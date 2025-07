Pedro Pascal e il "tocco sociale": quando il contatto non è violenza ma è comunque un problema. E come rispondere

Durante una recente conferenza stampa per promuovere il film The Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal è stato ripreso mentre accarezzava il braccio della collega Vanessa Kirby, tenendole la mano in più momenti. Il gesto, apparentemente innocuo, ha generato una serie di reazioni: c'è chi ha parlato di "chimica", chi ha ironizzato sulla sua "hot-girl anxiety", chi si è chiesto se quei tocchi fossero appropriati. Lei, in un'intervista, ha spiegato che si trattava di un modo per calmarsi a vicenda. Ma l'episodio solleva una questione più ampia e spesso taciuta: quando un uomo tocca una donna in pubblico, senza malizia ma anche senza esplicita richiesta, è davvero solo un gesto empatico?