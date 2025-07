Al cinema “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, la famiglia di supereroi della Marvel in versione vintage

"L'aspetto che mi ha sempre colpito dei 'Fantastici 4' è che il loro perno è una donna. Sue è una leader, sta per diventare madre, è un'eroina. Il centro della famiglia, mai relegata in casa da sola", riflette Vanessa Kirby. "Mi ha entusiasmata l'idea di interpretare una 'pregnancy hero', una madre lavoratrice. Kevin e Matt hanno creduto molto nel mostrarla complessa, forte, amorevole, calda: tutte qualità che rendono il femminile così interessante". Per Pedro Pascal, invece, "Reed Richards è l'uomo più intelligente del mondo… ma quando scopre che diventerà padre, l'unico modo che conosce per affrontare la novità è iniziare a proteggere il mondo, più che vivere davvero l'esperienza. Matt mi ha aiutato in questo percorso emotivo: non sono padre, posso solo immaginare cosa significhi. E in un certo senso è stata sua figlia a farmi ottenere la parte: mi ha venduto della limonata. Quello è stato il momento in cui sono entrato nel personaggio". "Il cuore della storia sta proprio lì: due genitori e le loro paure davanti all'arrivo di un bambino. All'elemento intergalattico si aggiunge una dimensione domestica, quotidiana: Reed che annusa i calzini di Sue o Sue che si lava i denti", aggiunge Kirby. Pascal interpreta un personaggio tutt'altro che monolitico: "La mia parte preferita è che quest'uomo, così geniale da risolvere qualunque equazione, non sa decifrare quelle ben più complesse delle relazioni, della famiglia, dell'amore. Proprio perché è così brillante, diventa quasi ingenuo quando si tratta di rapporti umani: dice la cosa sbagliata, non capisce il contesto".