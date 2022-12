Pet Astrology: come sarà dicembre per il tuo cane

Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per tutti i cani dello Zodiaco !

ARIETE - La prima settimana del mese sarà la più divertente perché i tuoi padroncini ti dedicheranno più tempo e ti porteranno anche in qualche località che non avevi mai visto prima. Poi, i loro ritmi di vita stressante prenderanno il sopravvento e tu sarai il primo a risentirne. Con Venere dissonante, non ti sentirai abbastanza amato nemmeno a Natale.

TORO - Dicembre sarà un mese particolarmente felice per te e il clima natalizio ti metterà tanta allegria. Sarai felice di vedere tante decorazioni in casa e i tuoi padroncini ti renderanno ancora più felice facendoti indossare un vestitino natalizio o un cerchietto con le orecchie per sembrare una renna. Qualche bambino si innamorerà pazzamente di te.



GEMELLI - Marte nel tuo Segno ti renderà fin troppo vivace e nella prima settimana del mese potresti combinare dei danni in giro per casa. Le festività natalizie ti permetteranno di rivedere parenti e amici dei tuoi amici di cui non ti eri affatto dimenticato e sarai felice di poter di nuovo giocare con loro. Potrebbero addirittura farti un piccolo regalo.



CANCRO - Qualche visita dal veterinario potrebbe essere inevitabile questo mese. Non ti sentirai particolarmente in forma e anche nelle giornate di festa tenderai a trascorrere tanto tempo a riposare nella tua cuccia. Hai bisogno di tante attenzioni, ma non sempre riesci a riceverne quante ne vorresti. Sii paziente e tutto andrà per il meglio, molto presto.



LEONE - Questo mese sarai sempre circondato da bambini o altri cagnolini che saranno felici di correre e giocare con te. Sarà molto divertente vederti scodinzolare per casa ogni volta che arriva un ospite a casa. Le giornate di festa sono le tue preferite perché puoi fare qualcosa di nuovo e riesci sempre a stare al centro dell’attenzione. Sei un cane furbetto.



VERGINE - Marte in aspetto dissonante renderà il mese di dicembre molto complesso perché avrai delle difficoltà fisiche che ti impediranno anche di fare passeggiate troppo lunghe. Mercurio e Venere non ti faranno mancare le attenzioni che meriti e nelle giornate di festa ci sarà qualcuno che si prenderà cura di te in maniera molto dolce e gentile.



BILANCIA - Marte in Gemelli ti darà tantissima energia per tutto il mese. Nella prima settimana sarai dinamico e frizzante, poi cambierà qualcosa e inizierai ad innervosirti. Avrai la sensazione che i tuoi padroncini siano più affezionati all’albero di Natale che a te e sarà per questo che tenterai di distruggere ripetutamente gli addobbi che hanno messo.



SCORPIONE - Il mese di dicembre sarà molto divertente e avrai la possibilità di giocare più spesso con i tuoi padroncini, che avranno più tempo libero da dedicarti. Sarà bello insegnarti ad eseguire i loro comandi e darai loro grandissime soddisfazioni. Sarai uno dei cagnolini più baciati e coccolati dell’intero Zodiaco, anche quando tenterai di scansarti.



SAGITTARIO - Marte in opposizione ti renderà irrequieto e agitato per tutto il mese. Non sarà facile avvicinarsi a te nemmeno per farti le coccole perché abbaierai a chiunque non rientri tra le tue simpatie. Mercurio e Venere ti renderanno molto goloso, soprattutto nelle giornate di festa, dove riceverai qualche osso da rosicchiare in più rispetto al solito.



CAPRICORNO - Il rischio di annoiarsi non è contemplato per il mese di dicembre. Appena Mercurio e Venere faranno il loro ingresso nel tuo Segno, sentirai dentro di te una rinnovata energia. Sarai sempre allegro, tenero e ti lascerai accarezzare e coccolare da chiunque, anche dagli sconosciuti per strada che si avvicineranno a te, colpiti dalla tua dolce bellezza.



ACQUARIO - Con Marte in Gemelli, questo mese sarai inarrestabile e ti si vedrà girare come una trottola per casa o per le vie del quartiere. Con Venere e Marte in Capricorno, però, apprezzerai anche l’idea di trascorrere un po’ di tempo nella tua cuccia per riposarti e ricaricare le pile. Qualcuno chiederà ai tuoi padroncini di portarti a fare qualche passeggiata.



PESCI - Non sarai affatto felice dell’atmosfera che si respirerà dentro casa nelle giornate di festa perché i tuoi padroncini saranno presi dalle loro faccende e avranno poco tempo da dedicarti. Fortunatamente, con Mercurio e Venere in Capricorno, potrai contare sulle dolci e preziose attenzioni di tanti ospiti che circoleranno per casa per festeggiare.