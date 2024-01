Benvenuto anno nuovo: i buoni propositi per un 2024 al top

L'auspicio che il 2024 possa essere foriero di tante positive novità riguarda tutti, i giovani e i meno giovani. D'altra parte, anche chi ha passato gli "anta" ha dalla propria parte molte cose di cui andare orgoglioso, per esempio la maggior consapevolezza di sé e la capacità di sapersi accettare per come si è davvero.

Tra le promesse che è doveroso fare a noi stessi, amarsi un po' di più e perdonare con clemenza qualche errore occupa di sicuro il primo posto. Sapersi accettare, ciascuno con i propri pregi e difetti, è uno dei tanti vantaggi che l'età può regalare.

DARE VALORE ALL'ESPERIENZA: se errare è umano, grazie all'esperienza si può migliorare proprio grazie ai propri errori. Niente più sensi di colpa, inutili e dolorosi: capire come superare le difficoltà e farne tesoro sarà importantissimo per migliorare la propria capacità di valutare e fare le scelte più opportune e appropriate in ogni situazione.

MAI SCEGLIERE DI OMOLOGARSI: superata una certa età, seguire le mode serve fino a un certo punto. Basta rincorrere le tendenze fashion degli influencer da fisico e stili vita inarrivabili, meglio provare invece a valorizzare i propri punti di forza. Pazienza se le forme sono più morbide e qualche ruga fa la sua comparsa: invecchiare è naturale e senza filtri siamo tutti più genuinamente belli. Non è importante quello che pensiamo di dover essere, ma sentirsi a proprio agio sempre, il segreto neppure poi così segreto di chi può contare su quel pizzico di fascino in più.

RIMANERE ATTIVI SEMPRE: l'attività fisica è importante, non solo per la buona salute dell'organismo, ma anche per la mente. Venti minuti al giorno da dedicare a una passeggiata, ammesso che il tempo ci sia, sono sufficienti a scacciare il cattivo umore, tonificare i muscoli e a ossigenare l'organismo. Qualsiasi occasione è perfetta per sgranchirsi un po', anche con esercizi da fare in casa: recuperare tonicità e forma fisica è il modo milgiore per piacersi sempre un po' di più.

PUNTARE SU FASCINO E SENSUALITÀ: ormai lo sappiamo, quando si arriva agli "anta" migliora la consapevolezza di sé e la capacità di puntare sul fascino. Col tempo, siamo meno concentrate sui difetti e ci sentiamo più libere di sperimentare, anche nella sfera più intima. Imparare a lasciarsi andare senza sensi di colpa e senza sentirsi fuori posto sarà una conquista: non abbiamo proprio nulla da temere.

CURARE IL PROPRIO ASPETTO: creme, rimedi "quasi" miracolosi, diete di ogni genere. Quando l'età avanza si è provato quasi tutto, ma fondamentalmente quel che si è appreso è quanto saper stare bene nella propria pelle sia prima di tutto un modo di essere. Puntare su alimentazione sana e stile di vita corretto sono le mosse vincenti, ma non vanno trascurate la cura della pelle oltre a curare di mantenere spazi solo per sè.

MAI DIMENTICARE DI SORRIDERE: il buonumore, anche quando tutto sembra andare per il verso storto, non deve mai abbandonarci. Quanto può essere positivo svegliarsi con entusiasmo e tanta voglia di fare, nonostante tutto? Purtroppo, non è sempre facile, ma ridere rende la vita più leggera e aiuta a gestire meglio le difficoltà. Un bel sorriso anche davanti allo specchio rende più empatici e allegri rendendo la nostra compagnia sicuramente più gradita a chiunque ci stia vicino .

RICERCARE E COLTIVARE L'AMORE: con il passare del tempo abbiamo imparato che non c'è amore quando non è possibile esprimere i nostri bisogni più intimi e autentici. Il buon proposito per quest'anno è imparare a comunicare agli altri, ma soprattutto a noi stessi, quel che davvero desideriamo vogliamo. Solo in questo modo si potranno iniziare a incontrare persone in grado di aumentare la nostra felicità e il nostro star bene.

LASCIARE UN'IMPRESSIONE POSITIVA: essere circondati di sensazioni ed emozioni positive è indispensabile. Condividere la propria esistenza con generosità, senza dimenticare gli affetti della famiglia innanzitutto, ma anche degli amici, dei figli e di tutti coloro che trasmettono affetto ed empatia vuol dire avere un approccio costruttivo e quindi arricchire la propria vita. Le persone che ci circondano di vitalità ed energia, ma anche di amore in ogni declinazione possibile, con la loro presenza renderanno più speciale questo 2024 e chissà... magari perfino indimenticabile-