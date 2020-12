Tarocchi: il Carro, l’Arcano numero 7 

L’immagine che viene raffigurata in questa carta è proprio quella di un carro, guidato da un re o da un guerriero e trainato da due cavalli o altre figure simboliche. È interessante notare che spesso i cavalli sono di colore diverso, come ad indicare due forze che tirano in direzioni diverse. In ogni caso, il carro avanza e la simbologia di questo Arcano è sicuramente legata al raggiungimento di un traguardo ed eventualmente al superamento di diversi ostacoli.

Il Carro è una carta di azione, di movimento e molto spesso viene associato ad un viaggio, che porta all’esplorazione ma anche alla conquista di nuovi territori. Lascia qualcosa alle sue spalle e va avanti con impeto e con velocità sostenuta. La vittoria che viene raggiunta da “Il Carro” non è casuale, ma arriva dopo uno sforzo, dopo uno spostamento orientato, un’azione mirata. Il Carro ha uno scopo, una direzione da seguire e, per farlo, è necessario che il re o il guerriero che sono alla guida mantengano il controllo della situazione. Il Carro presuppone che ci sia un obiettivo chiaro, che diventa il faro che guida l’individuo verso la sua autorealizzazione.



Quando, durante un consulto, esce questa carta, spesso siamo di fronte al raggiungimento di traguardi importanti per la vita del consultante, come il diploma, la laurea, l’ufficializzazione di un fidanzamento, il matrimonio, un importante avanzamento di carriera o un traguardo spirituale. Quando la carta esce rovesciata, il messaggio potrebbe essere quello di rialzarsi per inseguire i propri sogni con determinazione e coraggio.

Per chi desidera approfondire, è interessante anche curiosare sulla simbologia esoterica del numero 7.