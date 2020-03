Oroscopo del sesso: come sarà aprile nell’alcova

Venere in Gemelli e Marte in Acquario saranno i padroni del cielo d’aprile e porteranno nel sesso qualcosa di innovativo: un nuovo modo di comunicare e di eccitarsi insieme. Tante persone inizieranno a sperimentare il sesso virtuale, di fronte ad una webcam, con amanti che vivono lontano. Le parole provocanti e maliziose saranno il ponte principale per passare dall’eccitazione all’amplesso. I Segni più favoriti d a questi transiti saranno quelli d’Aria, ma anche per gli altri non mancherà qualche piccola sorpresa, a patto di sapersi distaccare dalle noie quotidiane.

ARIETE - Lui - Marte in Acquario questo mese potrebbe far nascere in te strane voglie nei confronti di un’amica per cui hai sempre provato una naturale attrazione sessuale. Tuttavia, questa passione incandescente potrebbe limitarsi ad essere vissuta soltanto con le parole e non con i fatti. Lilith e Venere ti suggeriscono di sperimentare anche il sesso virtuale.

Lei - Non hai problemi a dichiarare apertamente che ti piacerebbe fare l’amore con il tuo migliore amico, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e, non è nemmeno escluso che vi troviate in due città diverse. Non è detto che questo mese riuscirete a “consumare” la vostra passione, ma potrete sicuramente iniziare a parlare di cosa vi piacerebbe fare…



TORO - Lui - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese è come se, nonostante la primavera, tu avvertissi un calo della libido. Ci sono delle situazioni che assorbono completamente la tua energia. Puoi però sfruttare le risorse di Plutone in Capricorno per riportare nella tua mente alcune vecchie perversioni che hanno sempre tenuto acceso il tuo desiderio.

Lei - Lilith in Ariete questo mese ti fa sentire attratta da persone impegnate, complicate o impossibili da conquistare. Con Marte in aspetto disarmonico infatti, hai la tendenza a rendere tutto più complicato. Se sei felicemente impegnata, questo mese il tuo compagno potrebbe fare cilecca più spesso del previsto. Dagli una seconda possibilità.



GEMELLI - Lui - Venere nel tuo Segno ti nomina l’amante che ogni donna vorrebbe vedere nel suo letto. Riesci a sedurre chi desideri col semplice potere delle tue parole. La tua fortunata compagna sarà felice di sapere anche che Marte in buon aspetto garantirà performance da urlo per tutto il mese, sia per quanto riguarda la frequenza e la qualità dei vostri rapporti.

Lei - Con Venere nel tuo Segno, questo mese sei particolarmente maliziosa e potresti conoscere qualcuno di particolarmente intrigante anche sui social network. Le tue non sono semplici parole, ma sono destinate a trasformarsi in “fatti” molto presto. Marte ti consiglia di proporre al tuo parte abituale di sperimentare una posizione insolita e perversa.



CANCRO – Lui - Venere questo mese favorisce le relazioni clandestine, ma con Giove e Plutone in Capricorno potrebbero esserci degli impedimenti che non ti consentono di soddisfare i tuoi desideri. Nella vita di coppia ordinaria, Marte ti rende un amante sensibile e caloroso: ti basta uno sguardo per capire quando la tua compagna sta per raggiungere l’apice del piacere.

Lei - Quando ami un uomo, ti concedi a lui totalmente, senza limiti o inibizioni! Venere questo mese ti fa sentire innamorata di qualcuno che ti ha conquistato sia con il corpo che con il cuore e con la mente. Per te fare l’amore significa utilizzare queste tre parti insieme, raggiungendo un’estasi indimenticabile. Non sottovalutare il fascino di uno straniero.



LEONE – Lui - Con Marte in opposizione, questo mese le occasioni legate all’eros scarseggiano e potresti ritrovarti da solo di fronte ad un video porno, che non riesce a trasmetterti nessuna emozione. Soltanto un’amica potrebbe riuscire, con la sua affascinante e sexy ironia, a risvegliare il vero leone che è racchiuso in te. Non vorrai stare in astinenza per sempre?

Lei - Nel rapporto col tuo compagno, l’attrazione sessuale si sta spegnendo e il vostro sembra più un rapporto tra amici che tra amanti. È necessario fare qualcosa per riaccendere il desiderio! Tu potresti leggere qualche racconto erotico, ne trovi tanti su Internet. E potresti anche indossare un completino sexy che gli faccia ricordare i vecchi tempi…



VERGINE - Lui - Con Venere in aspetto dissonante, sembra che questo mese il sesso non sia prioritario nella vita, a meno che si tratti di farlo con una collega in uno sgabuzzino o nel bagno del vostro ufficio: questo è l’unico scenario possibile che la tua mente è in grado di contemplare. Lilith in Ariete potrebbe riportare nei tuoi pensieri una vecchia fiamma.

