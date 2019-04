Sesso e oroscopo: come sarà maggio nell’alcova

ARIETE – LUI - La prima metà del mese è sicuramente quella più appagante nella sfera sessuale. Venere nel tuo Segno ti rende un amante caloroso e gentile. Con l'ingresso di Marte in Cancro nella seconda metà del mese però, qualcosa potrebbe frenare i tuoi desideri bollenti. Lilith intanto ti stuzzica con le provocazioni molto spinte di una donna che è già impegnata.

LEI - Il tuo Pianeta-guida nel sesso questo mese è Venere, soprattutto nella prima metà del mese. La tua femminilità è molto eccitante per il partner e risveglia in lui una grande virilità. Venere potrebbe renderti protagonista di giochi di ruolo molto eccitanti e divertenti. Nella seconda metà del mese, il tuo desiderio potrebbe subire un fortissimo calo.



TORO – LUI - Finalmente Lilith questo mese riprende a sorriderti e ti dà la possibilità di sfogare liberamente i tuoi forti istinti sessuali. Quando meno te l'aspetti, potresti ritrovarti nudo e a letto con la tua migliore amica. Venere, da metà mese nel tuo Segno, crea un buon connubio tra sesso e amore. Qualcuno potrebbe sussurrarti "ti amo" mentre fate l'amore.

LEI - La prima parte del mese è caratterizzata dall'ardente desiderio di finire a letto con una persona impegnata e problematica. Ti piacerebbe sperimentare qualcosa di insolito e sai benissimo che i tuoi piedi ben curati potrebbero far perdere la testa ad un amante feticista e privo di qualsiasi tabù. I tuoi baci sono focosi, ma allo stesso tempo romantici.



GEMELLI – LUI - I tuoi spiriti bollenti questo mese potrebbero essere fraintesi da una compagna che ti potrebbe quasi accusare di essere un pervertito. Marte nel tuo Segno ti rende un amante possente e insaziabile, in grado di soddisfare le amanti più esigenti in quanto a prestazioni. Il sesso sembra essere una performance in cui preferisci tenere nascoste le emozioni.

LEI - Con Lilith ostile per tutto il mese, alcuni dei tuoi sogni piccanti potrebbero limitarsi ad essere vissuti nella tua immaginazione. Marte però non si accontenta e ti fa andare alla ricerca di partner passionali e aperti alle novità. Qualcuno potrebbe impaurirsi di fronte alla tua schiettezza e sarebbe meglio che imparassi a lasciarti desiderare.



CANCRO – LUI - L'amore e il sesso non sempre seguono lo stesso andamento e, nonostante le tensioni nella vita di coppia, il sesso questo mese può essere esplosivo. Un'intesa erotica sublime con la tua compagna è il miglior rimedio per ogni discordia. Nella seconda parte del mese, un'amica di letto potrebbe avanzare qualche richiesta per far crescere la vostra relazione.

LEI - Tu cerchi l'amore, ma qualcuno ti propone soltanto il sesso: la situazione tende ad essere questa nella prima metà del mese, in cui Venere non ti assiste. I miglioramenti sono garantiti dal passaggio di Marte nel tuo Segno che, insieme a Lilith in Pesci, può creare un legame indissolubile con una persona che ti fa raggiungere l'apice del piacere.



LEONE - LUI - Per soddisfare le tue voglie più carnali, approfitta del buon influsso di Venere nella prima metà del mese. Successivamente infatti, potrebbero esserci delle situazioni lavorative molto stressanti e incisive in modo negativo nelle tue performance sessuali. Lilith ti stuzzica con il pensiero di rivedere un'amante che ha lasciato un segno indelebile in te.

LEI - Lilith questo mese ti spinge a fare paragoni tra il tuo partner attuale e quello precedente: non sono le dimensioni a fare la differenza, ma il livello di estasi che ti hanno fatto raggiungere. La nostalgia non va mai a braccetto con l'appagamento sessuale e nella seconda parte del mese potresti risentirne parecchio. Un amico ti consola maliziosamente.



VERGINE – LUI - Con Lilith e Marte in aspetto disarmonico, la prima metà del mese potrebbe essere caratterizzata da una castità forzata, che ti rende sofferente. I tabù sessuali della tua compagna ti infastidiscono e ti spingono a cercare consolazione tra le braccia (e non solo) di un'amica per cui hai sempre provato una fortissima attrazione. La platonicità non fa per te.

LEI - Questo mese il tuo compagno potrebbe avere l'impressione che tu faccia sesso con lui come se fosse un favore o una forzatura. Non immagina minimamente che tu possa pensare ad un tuo ex nel momento dell'amplesso e sarebbe meglio che non venisse mai a scoprirlo. I ritorni di fiamma sono molto eccitanti, ma non è detto che siano destinati a durare.



