Dimmi che tipo sei e ti dirò che sport fare

Per chi odia sudare: ok agli sport in piscina

Per chi è introverso e poso motivato: sì agli sport di squadra come basket, pallavolo, calcio

Per chi è introverso e manca un po’ di motivazione – L’ideale per questo genere di persona sono gli sport di squadra, come il basket, la pallavolo, il calcio. Il fatto di trovarsi in gruppo è una buona occasione per rinsaldare amicizie, inaugurarne di nuove e insieme muoversi e divertirsi all’aria aperta. Non c’è niente di meglio di un appuntamento piacevole da aspettare nella settimana per tenere alta la motivazione all’attività fisica. E per presentarsi al meglio, potrebbe anche venir voglia di un allenamento supplementare di running o di potenziamento muscolare per essere al top in squadra.

Per chi ama la compagnia…, ma non troppo da vicino – Se i gruppi numerosi non fanno al caso nostro e continuiamo a desiderare un certo distanziamento sociale, il tennis o il paddle possono essere la scelta giusta. Un intero campo tra noi e l’avversario è più che sufficiente per divertirci a prova di possibile contagio. Il tennis, se praticato intensamente, è uno degli sport che fa bruciare più calorie. Il paddle, una versione evoluta e codificata del gioco dei racchettoni da spiaggia, è diventato di grande tendenza in questi ultimi tempi. Meno “aggressivo” e più semplice del tennis, è davvero alla portata di tutti, assicura tanto divertimento e benessere, e migliora il coordinamento, l’agilità e la prontezza di riflessi.

Per “bruciare” – Per chi vuole tenere in forma tutto il corpo e insieme “bruciare” calorie, la corsa è sempre uno dei fitness più utili e completi. Come tutte le attività cardio, migliora la funzionalità del cuore, dell’apparato circolatorio e polmonare, fa lavorare tutta la muscolatura ed è perfetta per tenersi in forma e prepararsi alla prova costume. Lo studio britannico rivela che i “runner” sono persone estroverse, non disdegnano di trovarsi al centro dell’attenzione e, curiosamente, sembrano amare lo stesso tipo di musica.

Per chi non ama sudare – Le attività perfette sono quelle da praticare in acqua, come il nuoto, l’acquagym, l’hydrobike. Se vogliamo provare qualcosa di nuovo, potremmo provare un corso di apnea, per migliorare la nostra capacità polmonare e superare i nostri limiti, oppure, se amiamo nuotare “strano”, con un corso di nuoto monopinna, possiamo imparare a muoverci in acqua come le sirene e i delfini. Lo studio rivela che i nuotatori, oltre ad essere amanti particolarmente focosi, sono persone solari, sempre di buon umore e generose.

Relax attivo – Per chi ama muoversi in tranquillità e magari muoversi nella natura, la bicicletta è la disciplina più adatta. I ciclisti, rivela lo studio della British Heart Foundation, sono persone di indole tranquilla e rilassata, poco propense a cedere allo stress. Il ciclismo, comunque, se praticato in modo intenso, fa bruciare moltissime calorie ma, se è vissuto con spirito poco competitivo, offre la possibilità di esplorare in modo slow luoghi di grande bellezza e suggestione, esercitando i muscoli e distendendo la mente. E, per i più pigri, c’è anche la e-bike.

Per chi è molto spirituale – Lo yoga è una intramontabile porta al benessere di mente e corpo e alla consapevolezza di sé. Avere un amico che pratica questa disciplina significa poter contare su una persona poco materialista, amante della natura fin nel profondo e naturalmente disposta all’empatia. Insomma, più che un amico, un vero tesoro.

Per chi è pigro senza speranza – Inutile, non convinceremo mai una persona di questo genere a fare movimento. L’unica soluzione potrebbe essere provocare un guasto al suo ascensore di casa, per costringerlo almeno a fare le scale a piedi (ma che faranno poi i vicini di pianerottolo?): l’alternativa è regalargli un cucciolo a quattro zampe che gli rubi il cuore e lo costringa, a suon di bau-bau, ad accompagnarlo fuori di casa almeno per la passeggiata necessaria alle sue necessità fisiologiche.