Pet Astrology: l'Oroscopo di novembre per il tuo cane

Mercurio e Venere nella prima parte del mese saranno in Scorpione e si sposteranno poi in Sagittario. Anche i cagnolini più scontrosi e antipatici passeranno da una fase grigia a una fase più allegra e vivace. Alcuni saranno dei veri e propri terremoti dentro casa e richiederanno grande attenzione. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle e l 'Oroscopo per il nostro amico cane .

ARIETE - Passeresti intere giornate a rincorrere la palla che ti lanciano i tuoi padroncini. L’unico problema sarà che lo farai anche dentro casa, col rischio di rompere qualche soprammobile di valore. Sai benissimo che verrai perdonato perché, con i tuoi occhioni dolci, riesci sempre ad ottenere quello che vuoi. Sarà impossibile non coccolarti e non volerti bene.

TORO - Sei probabilmente uno dei cagnolini più golosi dello Zodiaco e nella prima metà del mese sarai particolarmente affamato perché cercherai nel cibo la gratificazione che non ti viene data dai tuoi padroncini. La situazione si ristabilizzerà nella seconda metà del mese e, anziché fare grandi abbuffate, ti limiterai a rosicchiare qualche osso di plastica.

GEMELLI - Marte nel tuo Segno ti renderà iperattivo per tutto il mese. Scaverai tante buche non solo nel tuo giardino, ma anche in quello dei vicini o nei parchi che visiterai insieme ai tuoi padroncini. Nella seconda metà del mese diventerai più irrequieto e ti si vedrà spesso abbaiare o ringhiare a persone che non ti sembrano abbastanza simpatiche.

CANCRO - Con Mercurio e Venere in aspetto favorevole, nella prima metà del mese sarai particolarmente dolce, tenero e affettuoso. Non ci saranno giornate in cui non ti fionderai nel divano per ricevere qualche coccola in più dai tuoi padroncini. Preso dal romanticismo, potresti anche innamorarti di qualche cagnolina che hai visto nei cartoni animati in tv.

LEONE - Mercurio e Venere in aspetto dissonante ti renderanno molto dispettoso nella prima metà del mese e molto spesso farai sparire le ciabatte di chi non ti darà abbastanza attenzioni o non riempirà come si deve la tua ciotola di croccantini. Nella seconda metà del mese ti placherai e diventerai più mansueto e ubbidiente anche con chi ti sta antipatico.

VERGINE - Marte in aspetto dissonante per tutto il mese non ti farà sentire particolarmente in forma e, non di rado, finirai dal veterinario. La seconda metà del mese sarà la più complessa perché anche Mercurio e Venere saranno dispettosi e ti costringeranno a stare chiuso in casa anche quando vorresti correre liberamente nel tuo giardino o al parco.

BILANCIA - Questo mese ti si vedrà spesso scodinzolare felice per le vie del quartiere con i tuoi padroncini. Non vedi l’ora che ti facciano indossare qualcuno dei cappottini che ti stanno tanto bene e fanno avvicinare a te bambini e adulti che rimangono affascinati dalla tua bellezza. Nella seconda metà del mese, tenderai a diventare più cicciottello.

SCORPIONE - Mercurio e Venere nel tuo Segno per tutta la prima metà del mese non ti faranno mancare le coccole e le attenzioni che desideri. Leccare i tuoi padroncini sarà il modo migliore per ringraziarli e fargli capire che anche tu sei tanto affezionato a loro. Nella seconda metà del mese, sarai felice di assaporare nuovi biscotti che ti faranno impazzire.

SAGITTARIO - Con Marte in opposizione per tutto il mese, bisognerà fare grande attenzione con te perché ringhierai a chiunque osi infastidire sia te che i tuoi padroncini. Non gradirai nemmeno coccole o carezze da parte di persone che non conosci. Avrai bisogno di tante cure e le riceverai di certo quando Mercurio e Venere saranno nel tuo Segno. Lasciati amare.

CAPRICORNO - Con Mercurio e Venere in Scorpione, nella prima metà del mese farai amicizia con tanti nuovi cagnolini o bambini che verranno ad abitare nel tuo quartiere. Sarai giocoso, allegro e felice. Nella seconda metà del mese, invece, sentirai il bisogno di trascorrere un po’ più di tempo nella tua cuccia per riposarti e per recuperare un po’ di energia.

ACQUARIO - Mercurio e Venere dissonanti nella prima metà del mese ti renderanno un po’ nervoso e, durante le tue corse nei parchi, rischierai di farti male. Marte ti aiuterà a riprenderti in breve tempo. Nella seconda metà del mese conquisterai la simpatia di chiunque abbia il piacere di far visita a casa ai tuoi padroncini. Hai un musetto dolce e carino.

PESCI - Il mese di novembre non sarà eccezionale perché Marte ti farà sentire spesso stanco e affaticato. Nella prima metà del mese i tuoi padroncini ti coccoleranno e faranno di tutto per vederti scodinzolare felice per casa. Dopo il 15, saranno troppo presi dai loro impegni e ti trascureranno. Non essere triste perché presto ti riprenderai del tutto.