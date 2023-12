Pet Astrology: come sarà dicembre 2023 per il tuo cane

Gli elementi chiave del mese sono Mercurio in Capricorno, Venere in Scorpione e Marte in Sagittario

Mercurio in Capricorno, Venere in Scorpione e Marte in Sagittario saranno gli elementi chiave per descrivere come si svolgerà il mese per i nostri amici a quattro zampe. Tanti di loro saranno ubbidienti e disciplinati anche nelle giornate di festa. Altri sentiranno il bisogno di trascorrere più tempo all’aria aperta e qualcuno si sentirà trascurato e farà capire di essere offeso a causa delle poche coccole ricevute. Ci sarà da divertirsi!

La Pet Astrology ci rivela, Segno per Segno, che cosa prevedono le Stelle per i nostri amici cani nel mese di dicembre .

ARIETE - Con Marte in Sagittario, ti piacerebbe trascorrere del tempo esplorando un nuovo parco: potresti iniziare le giornate visitando un luogo mai esplorato prima. Potrebbe essere un'opportunità eccitante per annusare nuovi odori, esplorare sentieri diversi e magari fare nuove amicizie a quattro zampe lungo il percorso. Ti annoierai facilmente.

TORO - Mercurio nel nono campo ti suggerirà spesso di immergerti in passeggiate tranquille attraverso i boschi, ascoltando il suono dei rami secchi sotto le zampe e respirando l'aria fresca e pungente mentre esplori la natura circostante. Venere in Scorpione ti farà spesso sentire il bisogno di essere più considerato e coccolato dai tuoi cari.

GEMELLI - Marte in Sagittario ti renderà nervoso e agitato questo mese. Avrai bisogno di sfogare la rabbia in qualche modo. Se ti piace correre, potresti approfittare delle passeggiate per fare una corsa sana e divertente, dando libero sfogo alla tua energia e vitalità. I tuoi padroncini ti vogliono molto più bene di quanto immagini. Abbi fede.

CANCRO - Interagire con altri cani sarà una delle esperienze promosse da Venere in Scorpione. Durante le tue uscite, potresti incontrare altri amici a quattro zampe e sarà un'occasione perfetta per giocare insieme, correre e socializzare, condividendo gioia e allegria. Il rischio di farti male, con Mercurio in opposizione, è alto. Cerca di fare attenzione.

LEONE - Marte questo mese ti inviterà a esplorare nuovi ambienti urbani: potresti esplorare quartieri diversi o percorsi alternativi durante le tue passeggiate. Ogni luogo offre nuovi odori, suoni e avventure, aggiungendo varietà alle tue giornate. Inoltre, ogni occasione è utile per evitare di innervosirti dentro casa e magari da solo.

VERGINE - Marte in Sagittario porterà malumori in casa e ti vedrà spesso triste e sconfortato dopo che i tuoi padroncini avranno litigato. Hai bisogno di fare qualcosa per recuperare energia. Quando il sole splende, potresti trovare un posto tranquillo per sdraiarti e goderti il suo calore mentre ti rilassi e osservi il mondo intorno a te.

BILANCIA - Con Mercurio dissonante, questo mese ti sentirai spesso “solo”. Potresti partecipare a un evento organizzato per i cani, come una passeggiata di gruppo o una riunione nel parco, per interagire con altri amici a quattro zampe. Fai in modo che i tuoi padroncini si accorgano che hai bisogno di evadere dalla tua solita cuccia.

SCORPIONE - Tra le tante attività che potrai svolgere con Venere al tuo fianco, sceglierai forse di esplorare un centro commerciale che accetta cani. Potrebbe essere un'esperienza unica per te, con nuove persone, odori e stimoli visivi. Tutti si fermeranno per accarezzarti e per dirti quanto sei bello. Potresti anche innamorarti di una cagnolina.

SAGITTARIO - Con la complicità di Marte nel tuo Segno, potresti partecipare a una sessione di gioco interattivo con il tuo compagno umano: con il suo aiuto, potresti giocare a giochi interattivi come "cerca il tesoro" o "nascondino", stimolando la tua mente e il tuo corpo. Sei un cagnolino vivace e con la tua allegria metti il buonumore a tante persone.

CAPRICORNO - Mercurio in Capricorno porterà movimento e dinamismo alle tue giornate. Se ti piace viaggiare, potresti andare in auto con la finestra aperta, sentendo il vento sulla faccia e osservando il mondo fuori dall'auto. Ogni tanto verrai rimproverato, ma i tuoi padroncini lo sanno che sei ubbidiente e non metteresti a repentaglio la tua vita.

ACQUARIO - Forse non lo sapevi, ma esistono alcune località offrono sessioni di yoga appositamente progettate per cani e proprietari, con esercizi che aiutano a rilassarsi e a rafforzare il legame che c’è. Con Venere dissonante, questo potrebbe rivelarsi un buon modo per ritrovare l’equilibrio e la complicità che avevate perso. Ti divertirai.

PESCI - Questo mese sarà ambiguo: da un lato subirai lo stress di Marte dissonante, dall’altro godrai dei benefici di Venere. Potresti goderti una sessione di coccole e massaggi, che oltre a rilassarti, ti aiuterebbero a ridurre lo stress e a sentirti coccolato. Approfittane e lascia che i tuoi padroncini ti diano l’importanza che meriti. Sei molto amato.