Armocromia: scopri di che stagione sei a seconda dei tuoi colori

In apparenza è una parola difficile: armocromia significa però semplicemente armonia di colori. Il nostro viso ha una propria palette personale, composta dalle nuances dell ’incarnato , dal colore dei capelli e degli occhi e dal “sottotono” caldo o freddo dell’insieme. Sappiamo che occorre valutare tuti questi aspetti per scegliere al meglio i colori da indossare o da utilizzare per il make-up : forse siamo meno consapevoli del fatto che il nostro fototipo può essere accostato a una stagione dell’anno e che possiamo valorizzare il nostro aspetto anche quando scattiamo un semplice selfie, magari mostrando le prelibatezze che abbiamo nel piatto. Scopriamo allora se siamo donne primavera, autunno, estate o inverno, quali sono i colori che più ci valorizzano e quale piatto scegliere per uno scatto goloso.

L’armocromia è un sistema ideato all’inizio del Novecento dall’artista svizzero Johannes Itten, il quale ha elaborato una nuova teoria del colore basata su due caratteristiche principali: la temperatura (il caldo e il freddo) e il valore (chiaro vs, scuro). In linea generale possiamo dire che i colori caldi sono quelli a base gialla, mentre quelli freddi sono a base blu. Osservando la natura, Itten ha creato quattro categorie cromatiche precise, corrispondenti alle quattro stagioni, divise a loro volta in sottogruppi che definiscono in maniera più specifica le tonalità da preferire nella costruzione del look.



Nel nostro Paese, la maggiore esperta di questa disciplina è Rossella Migliaccio, image consultant e autrice del libro ““Armocromia. Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine”, edito da Vallardi. Rossella, con la complicità della piattaforma Deliveroo, si è divertita a immaginare, in occasione della Settimana della Moda, un modo inedito di sfruttare i colori più adatti a ciascuna tipologia per valorizzare la propria immagine, immaginando ogni tipologia di donna come protagonista di un selfie goloso, in compagnia di un piatto di cucina o di un certo alimento, del colore perfetto per esaltare il proprio incarnato. Ecco allora le caratteristiche di ciascuna tipologia per individuare a quale stagione corrisponde il nostro colorito e qual è il piatto con cui farci ritrarre.



LA DONNA INVERNO – E’ la palette più diffusa in Italia: Chi ne fa parte presenta i classici colori mediterranei: incarnato olivastro, sottotono freddo, capelli corvini o castani e occhi molto scuri o di gemma. Tre Vip-inverno sono ad esempio Audrey Tautou, Salma Hayek e Megan Fox. Le donne inverno sono valorizzate da outfit total black o blu intenso e grigio antracite, ma anche dal rosso freddo e dalle stampe a colori vivaci. Per essere in palette anche a tavola l'ideale sono i frutti di bosco, fa fotografare in coppa o anche sotto forma di smoothies.



LA DONNA PRIMAVERA - E' una tipologia non molto comune nel nostro Paese e piuttosto variegata: i capelli possono essere castani, biondi o ramati, gli occhi solitamente chiari e brillanti; ma quello che fa sempre la differenza in questo caso è l’incarnato solare e radioso. Ben rappresentata dall'attrice australiana Margot Robbie, è valorizzata da toni pastello come il beige e il rosa pesca, ma indossa molto bene anche le tinte brillanti. Un piatto che ben rappresenta questo tipo di donna è il Riso alla Cantonese, con la sua varietà di gusti e colori. Perfetto anche il sushi, con i suoi colori brillanti e i forti contrasti cromatici.



LA DONNA ESTATE – Pelle delicata e incarnato lunare, capelli dal cenere al biondo, occhi chiari oppure nocciola: ecco la palette della donna Estate, impersonificata dall’attrice statunitense Elle Fanning. Per questo fototipo sono perfette le tonalità pastello, cipria e madreperlate, ma anche il rosso freddo: perfetta è la sfumatura dell’anguria che con suo colore delicato e trasparente ravviva questi tipi di incarnato.



LA DONNA AUTUNNO – E’ caratterizzata da una palette molto evocativa che riflette i colori della natura in quella stagione: i colori dorati, ricchi e profondi, con capelli castano dorati o ramati, incarnato ambrato e occhi scuri o screziati d’oro. Una celebre Donna Autunno è l’attrice e modella Olivia Palermo. Nel make up, nel vestiario e anche in tavola sono perfetti colori caldi e avvolgenti come quelli del sottobosco e delle spezie. Perfetti nel make up, ma anche in una foto golosa, sono il cioccolato e la cannella.

Infine, qualche consiglio legato ai singoli colori.

IL GIALLO – E’ un colore difficile, del quale occorre scegliere la sfumatura giusta. Chi ha colori freddi, ad esempio le Inverno ed Estate, devono optare per il giallo limone, una tonalità luminosa e icy come quella della granita siciliana. Chi ha invece I colori caldi e soft della palette Autunno, può scegliere una variante più calda che ricordi ad esempio le brioches. Le nuances dorate sono perfette per le donne Autunno e Primavera che, per un selfie goloso possono scegliere anche le uova strapazzate e le spezie rosse.



IL ROSSO – Per chi ha un sottotono caldo trova il suo rosso ideale nel colore del pomodoro, ideale per la donna Autunno e Primavera. Lo stesso colore è fa scegliere anche per rossetti e smalti. La donna Estate, come abbiamo visto, deve invece preferire il tono dell’anguria.



IL BIANCO – Spesso pensiamo che sia un colore neutro, ma ha una sua personalità ben definite e non dona a tutte. Il bianco ottico, freddo e brillante non si adatta a chi ha colori delicate: in questo caso meglio scegliere una sfumatura più eterea e poco squillante, come quella di una coppa di gelato alla vaniglia.