance che conquistano nuovi adepti e persino gli sport più tradizionali, come la classica partitella a calcetto , che regalano nuove emozioni se vengono giocati… al buio . Ecco allora gli sport più nuovi e curiosi, per chi vuole mettersi alla prova.

Che si pratichi open air oppure al chiuso, il 2021 è l’estate dello sport “famolo strano”. Lo riferisce Urban Sports Club, l’app che dà accesso a più di 10.000 centri fitness e attività sportive: per l’occasione, ha stilato la lista delle discipline più cool dell’estate 2021. In testa alle preferenze ci sono le varie forme di danza in versione fitness, ma vanno forte anche gli sport di resistenza e alcuni fitness davvero particolari, al limite della bizzarria, ma tutti da scoprire.

Capoeira - E’ considerata un classico, ma piace sempre: originaria del Brasile, è insieme danza, arte marziale e genere musicale. Gli ingredienti cruciali sono tre: il movimento, la musica e il gruppo. Si pratica una vera e propria lotta sotto forma di danza, il tutto in un’atmosfera piena di gioia e di voglia di scatenarsi: è perfetta per recuperare le energie positive dopo il lockdown.

Discipline circensi – Sono una delle tendenze più evidenti del momento: si possono scegliere la danza acrobatica, che prevede l’esecuzione di figure ed evoluzioni dinamiche tramite utilizzo di attrezzi in sospensione come il cerchio o la corda; oppure il trapezio Su quest’ultimo, con l’utilizzo di una adeguata imbragatura di sicurezza, si imparano figure di vari livelli di difficoltà, fino alle più complesse, per i più bravi e coraggiosi. Si può praticare, dicono gli esperti, dai 6 ai 90 anni.

Hula Hoop Dance – È il grande ritorno di un attrezzo popolarissimo negli anni Sessanta e mai passato di moda: l’Hula Hoop, il cerchio da far roteare sui fianchi, oggetto negli USA negli ultimi mesi di una vera e propria riscoperta. Nella sua versione danza è perfetto per combattere lo stress e bruciare calorie, assottigliando il punto vita. Per chi ama la tecnologia, esistono speciali cerchi da Hula Hoop smart che si collegano a una app apposita per monitorare l’allenamento.

Gli sport di endurance – Il più popolare tra gli sport di resistenza è il Triathlon, che riunisce prove di corsa, nuoto e ciclismo. Non è affatto una disciplina solo per uomini rudi e palestrati: le donne che la praticano sono sempre più numerose, attratte da un’attività varia e sfidante. Esistono anche centri dedicati in cui ci allena nuotando in vasche controcorrente e pedalando in gruppo su rulli interattivi in grado di simulare le salite.

Bouldering – Letteralmente indica l’arrampicata sui massi, ma si fa anche in palestra, scalando pareti attrezzate più o meno impervie, fino ad arrivare a 5 o 6 metri, senza corde. Questa attività richiede molta tecnica, forza muscolare e sensibilità di mani e piedi. La sicurezza è garantita dall’uso di grandi materassi, sui quali atterrare senza farsi male in caso di caduta. Ci si allena da soli, in coppia o anche in famiglia: quando ci sente sicuri, si prova anche all’aperto, senza mai rinunciare ai materassi di sicurezza

Boxe – Il post pandemia vede il rifiorire di palestre e centri in cui praticare la nobile arte, che ha da sempre i suoi detrattori, ma che sembra rivivere, una nuova giovinezza. È amata soprattutto da chi vuole riattivare e usare i muscoli, sempre in maniera sana e leale.

Scherma e tiro con l’arco – Sono due discipline antiche, simbolo di nobiltà e destrezza. La scherma è una disciplina aerobica che richiede controllo, autodisciplina e doti di strategia; il tiro con l’arco richiede una grande padronanza di sé, della propria capacità di controllare l’attimo presente e una predisposizione agli atteggiamenti zen.

Padel o Paddle – È lo sport del momento, e un fenomeno che dilaga a macchia d’olio in tutto il mondo. È una forma di tennis “light”, che si gioca per lo più in doppio, con racchette simili ai racchettoni da spiaggia e con palline morbide. Richiede meno impegno fisico del tennis tradizionale e per questo è adatto a tutti.

Lighting Ball – Anche la partitella di calcetto con gli amici può regalare emozioni diverse se viene giocata… al buio! Si svolge su campi indoor nei quali l’illuminazione e il buio vengono gestiti da un animatore a bordo campo per rendere la partita ancora più divertente. I giocatori indossano speciali canotte dotate di luci led colorate, in base alle quali si possono identificare i compagni di squadra e gli avversari, e individuare il pallone e le porte, continuamente illuminati, ma che possono cambiare colore in base ai momenti della partita.