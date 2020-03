Pet Astrology: l’Oroscopo per il tuo cane

Aprile si prospetta come un mese molto movimentato e allegro per tutti i nostri amici a quattro zampe : Marte e Saturno in Acquario faranno vivere nuove esperienze anche a tutti quei cagnolini che sono costretti, come i loro padroni, a trascorrere quasi interamente le loro giornate dentro casa. Venere in Gemelli non farà mai mancare la voglia di giocare all’aperto, approfittando dell’aria primaverile e dell’atmosfera di festa intorno alle giornate pasquali. Per mostrare la loro gioia e il loro affetto, molti scodinzoleranno e altri si faranno notare abbaiando con più decisione!

ARIETE - Con Marte e Saturno nel campo delle amicizie, sarai tu ad aprile il boss del quartiere e sarà quasi impossibile vederti a passeggio dal solo. Hai voglia di divertirti con i tuoi simili e con tutti i bambini che conosci. È meraviglioso vederti comunicare con loro senza bisogno di proferir parola. Non essere triste se, qualche volta, resterai da solo a casa.



TORO - Il mese di aprile ti vedrà un po’ giù di tono e sentirai fortemente il bisogno di ricevere più coccole e carezze dai tuoi padroni. Con Marte in aspetto disarmonico, le energie scarseggeranno e dovrai fare in modo che ti comprino dei croccantini o ti preparino delle pappe che ti diano la carica per tornare a correre sui prati con gioia e allegria.

GEMELLI - Con Venere nel tuo Segno a partire dai primi giorni di aprile, farai strage di cuori nei parchi che frequenti e nel tuo quartiere. Sarà praticamente impossibile resistere al tuo dolcissimo sguardo. Scoprirai che, per ottenere ogni cosa che desideri, molto spesso è sufficiente scodinzolare e fare le moine. Marte ti darà ancora più energia del solito.



CANCRO - Libero dall’oppressione di Marte e Saturno, questo mese ti sentirai più libero e spensierato: le passeggiate in mezzo alla natura diventeranno più frequenti e, se sei in calore, finalmente i tuoi padroncini potrebbero decidersi a farti accoppiare. Con Mercurio in Ariete nella seconda metà del mese, presta attenzione a dove posi le tue fragili zampine.



LEONE - Aprile per te non sarà un mese particolarmente sereno: con Marte e Saturno in opposizione, ringhierai a chiunque oserà invadere i tuoi spazi o provocare le persone a cui sei affezionato. Venere porterà però nuove amicizie con i cani del quartiere e, con qualcuno di loro, si instaurerà un feeling speciale che ti spingerà ad abbaiare nella notte.



VERGINE - Se ti metti a correre in casa o ad abbaiare nelle ore più silenziose della notte, è normale che i tuoi padroncini ti sgridino o ti impongano di stare a cuccia con toni poco gentili. Questo mese è necessario che vengano ripristinate delle regole domestiche a cui attenersi per il quieto vivere. Giove non ti farà mancare i momenti di gioco e di svago.



BILANCIA - Sei un cagnolino viziato e questo mese, grazie a tanti Pianeti in ottimo aspetto, riuscirai a farti coccolare e a far soddisfare ogni piccolo capriccio. Se non ti piace il cibo che ti danno, lascialo pure nella ciotola finché non verrà sostituito da qualche prelibatezza di tuo gradimento. Sei uno dei pochi cani che adora fare il bagnetto profumato.



SCORPIONE - Questo mese Venere potrebbe sorprenderti, facendoti incontrare una cagnolina con cui giocavi spesso quando entrambi eravate cuccioli. Marte e Saturno in aspetto dissonante invece, ti costringeranno a trascorrere qualche pomeriggio in casa da solo: non ti resta che pregare che i tuoi padroni chiamino un simpatico dog-sitter per portarti a spasso!



SAGITTARIO - Venere in opposizione ti renderà molto dispettoso e insofferente, soprattutto nell’eventualità in cui qualcuno tentasse di immortalarti in una dolce e tenera foto. Tu hai bisogno di muoverti, di correre all’aria aperta, di mordicchiare le pantofole delle persone a cui vuoi bene e di nascondere qualche osso o qualche gioco sottoterra. Non vuoi regole!



CAPRICORNO - Nel mese di aprile sentirai il bisogno di ricevere più coccole e più conforto dai bambini e dalle persone con cui vivi. Mostri una particolare gioia quando giocano con te o ti offrono da mangiare delle pietanze prelibate. Con Mercurio in Ariete, nella seconda parte del mese, un trasloco o dei lavori in casa potrebbero farti perdere l’orientamento.



ACQUARIO - Con Marte e Saturno nel tuo Segno, questo mese sei tu a dettare le regole in casa: decidi a che ora si deve svegliare l’intera famiglia ed esigi che le passeggiate diventino più frequenti. Venere ti rende anche particolarmente dolce e giocherellone, soprattutto con i bambini. È impossibile incontrarti per strada e non accarezzarti. Sei adorabile!



PESCI - Con Venere in aspetto dissonante, per tutto il mese avrai la sensazione di non essere abbastanza amato e considerato in famiglia. È per questo che farai qualche dispetto in casa e distruggerai anche qualche soprammobile. Ci vuole molta pazienza e le stelle ti consigliano di non fare il muso duro anche con chi vuole semplicemente giocare insieme a te.