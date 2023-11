Oroscopo: che cosa fanno i 12 Segni quando sono tristi

In base al nostro Oroscopo e al nostro Segno Zodiacale , le Stelle ci guidano alla scoperta di come ci comportiamo nei nostri momenti di maggiore tristezza , un sentimento che in certi momenti della vita tocca chiunque.

ARIETE - Sei un Segno forte e lo sanno tutti. Anche se potresti aver bisogno di aiuto o conforto, tendenzialmente resisti o rifiuti le offerte di supporto da parte di amici o familiari. Ti senti quasi incapace di comunicare il tuo dolore o di accettare assistenza perché la consideri una forma di debolezza. Eppure, la tristezza non ti rende fragile e causa meno danni di quanto possono fare l’ira o la rabbia.



TORO - Il tuo Segno è associato simbolicamente alla golosità ed è anche per questo che la tristezza può influire sul tuo appetito. Ci sono situazioni dolorose che ti fanno perdere interesse nel cibo, mentre altre circostanze tristi ti spingono a cercare conforto nell'alimentazione, abusando di dolci o carboidrati, con la conseguenza di un aumento di peso. L’importante è che tu sia consapevole di queste dinamiche.



GEMELLI – Hai l’abitudine di mostrarti vivace e sorridente, ma questo non significa che tu sia esente dalla tristezza. Anzi, molto spesso alterni momenti di euforia a momenti di depressione. Quando sei triste davvero, la tua capacità di comunicare potrebbe essere compromessa. Infatti, ti capita di avere difficoltà a esprimere chiaramente i tuoi sentimenti, rendendo difficile per gli altri comprenderti pienamente.



CANCRO - Per te è abbastanza naturale e evidente manifestare le emozioni che provi, sia che si tratti di felicità o di tristezza. Durante i periodi più cupi, potresti trascurare il tuo aspetto personale. L'attenzione alla cura di te, come la cura dei capelli, il trucco o l'abbigliamento, è ridotta ed è proprio per questo che diventa chiaro il tuo stato d’animo. La tristezza ti rende anche un fiume in piena.

LEONE - A te piace vivere le emozioni in ogni loro sfumatura. Quando sei triste, non ti limiti ad avere un’espressione sconsolata, ma perdi proprio interesse per le attività che normalmente ami, come hobby, letture o sport. Anche le attività sociali potrebbero non attirarti come di consueto. Vuoi che tutti sappiano che sei triste e che tutti si adoperino per fare in modo che il tuo umore possa migliorare.



VERGINE - Sei una persona abbastanza metodica e tendi a prevenire eventuali situazioni che possano mandarti in crisi. Anche tu, però, non sei esente dalla tristezza e a volte può influire sul sonno. Potresti sperimentare insonnia, dormire troppo o avere un sonno interrotto, il che può ulteriormente aggravare il tuo stato emotivo. In questi casi, per far sì che tutto migliori, sii meno severa o giudicante con te stessa.



BILANCIA - Ti piace dare un’immagine di te pulita, elegante e sempre in ordine anche nei momenti di tristezza. Ecco perché cerchi comfort ed espressione emotiva attraverso forme d'arte come il disegno, la pittura, la scrittura o la danza, permettendoti in questo modo di liberare e comprendere meglio le tue emozioni. Ricordati che le lacrime, ogni tanto, non fanno di te una persona meno garbata o raffinata.



SCORPIONE - Quando sei triste, tendi a chiudersi in te stessa, manifestando ritrosia nel condividere i tuoi pensieri o i tuoi sentimenti. Probabilmente preferisci la solitudine e il silenzio per elaborare le tue emozioni. Ti capita anche di sperimentare una cascata di pensieri negativi e auto-distruttivi che amplificano la tua tristezza, contribuendo a una sensazione di disperazione. Fa parte del tuo carattere.

SAGITTARIO Solitamente sei ottimista e ti approcci positivamente anche alle difficoltà che incontri. Ma, quando sei triste, non riesci a fingere. Potresti avere difficoltà a concentrarti sulle attività quotidiane a causa della confusione mentale e dell'agitazione causate dalla tristezza oppure potresti apparire dispersa e incapace di focalizzarti su ciò che è veramente importante. La speranza è sempre un buon rimedio.



CAPRICORNO - Tu tendi a tenere tutto sotto controllo, soprattutto le tue emozioni e i tuoi sentimenti. La tristezza può amplificare notevolmente la tua sensibilità emotiva. Ti spinge a reagire in modo più intenso a situazioni che normalmente gestiresti con calma, con una maggiore probabilità di piangere o sentirti sopraffatta dagli eventi. Sei un essere umano ed è normale che ogni tanto anche tu sia triste.



ACQUARIO - La gestione delle emozioni non rientra sicuramente tra i tuoi cavalli di battaglia e, per quanto tu possa essere socievole, difficilmente lasci trapelare il tuo stato d’animo palesemente. La tristezza può manifestarsi all’improvviso attraverso un'espressione facciale abbattuta, con occhi che sembrano tristi, sopracciglia aggrottate e una bocca che potrebbe essere compressa o curvata verso il basso.



PESCI - Una delle manifestazioni più evidenti della tua tristezza è probabilmente il pianto (oppure la lamentela). Potresti versare lacrime o avere uno sguardo triste e assente, che riflette la profondità del tuo disagio emotivo, per gran parte della giornata. Non ti vergogni delle tue emozioni, ma pensi che sia giusto sfogarle per evitare che possano causare ulteriori danni anche a medio o lungo termine.