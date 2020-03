Oroscopo: come i 12 Segni affrontano l'isolamento da coronavirus

In tempo di quarantena e di coronavirus , lo smart-working è diventata la prassi per tante categorie di lavoratori, che hanno così la possibilità di svolgere il loro lavoro da casa. E, anche in questo caso, l’Oroscopo ci viene incontro e ci svela come vive la quarantena ogni Segno Zodiacale. Lasciamo che le Stelle ci facciano sorridere, rendendo questo momento un po’ più spensierato!

ARIETE - Con Marte e Giove dissonanti, tendi a sfogare il tuo malessere e le tue preoccupazioni sui colleghi. Se ti senti sotto pressione, dovresti parlarne con i tuoi responsabili anzi che urlare negli orari in cui i tuoi vicini si sono organizzati per fare un flashmob dal balcone e cantare tutti insieme.



TORO - Tutto sommato, in questa situazione di panico generale, la tua situazione economica non dovrebbe subire danni e questo ti rasserena. Lavorare da casa ha il vantaggio di poter sgranocchiare quello che ti pare in qualsiasi momento, anche durante le call col cliente. Preparati a metter su qualche chiletto.



GEMELLI - Stranamente stai affrontando queste giornate di isolamento con serenità e saggezza. Sarà merito di Saturno in aspetto favorevole? Lo smartworking ti consente di dedicarti ai tuoi progetti nei momenti di massima produttività: peccato che spesso si tratti delle fasce orarie in cui i tuoi colleghi dormono.



CANCRO - Lavorare dal divano di casa è sempre stato uno dei tuoi sogni più grandi, ma dopo una settimana inizia ad annoiarti, soprattutto se in casa con te ci sono bambini che fanno i capricci o partner che pretendono attenzioni anche mentre tu stai lavorando. Le stelle consigliano di bere una birra e rilassarti.



LEONE - Anche in quarantena ti piace far vedere ai tuoi colleghi chi comanda e cioè tu. È proprio da te che nasce la proposta di utilizzare il video durante i meeting online, in modo che tutti possano ammirare la tua bellezza. Tuttavia, a nessuno interessa sapere cosa pensi del coronavirus: fattene una ragione.



VERGINE - La tua giornata inizia molto presto anche quando lavori da casa e, dopo un’accurata verifica che in tutte le stanze sia tutto in ordine, disinfetti il computer e il mouse con l’amuchina e ti prepari ad affrontare i tuoi colleghi, che come sempre sbagliano la grammatica in tutte le loro inutili mail.



BILANCIA - Pur di non interagire con i tuoi coinquilini o conviventi, con cui sei arrivato al limite della sopportazione, ti butti a capofitto sulle tue attività e fai in modo di fare bella figura durante lo smartworking. Per vincere la noia, Venere consiglia di organizzare un aperitivo su Teams con i tuoi colleghi.



SCORPIONE - Sei felice di non vedere per un po’ di tempo alcuni colleghi irritanti e noiosi, ma purtroppo non puoi esimerti dai meeting online in cui sei costretto ad ascoltare i racconti della loro quarantena. Tu sei il più informato sulle statistiche di positivi, guariti e deceduti per coronavirus, regione per regione.



SAGITTARIO - Qualcuno dovrebbe dirti che il lavoro agile non consiste nel trascorrere ore e ore al telefono con i tuoi colleghi, soprattutto se ci sono delle scadenze o delle escalation in corso. Se non riesci a contenere la tua logorrea, prendi spunto da Tom Hanks in Cast Haway: nomina Wilson il tuo nuovo stagista.



CAPRICORNO - Quarantena o non quarantena, la tua mole di lavoro non cambia e non hai intenzione di perdere tempo ad ascoltare i colleghi che si preoccupano per il coronavirus. Ci sono delle regole da rispettare anche durante lo smartworking e ti accerti che nessuno le infranga. Non stai simpatico nemmeno a te stesso.



ACQUARIO - Per te è veramente terribile stare in casa forzatamente e, sebbene apprezzi i vantaggi del lavoro agile, non vedi l’ora di tornare in ufficio. Ti mancano il traffico per arrivare in ufficio, il caffè alle macchinette, la cucina della mensa, il sorriso dei tuoi colleghi: è ufficiale, stai impazzendo!



PESCI - Prudente e premuroso, tu indossi la mascherina anche per lavorare da casa e ti accerti quotidianamente che i tuoi colleghi stiano seguendo le direttive date dal governo e dai medici. Anche se ti lamenti sempre del tuo team, la verità è che ne senti la mancanza e non vedi l’ora di riabbracciare tutti.