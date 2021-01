Anno nuovo, vita nuova: ecco il decalogo perfetto per iniziare alla grande il 2021

Anche se non più giovanissime , abbiamo dalla nostra molte cose di cui andare fiere: maggiore consapevolezza di noi stesse e la capacità di sapersi accettare per come siamo davvero. Dopo un 2020 pesantissimo , il nostro primo obiettivo sarà amarci un po' di più , sentirci più belle e perdonarci con clemenza qualche errore : ecco un piccolo elenco dei tanti vantaggi che l'età può regalare.

1 - Non ti omologare: superata una certa età, seguire la moda serve fino a un certo punto. Basta rincorrere le tendenze fashion, proviamo invece a valorizzare i nostri punti di forza, anche se le forme sono più morbide e qualche ruga fa la sua comparsa. Sì dunque a capi in grado di farci sentire a nostro agio e in armonia con noi stesse e capaci di regalare anche un pizzico di fascino in più.

2 - Tieniti informata: il vero elisir che non ci fa invecchiare è quello di mantenersi aggiornati e tenere viva la curiosità. Darsi stimoli, studiare nuove lingue, leggere e solleticare l'attività cerebrale è fondamentale per tenere giovane il cervello. Libri, film, giochi da fare insieme ai bambini liberano la creatività e stimolano la fantasia: esplorare nuovi interessi deve diventare un must.

3 - Dai valore all'esperienza: errare è umano, ma grazie all'esperienza siamo in grado di migliorare proprio partendo dagli errori. Niente più sensi di colpa: capire invece come superare le difficoltà e farne tesoro sarà importantissimo per migliorare la nostra capacità di valutare e fare le scelte più opportune e appropriate.

4 - Mantieniti attiva: fare attività fisica è importante, per il corpo e anche per la mente. Venti minuti al giorno per una passeggiata, ammesso che si possa, bastano a combattere cattivo umore, tonificare i muscoli e ossigenare l'organismo. Qualsiasi occasione sarà perfetta per sgranchirsi un po', anche con esercizi da fare in casa: mens sana in corpore sano non è solo un modo di dire.

5 - Fatti bella: creme, rimedi "quasi" miracolosi, diete di ogni genere: abbiamo provato quasi tutto, ma fondamentalmente abbiamo appreso quanto saper stare bene nella propria pelle sia prima di tutto un modo di essere. Puntiamo su alimentazione sana e stile di vita corretto, ma non trascuriamo la cura della pelle e soprattutto mai trascurare di conservare spazi solo per noi.

6 - Amore prima di tutto: con il passare del tempo abbiamo imparato che non c'è amore quando non è possibile esprimere i nostri bisogni più intimi e autentici. Il buon proposito per quest'anno è imparare a dire agli altri, ma soprattutto a noi stesse, quel che veramente vogliamo: inizieremo a incontrare persone in grado di aumentare la nostra felicità e il nostro star bene.

7 - Fascino e sensualità: ormai lo sappiamo, quando si arriva agli "anta" migliora la consapevolezza di sé e la capacità di puntare sul fascino. Col tempo, siamo meno concentrate sui difetti e ci sentiamo più libere di sperimentare, anche nella sfera più intima. Imparare a lasciarsi andare senza sensi di colpa e senza sentirsi fuori posto sarà una conquista: non abbiamo proprio nulla da temere.

8 - Non piatti qualsiasi: più diventiamo adulte, più siamo capaci di prenderci un po' più cura di noi stesse. Cucinare per noi è fondamentale, anche se siamo sole a casa. Avere una bella pietanza per pranzo o cena è gratificante e ci fa sentire coccolate. La parola d'ordine è sperimentare: diamo sfogo alla creatività in cucina, i risultati ci sorprenderanno.

9 - Non farti mancare il buonumore: anche in periodo di Covid-19 il buongiorno più bello è svegliarsi con entusiasmo e tanta voglia di fare. Purtroppo, con la pandemia non è sempre facile, ma ridere rende la vita più leggera e aiuta a gestire meglio le difficoltà. Un bel sorriso anche davanti allo specchio ci renderà più empatiche e allegre: la famiglia ringrazierà.

10 - Lascia la tua impronta: condividere la nostra esistenza con generosità, senza dimenticare gli affetti della famiglia innanzitutto, ma anche degli amici, dei loro figli e di tutti coloro che ci trasmettono sensazioni positive, che con la loro presenza rendono calda e serena la nostra vita, è importante per tenere al caldo il nostro cuore.