Lei - Un amore non corrisposto ti fa soffrire terribilmente, anche se fai di tutto per non darlo a vedere. L’idea di fare sesso con qualcuno di diverso dalla persona che ami spegne completamente ogni tuo desiderio. Però, con Plutone in Capricorno, non è escluso che qualcuno riesca a travolgerti di nuovo col suo impeto e la sua prorompente virilità.



BILANCIA – Lui - Il fascino delle donne straniere per te è irresistibile e faresti di tutto pur di passare una notte infuocata con una donna che parla una lingua diversa dalla tua. Impegnati per frequentare luoghi o social network dove pensi di incontrare questo tipo di donna. Se sei impegnato, Marte ti regala notti da favola anche con la tua partner tradizionale.

Lei - Aprile è un mese favoloso per la vita di coppia, che sembra fortificarsi proprio grazie ad una rinnovata intesa sessuale tra te e il partner. Avrete modo di fare l’amore più spesso e più intensamente. Non è esclusa nemmeno l’eventualità che lo facciate con l’intento di procreare. Lilith e Mercurio in opposizione ti rendono la maga del sesso orale.



SCORPIONE – Lui - Con Marte e Saturno in aspetto dissonante, è veramente difficile che questo mese tu riesca a concentrarti su qualcosa di diverso dalla tua vita domestico/familiare. Venere però, ti rende particolarmente tenebroso e sexy e potrebbe presentarsi l’occasione di risentire o rivedere un’amante con cui in passato hai giocato in modo molto eccitante.

Lei - Se speri che il tuo compagno vada oltre i problemi domestici e familiari per dedicarti a te, con tutto il suo corpo e tutto il suo animo, potresti restare delusa. Non sarà un mese facile e saranno prevalentemente i ricordi del passato ad accendere il tuo desiderio sessuale. È un vero peccato perché saresti un’amante degna di nota per chiunque.



SAGITTARIO – Lui - Con Venere in opposizione dal Segno dei Gemelli, l’idea di un tradimento si fa sempre più viva dentro di te, ma non è detto che si tramuti in realtà tanto presto, un po’ per impossibilità logistica e un po’ per senso di colpa. Marte ti rende molto sbrigativo nel sesso e dovresti imparare qualche tecnica per migliorare la durata delle tue performances.

Lei - Marte in Acquario potrebbe aver portato nella tua vita un uomo più giovane di te, che è diventato il protagonista dei tuoi sogni erotici più eccitanti e perversi. Non hai però il coraggio di dirgli tutto quello che faresti con lui e, con Venere in opposizione, hai addirittura paura di non essere ricambiata. Lilith consiglia di tentare sempre, giocando.



CAPRICORNO – Lui - Con Marte e Saturno in Acquario, i tuoi pensieri sono completamente rivolti verso le finanze e non hai molto spazio da dedicare ai pensieri legati ai piaceri del sesso, né tantomeno per praticarli. Venere però potrebbe far nascere un’intesa speciale con una collega che sembra molto sexy anche durante i meeting online. Cosa succede quando ci pensi?

Lei - Lilith in Ariete questo mese ti fa avere a che fare soltanto con uomini rozzi, che con le loro proposte indecenti ti disgustano anziché eccitarti. Non riesci a capire come sia possibile che questo accada anche sui social network, da parte di contatti che ti conoscono appena. In caso di astinenza, Venere suggerisce di acquistare un buon vibratore.



ACQUARIO – Lui - Marte nel tuo Segno questo mese garantisce prestazioni eccezionali e sarai in grado di soddisfare la tua compagna ripetutamente. Il profumo della sua pelle e il suono della sua voce sono i migliori afrodisiaci che tu possa assaporare in questo momento. Venere ti propone di introdurre sotto le lenzuola anche qualche piccolo e stimolante giocattolo.

Lei - Non c’è cosa più bella che fare l’amore con la persona che ami e che porti sempre nel tuo cuore. Sei stanca degli amanti che non ti offrono nessuna emozione e fanno sesso come se fossero dei robot: tu pretendi il massimo e le stelle te lo concedono! A letto sei un vulcano in esplosione e fai vivere al tuo fortunato compagno momenti di pura magia.



PESCI – Lui - Con Venere in aspetto dissonante, hai la sensazione di essere usato da un’amante che ti cerca soltanto quando si sente sola o quando a bisogno di qualcuno che parli o che chatti con lei mentre si masturba da sola nel suo letto. Devi imparare a dire di no! Sii tu a prendere l’iniziativa con qualcuna che ti attragga anche per la sua sensibilità.

Lei - Nonostante questo mese tu abbia più tempo da trascorrere in casa col tuo partner, sembra che qualcosa si stia spezzando tra di voi e nessuno dei due prende l’iniziativa per fare sesso o semplicemente per giocare un po’ sotto le lenzuola. Se volete tener saldo il rapporto, potreste pensare di consultare un’esperta sessuologa. Tentar non nuoce.