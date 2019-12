Oroscopo: come saranno sesso e amore nel Nuovo Anno 

Alla fine dell’anno capita spesso di fare un resoconto di quel che è accaduto in quello appena concluso e ci si domanda sempre cosa accadrà in futuro . La sfera sentimentale ed erotica ricopre un ruolo importantissimo nella vita di tutti. L’Oroscopo , con lo studio dei transiti planetari, ci svela quali saranno le prospettive amorose più probabili per ogni Segno Zodiacale . Lasciamo che le Stelle ci conducano alla realizzazione dei nostri romantici sogni!

ARIETE - Nonostante i numerosi impegni e contrattempi lavorativi, una persona passionale come te riuscirà ugualmente a trovare nel 2020 un po’ di tempo da dedicare all’amore: febbraio e settembre saranno i mesi più promettenti, soprattutto per i nuovi incontri. Marte transiterà nel tuo Segno da fine giugno in avanti e tirerà fuori il tuo coraggio e la tua intraprendenza per conquistare qualcuno che inizialmente ti darà del filo da torcere. Il sesso sarà intenso e travolgente, ma non basta l’attrazione fisica!



TORO - Il 2020 sarà decisamente un anno entusiasmante, sotto tutti i punti di vista, e non mancheranno grandi sorprese e risultati anche nella sfera sentimentale. Giove farà sopraggiungere la fortuna da lontano perciò non è escluso che tu possa vivere una bellissima ed emozionante storia a distanza. Febbraio e marzo, con Marte in Capricorno, saranno i mesi in cui ti sentirai più forte e troverai il coraggio per farti avanti con qualcuno che ti piace da tanto tempo. Anche il sesso sarà esplosivo e soddisfacente.



GEMELLI - Per te è normale ritornare ciclicamente nella vita delle persone che hai amato in alcuni momenti della tua vita e, anche nel 2020, il passato potrebbe essere condizionante. Però, non è detto che da un ritorno di fiamma possa avere origine qualcosa di duraturo. Il sesso sarà sicuramente bellissimo con partner con cui hai già una certa intimità, ma potrebbe esserlo ancora di più con qualche nuova conoscenza. Da aprile a luglio, Venere sarà nel tuo Segno e realizzerà i tuoi sogni più romantici ed erotici.



CANCRO - Giove, Saturno e Plutone in Capricorno nel 2020 continueranno a sottoporti a diverse prove in campo relazionale e affettivo. Qualche storia potrebbe giungere definitivamente al capolinea, lasciandoti la consapevolezza di meritare molto di più di quello che hai accettato pur di non stare sola. Ti sentirai molto attratta soprattutto da persone molto più grandi di te, con cui potresti avere esperienze sessuali molto interessanti e travolgenti. L’amore è una cosa seria e tu non ti accontenti delle briciole.



LEONE - Gli impegni frenetici della quotidianità lasceranno un po’ di spazio per le questioni di cuore? Sarebbe un peccato se non ti aprissi all’amore, con tutta la sua forza. Il transito di Saturno in Acquario in primavera (poi Saturno tornerà retrogrado in Capricorno) potrebbe metterti di fronte ad una scelta importante: da una parte ci sarà la possibilità di iniziare un percorso di coppia importante e duraturo, dall’altra la fine di una storia ormai spenta. Cosa preferisci? Il sesso sarà dolce, ma secondario.



VERGINE - A Saturno e Plutone in Capricorno, nel 2020 si aggiunge anche il grande e buon Giove, che porterà entusiasmo, gioia, amore e passione. La tua vita sentimentale trarrà enorme beneficio da questo transito e ti potrai innamorare follemente di una persona che corrisponde i tuoi sentimenti ed è pronta a costruire qualcosa di importante insieme a te. Anche il sesso sarà magico e coinvolgente. Se desideri avere un figlio, questo potrebbe essere l’anno giusto per fare le giuste valutazioni insieme al partner.



BILANCIA - Il 2020 sarà un anno complesso per quel che riguarda le relazioni. Non forzare i tempi tuoi o del partner: la pazienza sarà sicuramente la migliore alleata per affrontare piccole o grandi crisi. Anche se qualche storia finirà, potrai contare sul lungo transito di Venere nel Segno dei Gemelli ad aprile, maggio, giugno e luglio, per fare nuovi incontri appassionanti con persone straniere. In primavera anche Saturno sosterrà l’amore. Il sesso ti darà gioie altalenanti: sei molto esigente come amante.



SCORPIONE - Urano in Toro nel 2020 continuerà a portare grandi attrazioni per persone stravaganti e diverse da quelle con cui solitamente tendi a legarti. Se desideri avere nuovi flirt o avventure, avrai l’imbarazzo della scelta. Se invece vuoi costruire qualcosa di importante insieme al partner, occorre un po’ più di impegno. In primavera infatti, col temporaneo transito di Saturno in Acquario (che in quei mesi ospiterà pure Marte), qualcuno ti metterà alla prova. Il sesso sarà divertente ed eccitante, come sempre.



SAGITTARIO - Nel 2020 gli astri ti chiederanno di consolidare i risultati raggiunti nel 2019. In campo sentimentale sentirai il bisogno di azioni concrete da parte del partner e potresti anche essere protagonista di qualche piccola e simpatica scenata di gelosia. Il transito di Venere in Gemelli porterà un po’ di malcontenti in primavera e all’inizio dell’estate. Da fine giugno però, Marte in Ariete ti aiuterà a lottare per i tuoi ideali, portandoti al raggiungimento di nobili obiettivi. Anche il sesso sarà super!



CAPRICORNO - Giove sarà uno dei tanti Pianeti che saranno tuoi alleati per il 2020. Sarà un anno di grandi opportunità: se sei in coppia, preparati a fare progetti importanti per il futuro. Se sei single, ogni incontro potrebbe essere quello giusto per realizzare i tuoi sogni amorosi. Le uniche difficoltà potrebbero sopraggiungere nella seconda metà dell’anno, con Marte in Ariete: forse non sarà il momento adatto per una convivenza! Il sesso sarà fantastico, ma ci saranno giorni in cui il tuo desiderio sarà lieve.



ACQUARIO - Il 2020 sarà un anno che ti vedrà crescere spiritualmente e qualcuno potrebbe non accorgersi dei grandi progressi che farai, anche a riguardo della tua visione dell’amore e della vita di coppia. Saturno in primavera transiterà nel tuo Segno e ti renderà molto saggia. Per stare con partner mediocri, preferisci restare felicemente single. Ma non lo sarai a lungo! Venere in Gemelli tra aprile e luglio porterà sicuramente un grande amore. Entrare in intimità con qualcuno sarà una magia anche nel sesso.



PESCI - Qualcuno potrebbe pensare che il 2020 per te sarà l’anno delle grandi amicizie più che dei grandi amori, ma in realtà il confine tra questi due mondi sarà veramente sottile. Ti piace l’idea di stare insieme a qualcuno con cui poterti confidare su qualsiasi cosa. Venere in Gemelli porterà un po’ di scompiglio nella vita di coppia nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio: l’idea di un tradimento ronzerà tra i tuoi pensieri. Il sesso sarà uno dei tanti modi per migliorare la complicità col tuo partner.