BILANCIA – LUI - Pensi davvero che i problemi di comunicazione nella vita di coppia possano essere colmati da una continua e ricca attività sessuale? Il rischio che corri è che nella seconda parte del mese la tua compagna tiri fuori scuse come il mal di testa o la stanchezza per evitare anche il contatto fisico con te. Una collega ha strane fantasie che ti riguardano.

LEI - Il fatto che un uomo mostri tanto interesse e tanto ardore nel fare sesso con te ti lusinga, ma allo stesso tempo ti preoccupa: è possibile che non si riesca ad andare oltre e avere una relazione seria? Venere nella seconda metà del mese ti confonde con il ritorno di un ex da cui ti senti ancora attratta. Alle parole però, non corrispondono i fatti.



SCORPIONE – LUI - Hai la fama di essere uno dei migliori amanti dello Zodiaco e questo mese Lilith sembra confermarlo. Sei passionale, travolgente e sconvolgente: entri nei pensieri della tua compagna e realizzi punto per punto ogni suo desiderio inconfessabile. Nella seconda metà del mese però qualcosa potrebbe andar storto a causa della permalosità e orgoglio di entrambi.

LEI - Lilith in Pesci accende il tuo desiderio sessuale e questo mese non hai intenzione di perdere un solo minuto per raggiungere l'appagamento totale dei tuoi sensi. Se nella seconda parte del mese il partner dovesse farti sentire qualche mancanza, puoi ripiegare su amanti disposti a tutto pur di trascorrere una notte di passione con te. Sei instancabile!



SAGITTARIO – LUI - Questo mese non è facile trovare tempo e spazio libero in casa per creare un po' di intimità con la tua compagna e, nonostante le voglie ardite non ti manchino, ti innervosisci e lasci sfuma alcune buone occasioni per divertirti sotto le lenzuola. La location ideale per provare nuovi posizioni di piacere sembra essere il tuo nuovo studio o ufficio.

LEI La preoccupazione che i vicini di casa ti sentano ansimare mentre ti diverti col tuo compagno, potrebbe spegnere gli spiriti bollenti di entrambi. Lilith è dispettosa e crea imprevisti che ti fanno sentire a disagio proprio nei momenti in cui la passione potrebbe esplodere. Il sesso orale potrebbe essere una valida alternativa alle lunghe chiacchierate.



CAPRICORNO – LUI - Nonostante Lilith ti chieda di vivere il sesso con spensieratezza, questo mese c'è qualcosa che ti frena e potresti aver paura che la tua compagna si illuda che all'intensità del sesso corrisponda quella (inesistente) dei tuoi sentimenti. Eppure, ci sono delle zone sensibili del tuo corpo che quando vengono baciate ti fanno perdere totalmente il controllo.

LEI - Prima Venere e poi Marte, questo mese ti impediscono di rilassarti e lasciarti andare ai piaceri del buon sesso. Il problema potrebbe essere quello di avere a che fare con partner inconcludenti, che promettono grandi performance e poi rinunciano a vederti per via di una riunione di lavoro. Un grande amore può però riuscire a far miracoli, anche a letto!



ACQUARIO – LUI - Replicare le performance apprese su youporn, questo mese potrebbe essere uno dei tuoi passatempi preferiti. Peccato che però, con l'ingresso di Venere in Toro nella seconda metà del mese, potrebbe non esserci nessuno a guardare i video hard in tua compagnia. Se la salute è latente, come pensi di poter reggere delle lunghe maratone del sesso? Sii prudente.

LEI - Senza nemmeno rendersene conto, questo mese il tuo compagno di letto potrebbe ritrovarsi protagonista di un book di foto erotiche, provocanti e imbarazzanti. Marte ti rende sessualmente intraprendente nella prima metà del mese. Poi potresti sentirti frenata da alcuni dubbi sui sentimenti tuoi o del partner. Cosa ci fa la panna nella tua camera da letto?



PESCI – LUI - Nonostante nella prima metà del mese Marte ti renda poco energico, la tua dolcezza e sensualità risvegliano gli spiriti bollenti della tua compagna o di una giovane amante con cui sei ancora nella fase della super-eccitazione iniziale. Se sei single, potresti sperimentare l'ebbrezza di un manage a trois (vietatissimo proporlo ad un'eventuale fidanzata).

LEI - Questo mese non riesci a resistere alle provocazioni di un uomo sfuggente ma assolutamente sexy e affascinante. Il sesso con lui potrebbe essere magico e, se riesci a portare avanti la relazione fino alla seconda metà del mese, Marte potrebbe far evolvere il rapporto. Lilith nel tuo Segno cancella ogni inibizione, soprattutto dopo un calice di buon vino!