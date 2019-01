Studiare le Stelle: gli astrologi più famosi nella storia

Claudio Tolomeo dedicò all’Astrologia il suo Tetrabiblos, testo che tutt’oggi viene approfondito dagli studiosi della materia. Stiamo parlando di uno dei più grandi matematici e astronomi della storia. Purtroppo, non si conosce il suo Segno Zodiacale.



Giovanni Keplero nelle sue opere faceva una chiara distinzione tra l’Astrologia ciarlatana e l’Astrologia vera. Non voleva passare per un appartenente alla prima di queste due categorie e ci teneva a sottolineare l’astrologia è una disciplina per persone sagge e colte. Di conseguenza non tutti avevano la capacità di comprenderla: Keplero non considerava la possibilità che qualcuno si improvvisasse astrologo, senza avere delle solide basi di astronomia. Del resto, era un rigoroso e disciplinato Capricorno.



Galileo Galilei, il padre della scienza moderna, apparteneva al Segno dell’Acquario. Durante il periodo in cui insegnò all’Università di Padova, spiegò ai suoi discepoli come redigere gli oroscopi e, in più occasioni, ne realizzò a pagamento per i suoi studenti e per i politici del suo tempo. Sicuramente Galileo era un uomo geniale, animato dalla curiosità e portato a indagare su tutto, inclusa l’influenza degli Astri nella vita dell’uomo. Non va dimenticato che fu lui a confutare la teoria tolemaica-aristotelica secondo cui la Terra stava al centro dell’Universo e il Sole e i Pianeti le ruotavano intorno. Sperimentava l’Astrologia anche su se stesso in relazione agli altri e agli eventi a cui sarebbe andato incontro.



Isaac Newton era un grande studioso e sostenitore dell’Astrologia. Ne prendeva le difese soprattutto quando venivano mosse delle critiche da parte di chi non ne aveva mai intrapreso o approfondito lo studio. È curioso osservare che, così come Keplero, anche Newton apparteneva ad un Segno scettico, ma allo stesso tempo bisognoso di regole e schemi: il Capricorno.