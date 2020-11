A ciascuna la sua forma: ecco come valorizzarti al meglio (ed essere bellissima)

Da che parte sta l'errore? Tanto per cominciare, iniziamo col dire che nessuna di noi è sbagliata, è il concetto di uniformità della moda ad essere sbagliato. Per fare chiarezza, possiamo farci aiutare da Rossella Migliaccio, autrice di "Forme", per capire come valorizzare i nostri punti di forza nella loro unicità, in quanto sentirsi più belli non è né sbagliato, né frivolo, ma ci supporta nell'affermare la nostra personalità senza dovere per forza aderire a uno standard prefissato.

Nessun difetto, solo caratteristiche: nella moda e nella bellezza, occorre acquisire maggiore consapevolezza di noi stesse e del nostro corpo, dei nostri punti di forza, che spesso sottovalutiamo, e di quelli che consideriamo i nostri punti deboli, per accettarli e persino valorizzarli con l'outfit più giusto. Grazie al gioco delle proporzioni, con tagli, colori e tessuti che possono creare incredibili illusioni ottiche, saremo al top: se un pantalone o un abito non ci dona, non è un problema del nostro corpo, ma stiamo semplicemente forzando la nostra forma in un contenitore sbagliato. Il segreto è trovare quello della forma giusta per noi.

Un concetto rivoluzionario: una cosa deve essere ben chiara quando parliamo di bellezza., e cioè deve essere l’abito ad adattarsi al corpo e non viceversa. In "Forme" si supera il concetto di diversity per arrivare a quello di variety: la natura infatti ha immaginato per il nostro corpo un’infinita varietà di forme e nessuna di esse è giusta o sbagliata, perché non esiste un "propotipo".

Tutta questione di "Body shape": sempre per valorizzarci al meglio, non dimentichiamo che ciascuna di noi ha una propria forma del corpo. Per scoprire a quale dobbiamo fare riferimento non serve alcun test particolare, ma solo un’osservazione obiettiva. Mai però dimenticare che il nostro corpo è un po' come la casa in cui viviamo: a volte la rendiamo bella per gli ospiti,, ma in realtà ce ne prendiamo cura soprattutto per goderne noi stesse, perché sentirci a nostro agio nello spazio ci dà una sensazione di profondo benessere.

Di che forma sei? Tra le differenti silhouette descritte in "Forme", la pera è forse la più semplice da riconoscere tra le body shape: si tratta di un triangolo dove la figura è più morbida nella parte inferiore del corpo rispetto alla superiore. Quando invece si parla di body shape mela, o triangolo inverso, la parte più importante del nostro fisico si trova nella parte nella parte superiore del corpo. La figura delle donne rettangolo è più uniforme, perché queste persone tendono a ingrassare e dimagrire in maniera omogenea mostrando un punto vita appena accennato. Una body shape molto simile è l’ovale, che tende però ad accumulare grasso nella fascia addominale. C'è poi la donna clessidra, che è omogenea, ma ha un punto vita particolarmente arcuato. Infine, simile alla clessidra, vi è la cosiddetta "otto", una body shape più compatta: i fianchi si allargano subito dopo il punto vita.

Attenzione al baricentro: un altro aspetto fondamentale per capire come siamo fatte e identificare l'outfit migliore per noi, è individuare l’altezza del baricentro. Secondo Migliaccio il baricentro, che non ha nulla a che fare con la body shape, riguarda la lunghezza della gamba rispetto al resto del corpo ed è importante proprio per calibrare le proporzioni. Ad esempio, è proprio l’altezza del baricentro a spiegare perché alcune donne non sono affatto valorizzate dalle ballerine, mentre per altre possono costituire un look dal grande fascino.