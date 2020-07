Dieci modi per rendere più felice la tua estate

Si allo sport, ma senza eccessi – Il super allenamento di nuoto appena arrivati in spiaggia è decisamente fuori luogo, a meno che non frequentiamo abitualmente la piscina. Idem per i trekking estremi, o i giri in bicicletta degni di Pantani e in genere per un’attività fisica troppo superiore a quella a cui siamo abituati. Sarebbe un peccato infortunarsi o ritrovarsi a pezzi per la stanchezza, compromettendo le giornate successive. Sì invece a un po’ di movimento, con passeggiate sulla spiaggia o sul lungomare, o sui sentieri di montagna se ci troviamo tra le vette, ma cominciando dai più facili, senza strafare.

Al sole con moderazione – Anche se il desiderio di abbronzatura è grande e i giorni a disposizione sono pochi, non dimentichiamo le buone norme di esposizione ai raggi solari. Crema a gogò per tutti e gradualità nei bagni di sole: è anche il modo migliore per assicurarci un’abbronzatura uniforme, duratura e soprattutto sicura.

Basta social network – Usiamo le vacanze per intrattenere rapporti con gli amici reali invece che virtuali: di video messaggi e post abbiamo fatto il pieno durante il lockdown. Evitiamo anche di andare a curiosare troppo nelle pagine dei nostri amici per il semplice gusto di spiarli in vacanza: se le loro foto perfette da luoghi fantastici ci fanno sentire il morso dell’invidia, ricordiamoci che molte immagini sono “migliorate” dal fotoritocco e in ogni caso la nostra vacanza può essere altrettanto piacevole: dipende solo da noi!

Buona cucina - Cerchiamo di assaggiare il meglio della cucina locale: scopriremo tanti sapori nuovi e intriganti. Anche se ci troviamo in Italia, facciamo attenzione alle condizioni di igiene e a come i cibi vengono conservati, specie se ci lasciamo tentare da street food o da prelibatezze offerte da chioschi all’aperto e da ambulanti.

Soprattutto riposo – Non dimentichiamoci di dormire un numero sufficiente di ore e, se abbiamo fatto le ore piccole, cerchiamo di recuperare il giorno successivo. Sarebbe un vero peccato tornare a casa più stanchi di quando siamo partiti.

Il momento delle nuove esperienze – La vacanza è un’ottima occasione per scoprire cose nuove e fare nuove esperienze. Non serve andare dall’altra parte del mondo: basta un corso di cucina, o di artigianato locale o di uno sport che non abbiamo mai avuto occasione di sperimentare: ci divertiremo, impareremo qualcosa ed entreremo meglio nello spirito del posto che ci ospita.

Fuori dalla comfort zone – Fare nuove esperienze significa mettersi alla prova. Ancora una volta: senza strafare, ma lasciando spazio a un pizzico di senso dell’avventura. Può trattarsi di una lezione di prova di equitazione, o una salita (in tutta sicurezza) su una parete attrezzata da scalare, o anche una lunga chiacchierata in una lingua straniera con un nuovo amico. A ciascuno la sua.

Non serve comandare – La complicità di gruppo è uno degli ingredienti fondamentali per il successo di una vacanza. Scegliamo con cura gli amici con cui trascorriamo le vacanze, circondiamoci di persone positive e facciamo appello al nostro senso di diplomazia. Non cerchiamo di fare il leader a tutti i costi: il comando è qualcosa che si conquista sul campo e deve essere riconosciuto dal gruppo. Se arriva, bene; altrimenti pazienza.

Qualche sacrosanto no – E’ il rovescio della medaglia del punto precedente: d’accordo non voler fare il capo a tutti i costi, ma non va bene neppure la parte di quello troppo accondiscendente: se qualcosa non ci va, o se abbiamo un’esigenza, facciamoci valere, con tatto, ma con decisione. Inutile soffrire in silenzio se si può evitare.

Attenzione alle norme anti-Covid-19 – Purtroppo non possiamo dimenticarcene del tutto: l’epidemia di coronavirus non è affatto finita e i luoghi di vacanza sembrano fatti apposta per farci dimenticare le norme che abbiamo imparato con tanta fatica. Ricordiamoci di evitare gli assembramenti, al chiuso o all’aperto, teniamo sempre una mascherina a portata di mano in caso di necessità e limitiamo i contatti troppo ravvicinati.