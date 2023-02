Pet Astrology: l'Oroscopo di febbraio per il nostro cane

Marte in Gemelli continuerà a renderli molto vivaci e movimentati, anche nei momenti in cui in casa regnerà la quiete e la pace. Mercurio sarà in Capricorno per i primi dieci giorni del mese e poi si sposterà in Acquario , rendendoli un po’ meno disciplinati. Venere , invece, aprirà il mese dal Segno dei Pesc i e si sposterà in Ariete nella seconda parte del mese, rendendoli inizialmente molto dolci e poi molto agitati. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i nostri amici a quattro zampe.

ARIETE - Con Mercurio in aspetto dissonante, i primi dieci giorni del mese potrebbero essere particolarmente agitati e sarà difficile farti smettere di abbaiare quando incontrerai qualcuno che ti starà antipatico. La seconda parte del mese sarà decisamente più appagante e sarai talmente carino che tante persone si fermeranno per strada ad accarezzarti.

TORO - Venere in Pesci ti renderà particolarmente tenero e affettuoso nella prima metà del mese e tanti amici della tua famiglia ti coccoleranno e giocheranno con te per ricevere un po’ di amore. Con Mercurio dissonante, dopo il 10 del mese, qualcosa inizierà ad innervosirti e ringhierai a chiunque si avvicinerà alla tua ciotola del cibo.

GEMELLI - Con Marte nel tuo Segno per tutto il mese, sarai letteralmente iperattivo e sarà impossibile vederti stare fermo nella tua cuccia. Con Venere in Pesci, nella prima parte del mese, avrai la sensazione di non ricevere abbastanza attenzioni dai tuoi padroncini. Poi la situazione si ribalterà e potrai vivere delle giornate spensierate e indimenticabili.

CANCRO - Venere in Pesci renderà la prima parte del mese particolarmente dolce per te, anche se dovrai fare i conti con Mercurio in opposizione, che ti spingerà a correre dei rischi per strada. Bisognerà tenerti al guinzaglio per evitare che attraversi da solo in strade pericolose. Nella seconda parte del mese Venere ti renderà un po’ triste e malinconico.

LEONE - Il mese di febbraio non sarà particolarmente entusiasmante per te, specialmente dopo che Mercurio entrerà in Acquario. Ti sentirai trascurato dai tuoi padroncini, che non ti porteranno a fare tante passeggiate e ti lasceranno spesso solo a casa a causa dei loro vari impegni. Con Venere in Ariete, però, qualcuno ti consolerà.

VERGINE - Marte in Gemelli per tutto il mese continuerà a rendere le tue condizioni di salute abbastanza precarie. Il veterinario tenterà di darti delle cure efficienti, ma non è detto che funzioneranno nella prima parte del mese, quanto anche Venere sarà dissonante. Ci vorrà tanta pazienza per riprendere a scodinzolare felicemente per casa.

BILANCIA - Marte in ottimo aspetto per tutto il mese ti darà tantissima energia e ti divertirai a correre e saltellare in giro per casa anche in orari inopportuni. Con Venere in aspetto dissonante, nella seconda metà del mese, diventerai fastidioso per alcune persone che incontrerai quando i tuoi padroncini ti porteranno insieme a loro in qualche ristorante.

SCORPIONE - Venere in Pesci nelle prime due settimane del mese ti renderà particolarmente dolce e tenero. I tuoi occhioni dolci conquisteranno chiunque avrà la fortuna di incontrarti al parco o in giro per il quartiere. Con Mercurio in Acquario, dopo il 10 del mese, il tuo umore verrà messo alla prova da alcuni cambiamenti indesiderati dentro casa.

SAGITTARIO - Marte in opposizione per tutto il mese ti chiede di evitare di fare movimenti azzardati e rischiosi. Potresti farti male e non sarebbe piacevole trascorrere tanto tempo dal veterinario. Per ritrovare un po’ di pace e di equilibrio, dovrai aspettare Venere in Ariete nella seconda metà del mese. Una dolce cagnolina si innamorerà di te.

CAPRICORNO - Mercurio sarà tuo ospite per i primi dieci giorni del mese e ti renderà particolarmente simpatico e divertente, specialmente quando ti diletterai in allegri giochetti di prestigio con i tuoi padroncini. La seconda parte del mese, invece, sarà più noiosa e ti ritroverai a trascorrere dentro casa più tempo di quanto avessi preventivato prima.

ACQUARIO - Marte in Gemelli ti renderà il cagnolino più simpatico e allegro della città. Sarà un piacere incontrarti per strada scodinzolante e felice. Mercurio nel tuo Segno, dopo il dieci del mese, lascerà emergerà la tua intelligenza. I tuoi padroncini avranno l’impressione che tu riesca veramente a capire quello che ti dicono o che pensano.

PESCI - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, dovrai fare i conti con tante problematiche domestiche e familiari che renderanno difficile la tua quotidianità. Ti verrà impedito di dormire nel letto coi tuoi padroncini o di trascorrere troppo tempo sul divano. Approfitta della prima parte del mese per fare amicizia con nuovi bambini.