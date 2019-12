Salute e benessere: come sarà il 2020?

Nelle previsioni astrologiche per il 2020, non possiamo dimenticarci di dare uno sguardo alla sfera della salute e del benessere , che sono effettivamente indispensabili per poi dedicarci con tutte le nostre energie agli altri settori della vita. L’Oroscopo ci guida, Segno dopo Segno, in un viaggio alla scoperta di tutto ciò che può contribuire a farci sentire in forma . Affidiamoci ciò che suggeriscono le Stelle per il nostro Segno Zodiacale!

ARIETE - Senti il bisogno di recuperare energia? Probabilmente, a causa del transito di tanti Pianeti in Capricorno, il 2020 avvertirai un po’ di stress e sentirai il bisogno di rilassarti facendo sport o sperimentando la pratica della meditazione. La prima parte dell’anno la stanchezza potrebbe effettivamente essere tanta, ma recupererai alla grande dalla fine del mese di giugno, con il transito di Marte nel tuo Segno. Ti sentirai più forte e sarai felice di ammirare allo specchio il tuo corpo tonico e muscoloso.



TORO - Con tanti Pianeti in ottimo aspetto, il 2020 sarà sicuramente un anno di eccessi, che potrebbero avere qualche effetto indesiderato sul tuo benessere. Sicuramente sarà necessario curare l’alimentazione, soprattutto nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio: inserisci la frutta e la verdura nei tuoi pasti e spuntini quotidiani ed evita l’abuso di cibi troppo grassi o di alcool, soprattutto se non vuoi prendere peso. I centri benessere saranno lieti di ospitarti per farti ritrovare l’equilibrio col tuo corpo.



GEMELLI - Il 2020 potrebbe essere l’anno in cui riuscirai finalmente a porre fine ad alcuni disturbi che ti porti dietro da diverso tempo. Il breve transito di Saturno in Acquario, che tornerà poi retrogrado in Capricorno, sarà solo un anticipo di quanto tu sia forte e determinata. Si può essere saggi anche mantenendo vivo il proprio lato fanciullesco. Il lungo transito di Venere nel tuo Segno nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sarà particolarmente favorevole anche per eventuali cure estetiche.



CANCRO - Non è ancora arrivato il momento di rilassarsi e nel 2020 dovrai continuare ad essere forte e risoluta. È importante che non disperda le tue energie fisiche perché ti serviranno per far fronte ad alcune situazioni stressanti che caratterizzeranno le tue giornate in più ambiti della vita. La seconda metà dell’anno sarà la più critica e, con Marte in aspetto disarmonico, dovresti iniziare a fare qualcosa di più per te: iscriviti in palestra, fai un corso di meditazione, impara ad amarti e a volerti bene.



LEONE - La salute potrebbe rappresentare un tassello importante per il tuo 2020 e Giove ti aiuterà sicuramente a riprenderti da eventuali influenze stagionali o lievi malesseri. Se stai rinviando da tempo degli esami medici, è ora di smetterla di rinviare. Le stelle ti sosterranno e, a partire dalla fine del mese di giugno, potrai contare sul preziosissimo supporto di Marte in Ariete che, oltre a darti più energia, ti metterà in contatto con un lato spirituale di te che hai sempre sottovalutato. Abbi cura di te.



VERGINE - Era da tempo che non beneficiavi di transiti astrologici così belli: il 2020 per te sarà un anno degno di nota. La tua salute sarà eccellente e ti concederai diverse esperienze che ti permetteranno di coccolarti e di prenderti un po’ più cura di te. Dovresti cercare di avere un occhio di riguardo in più per il tuo corpo nei mesi primaverili. Con Venere in aspetto disarmonico infatti, potresti sentirti infastidita da qualche lieve ma noioso disturbo. Nettuno ti invita a prestare attenzione alle allergie.



BILANCIA - Le stelle nel 2020 ti invitano a non trascurare i segnali del tuo corpo, soprattutto se non hai intenzione di passare le giornate dentro casa per recuperare un po’ di energia o per curarti. Venere sarà in ottimo aspetto nei mesi primaverili e ti suggerirà cure naturali o omeopatiche. Con Marte in Ariete da fine giugno fino alla fine di dicembre, potresti avvertire un forte calo energico e dovresti cercare di prevenirlo facendo costantemente dei rilassamenti guidati o consumando alimenti sani e salutari.



SCORPIONE - A parte una piccola parantesi primaverile, il 2020 sarà un anno eccezionale sotto diversi aspetti, incluso quello della salute e del benessere. Uno stato d’animo sereno e allegro ti aiuterà senza ombra di dubbio ad evitare eventuali malanni. Nella seconda metà dell’anno però, con Marte in Ariete, dovresti fare attenzione agli effetti dello stress e dei ritmi lavorativi frenetici sul corpo. Nettuno in Pesci ti consiglierà le strategie giuste per riuscire a rendere inoffensivi anche i piccoli acciacchi.



SAGITTARIO - Sei tendenzialmente una persona sportiva e nel 2020 sarà importante praticare costantemente attività fisica perché i Pianeti in Capricorno potrebbero spingerti a mangiare un po’ più del solito, mettendo su qualche chiletto. Con Venere in aspetto disarmonico da aprile a fine luglio, potresti stupirti nel vedere spuntare qualche ruga in più sul viso oppure crescere in testa qualche capello bianco. Marte in Ariete, nella seconda metà dell’anno, ti renderà incredibilmente forte e resistente a tutto.



CAPRICORNO - Giove e Saturno nel tuo Segno nel 2020 ti faranno sentire veramente forte. Tuttavia, nella seconda metà dell’anno, dovresti prestar attenzione al transito dissonante di Marte in Ariete, che potrebbe addirittura procurare qualche piccola caduta con conseguenti traumi. La ripresa sarà abbastanza facile, ma come sempre “prevenire è meglio che curare” e tu ami la prevenzione in tutte le sue forme. Per evitare l’insonnia, potresti provare a prendere delle profumate e deliziose tisane rilassanti.



ACQUARIO - I Pianeti in Capricorno nel 2020 ti chiederanno di prestare molta attenzione al tuo stato di salute psicofisica perché eventuali malesseri potrebbero poi impedirti di portare avanti i tuoi progetti. Il fugace transito di Saturno nel tuo Segno ti farà sentire più forte, ma potrebbe portare qualche lieve mal di schiena. Venere sarà promotrice del tuo benessere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Marte in Ariete invece, nella seconda metà dell’anno, ti ricorderà di avere tante risorse interiori.



PESCI - Il 2020 per te sarà un anno di crescita e risalita. I Pianeti in Capricorno non ti faranno mai avvertire quel senso di solitudine di cui spesso hai timore e, anche nei momenti in cui non ti sentirai in splendida forma, ci sarà qualcuno pronto a prendersi cura di te con bontà e dolcezza. Per mantenerti in forma, potresti decidere di praticare qualche sport di squadra oppure prendere parte a qualche gruppo di meditazione. Marte suggerisce attenzione nell’alimentazione a partire dalla fine di giugno.