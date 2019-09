Cromopsicologia: i colori raccontano e influenzano il nostro umore

Cromoterapia: star bene con i colori La cromoterapia non è una scienza, ma può aiutarci a star bene. Istockphoto 1 di 8 Rosso: colore della passione, del fuoco e degli impulsi irrefrenabili. Un total look rosso può suggerire aggressività. Istockphoto 2 di 8 L'arancione è meno violento e più positivo del rosso, ma trasmette comunque buon umore ed energia. Istockphoto 3 di 8 Il giallo stimola la concentrazione e l'allegria: è ottimo per gli spazi comuni della casa. Istockphoto 4 di 8 Il verde è il colore della natura e della serenità: negli ambienti di casa è molto rilassante. Istockphoto 5 di 8 Il blu è il colore del cielo e del mare: aiuta il riposo e trasmette un'idea di freschezza. Istockphoto 6 di 8 Il blu è il colore del cielo e del mare: aiuta il riposo e trasmette un'idea di freschezza. Istockphoto 7 di 8 I colori da mangiare: ognuno indica la presenza di nutrienti diversi ed essenziali per la salute. Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

CHE COS’È LA CROMOPSICOLOGIA – Come dice il suo stesso nome, si tratta di una disciplina che studia la reazione del comportamento umano in presenza dei colori e alle loro combinazioni. Come anche la cromoterapia, che si propone addirittura di utilizzare i colori come sistema di cura nel caso di alcuni disturbi, si tratta di una pseudo-scienza, perché le sue pratiche non hanno trovato conferma in studi clinici controllai. Esistono però numerose teorie secondo le quali i colori influenzano l’agire e il sentire umano, in particolare alcuni processi cognitivi soprattutto nei bambini. Moltissimi popoli antichi hanno attribuito una grande importanza ai colori e al loro influsso nella vita quotidiana: oggi possiamo accogliere i suggerimenti di chi studia gli effetti del colore come un suggerimento che ci aiuta a migliorare alcuni aspetti della nostra routine giornaliera.



LE PROPRIETÀ DEI COLORI - ROSSO - E' il colore dell'amore, del fuoco e della passione. Rappresenta il calore e l'energia, ma anche le emozioni violente e distruttrici.

GIALLO – Si relaziona alla parte sinistra del cervello, legata alla logica e alle facoltà intellettuali. Favorisce dunque l’attenzione e la concentrazione ed è associato alla felicità, alla saggezza e alla immaginazione.

ARANCIONE – Deriva dall’unione di rosso e giallo, quindi attenua gli effetti estremi del rosso. Porta entusiasmo, allegria, ottimismo e positività dei sentimenti.

VERDE - E’ il colore della natura: simboleggia armonia, rinascita, equilibrio e speranza. Contribuisce a diffondere serenità e calma.

BLU - E’ il colore del mare e del cielo: trasmette un senso di freschezza e di riposo attenuando l'ansia.

BIANCO – E’ simbolo di purezza e di innocenza; è fresco, luminoso, solare, apporta energia e vigore.

NERO – E’ la somma di tutti i colori, è luce che non si è ancora manifestata ed è simbolo di mistero e di ciò che è inspiegabile.



COME USARE I COLORI – Per sfruttare l’energia dei colori possiamo indossarli, mangiarli per mezzo di certi alimenti, o immergerci in essi, ad esempio dipingendo di una data sfumatura le pareti di un ambiente della nostra casa. In questo ultimo caso una certa cautela è d’obbligo: se l’effetto finale non è quello che ci attendevamo può essere impegnativo fare di cambiamenti. Meglio procedere con cautela quindi, ricordando che le tinte molto brillanti e intense non sono le migliori per le stanze in cui si deve riposare, nelle quali sono preferibili colori che aiutano il rilassamento e il riposo, mentre si possono adoperare negli spazi comuni in cui si socializza, oppure in bagno o in cucina. Possiamo permetterci maggiori libertà a tavola o nell’abbigliamento: in particolare, i cibi rivelano proprio per mezzo del colore la presenza di diversi nutrienti: in questo caso i nutrizionisti suggeriscono di alternare la frutta e la verdura proprio in virtù del colore, per assicurarci un apporto completo e bilanciato di tutto ciò di cui il nostro organismo ha bisogno.



PER IL LOOK – Persino il marketing studia accuratamente i colori più adatti alla creazione dei loghi di un brand, in modo da trasmettere già al primo sguardo un’informazione sull’identità dell’azienda rappresentata. A maggior ragione, possiamo affidare ai nostri outfit un messaggio preciso. In questo è maestra Kate Middleton: i suoi look sono studiatissimi e sempre perfetti nelle diverse situazioni. In particolare le diverse sfumature di blu, delle quali la principessa ama vestire, suggeriscono affidabilità e un’eleganza charmante, ma rassicurante e priva di aggressività. Possiamo fare come lei, ma se vogliamo ammantarci di mistero, dobbiamo optare per il nero. Attenzione però: vestirsi solo o prevalentemente di questo non-colore, può significare che stiamo soffocando i nostri desideri più intimi. Se invece vogliamo esprimere energia e buon umore (o al contrario abbiamo bisogno di una carica extra per tirarci un po’ su), il colore perfetto è l’arancione. Anche il rosso ha questo effetto, ma può essere interpretato come segnale di aggressività: meglio mixarlo con il nero, o utilizzarlo in un dettaglio o in un accessorio. Un total look grigio può risultare molto serio e un po’ deprimente, anche se la moda lo propone come icona di eleganza intramontabile: possiamo allora accostarlo al rosa, simbolo di affetto e di sentimenti meno travolgenti dell’amore rosso fuoco, o all’azzurro, che evoca semplicità e ottimismo. E il marrone? E’ il colore da scegliere quando ci sentiamo positive, solide e affidabili. Insomma, è una tinta importante e un po’ difficile, che richiede una solida autostima.