Pet Astrology: come sarà ottobre per il tuo cane  

Il mese di ottobre porterà piccole e grandi novità per i nostri amici a quattro zampe appartenenti a tutti i Segni Zodiacali. Venere aprirà il mese dal Segno del Leone, per poi spostarsi in Vergine e infine, per qualche giorno alla fine del mese, nel Segno della Bilancia: coccole per tutti! I Segni d’Acqua saranno i più vivaci e Mercurio in Scorpione li spingerà a curiosare sia in casa che nei giardini o parchi del quartiere. Marte renderà nervosetti gli Ariete, i Cancro, i Bilancia e i Capricorno. Sono loro i più bisognosi d’affetto. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per tutti i cani dello Zodiaco!

ARIETE - Marte nel tuo Segno ti renderà uno dei cagnolini più irrequieti e vivaci per tutto il mese. Stare a casa forse va bene per i gatti, ma non per te. Hai bisogno di correre sui prati, respirare l’aria autunnale e abbaiare agli amici a quattro zampe che incontri. I primi giorni del mese Venere ti renderà particolarmente dolce e affettuoso con tutti.

TORO - Con Mercurio in opposizione per quasi tutto il mese di ottobre, sarà difficile farti stare in silenzio e il tuo abbaiare potrebbe infastidire i vicini di casa. Non essere triste e cerca di riposare un po’ più a lungo nella tua cuccia. Venere in Vergine per gran parte del mese ti farà sentire molto amato dai tuoi proprietari, che ti accarezzano continuamente.

GEMELLI - Se nel quartiere arrivano dei nuovi amici, tu sei sicuramente uno dei primi a scoprirlo e a manifestarti per socializzare e accoglierli simpaticamente. Venere in Vergine per quasi tutto il mese però, ti costringerà a trascorrere più tempo del previsto in casa, limitando le possibilità di incontri romantici. Dovrai limitarti a giocare con i tuoi cari.

CANCRO - Marte in Ariete continuerà a far scarseggiare le tue energie per il mese di ottobre. Sentirai il bisogno di stare con persone dolci e gentili, che si prendano cura di te e che ti lascino riposare quando ne hai bisogno. Allo stesso tempo, Mercurio in Scorpione ti renderà molto giocherellone, soprattutto con i bambini più teneri e gentili della famiglia.

LEONE - L’idea di trascorrere troppo tempo in casa questo mese ti preoccupa e diventerai intrattabile quando i tuoi proprietari non ti porteranno a fare la tua passeggiata abituale negli orari prestabiliti. Marte in Ariete ti renderà iperattivo e dinamico. Tante energie in movimento prevedono anche che tu mangi più del solito: occhio alle abbuffate!

VERGINE – Questo mese potresti essere tu il cagnolino più romantico dello Zodiaco e, con Venere nel tuo Segno per gran parte del mese, troverai il modo di far capire ai tuoi proprietari che vuoi fare le passeggiate nei luoghi in cui incontri sempre una cagnolina che ha conquistato il tuo cuore. L’idea di accoppiarti non ti dispiace affatto: sarà un mese euforico!

BILANCIA - Con Marte in Ariete per tutto il mese, continuerai ad essere triste e nervoso. Il rischio di farti male mentre corri o saltelli è molto alto: devi fare molta attenzione sia in casa che per strada, soprattutto se sei senza il guinzaglio. Mercurio nel tuo Segno alla fine del mese ti renderà un po’ più vivace e allegro. Hai tantissimi amici al parco!

SCORPIONE - Con Marte in Ariete per tutto il mese di ottobre, i tuoi ritmi di vita saranno molto frenetici e avrai bisogno di fermarti spesso per riposarti e recuperare energia. Venere in Leone ti renderà molto scontroso con tutti all’inizio del mese. Poi, con la complicità anche di Mercurio, tornerai a scodinzolare e a giocare con chiunque desideri darti attenzione.

SAGITTARIO - Fare una passeggiata con te potrebbe essere la migliore terapia per chiunque desideri ritrovare un po’ di buonumore. Sei un cagnolino simpatico, dolce e allegro. Non ringhi nemmeno ai bambini che ti tirano la coda, ma ti diverti a rincorrerli e a farli sorridere. Marte ti carica costantemente di nuova energia. Qualcuno ti farà un piccolo regalo!

CAPRICORNO - La cosa peggiore che potrebbero fare i tuoi proprietari in questo mese, con Marte in Ariete, è quella di farti trascorrere giornate intere in casa, costringendoti a fare disordine e a sporcare gli ambienti in cui è appena stata la donna delle pulizie. Questo comportamento ti costerà caro. L’unica speranza è che Venere ti mandi in vacanza dai nonni.

ACQUARIO - Le tecnologie virtuali ti hanno sempre affascinato e questo mese ti divertirai ad osservare lo schermo del pc o della tv insieme ai tuoi dolci proprietari. Con Mercurio in Scorpione, però, ti infastidirà il fatto che loro lavorino anziché dedicarti qualche attenzione. Venere ti farà sentire la nostalgia di un bambino con cui hai giocato qualche settimana fa.

PESCI - È un peccato che tu non abbia il dono della parola perché, con Mercurio in Scorpione, sembrerà spesso che tu voglia dire qualcosa alle persone che ti vogliono bene e che ti portano sempre a passeggio nei parchi più belli della città. Con Venere in opposizione per gran parte del mese, però, ti sporcherai continuamente col fango e le foglie secche.