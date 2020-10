Oroscopo del sesso: come sarà ottobre sotto le lenzuola

Il mese di ottobre sarà un mese particolarmente caldo sotto le lenzuola. Le temperature che si abbassano all’esterno saranno un ottimo pretesto per passare tanto tempo abbracciati ai propri partner sul divano o a letto, per scaldarsi e scambiare qualche coccola. Marte e Lilith in Ariete chiederanno agli uomini di essere più intraprendenti e alle donne di lasciarsi sedurre e conquistare. Con Venere in Vergine per gran parte del mese, qualcuno esigerà un’intesa mentale profonda prima di concedersi sessualmente a qualche nuovo o nuova amante. Scopriamo insieme come sarà il sesso per ciascun Segno Zodiacale!

ARIETE – LUI - Marte nel tuo Segno ti chiede esplicitamente di indossare le vesti di un uomo alpha, che sappia dominare la sua donna con la sua virilità. Le tue amanti avranno grandi aspettative nei tuoi confronti e sicuramente non le deluderai. Gli ultimi giorni del mese, però, Venere in opposizione potrebbe portare qualche fraintendimento tra sesso e amore.

LEI - Lilith e Marte nel tuo Segno questo mese ti manderanno a caccia di uomini che sappiano tenerti testa nella vita di tutti giorni e mantenere il controllo della situazione in camera da letto, facendoti raggiungere alte temperature. Venere in Vergine non esclude la possibilità di vivere momenti di grande eccitazione nei bagni del tuo ufficio con un collega.



TORO – LUI - Non nascondere la tua virilità: c’è qualcuna che questo mese non desidera altro che trascorrere una notte di passione infuocata con te. Venere in ottimo aspetto ti renderà un amante passionale, gentile e godereccio. I preliminari saranno la parte migliore delle tue performances e ti permetteranno di gustare il corpo della tua fortunata partner.

LEI - Anche se non intendi confessarlo a nessuno, stai covando un forte interesse per un uomo (probabilmente impegnato) che incontri spesso per motivi di affari. Sei pronta a conquistarlo con le tue potenti armi seduttive, che prevedono qualche gioco di sguardi e movimenti sensuali del corpo e delle labbra. È difficile resistere alla tua sensualità.



GEMELLI - LUI - Sembra che questo mese tu riesca ad eccitarti nei luoghi più insoliti e improbabili e che invece l’atmosfera domestica spenga la tua libido. Se vuoi trovare piacere nel sesso, non sarà possibile farlo con una partner con cui stai per abitudine: Lilith ti manda a caccia di novità e complicità a 360 gradi. Un’amica maliziosa ti fa perdere la testa.

LEI - Marte e Lilith in Ariete questo mese ti faranno sentire profondamente attratta dal tuo migliore amico, ma conquistarlo potrebbe essere molto più difficile di quanto immagini (soprattutto se è impegnato o il suo cuore è rivolto verso un’altra donna). Venere suggerisce di non fraintendere le storie di sesso con le storie d’amore: c’è una gran differenza.



CANCRO – LUI - Marte e Lilith in Ariete non garantiranno performances da urlo sotto le lenzuola: le preoccupazioni lavorative avranno il sopravvento su di te e la tua mente sarà totalmente impegnata in quello. Eppure, il sesso potrebbe aiutarti a scordare per un momento tutto ciò che non va. Sembra che tu sappia essere focoso soltanto nei tuoi incontri virtuali.

LEI - Con Venere in Vergine per quasi tutto il mese, hai finalmente la possibilità di incontrare dal vivo una persona con cui chatti da tempo: mettere in pratica tutto ciò che vi siete scritti, però, non sarà tanto facile. Lui potrebbe averti illuso sulle sue dimensioni e tu gli hai fatto credere che saresti stata disposta a fare qualcosa che non farai mai.



LEONE – LUI - Marte e Lilith in Venere ti rendono un amante travolgente e passionale, pronto a soddisfare tutte le richieste della sua amante, anche le più insolite e complicate. Hai molta autostima e sai di essere in grado di condurre chi desideri all’apice del piacere. Qualcuno suggerisce di tenere un peccaminoso vasetto di nutella in camera da letto.

LEI - Se hai in mente qualche specifico desiderio sessuale, non devi far altro che esprimerlo a voce alta di fronte al tuo partner perché sarà ben felice di accontentarti e vederti estasiata tra le sue braccia. Marte e Lilith in Ariete ti rendono spudorata nel sesso e fanno nascere in te le voglie più strane e inaudite. Ti piace fare tutto ciò che prometti.



VERGINE – LUI - Rivedere una partner del passato potrebbe riaccendere in te il desiderio di trascorrere una notte di passione con lei: non esitare a proporglielo! Con Venere nel tuo Segno per gran parte del mese, i tuoi desideri prendono facilmente forma concreta e puoi sentirti in grado di realizzare qualsiasi cosa. Metti da parte i tuoi piccoli o grandi tabù!

LEI - Questo mese per te amore e sesso viaggiano sullo stesso binario: è facile innamorarsi di qualcuno che continua a sorprenderti e a farti sentire appagata sessualmente. Non ti vergogni ti chiedere quello che ti piace e hai raggiunto un livello di confidenza col partner tale da poterti mettere di non indossare più la tua finta maschera da santerellina.



BILANCIA – LUI - Con Marte in opposizione ormai da tantissimo tempo, stai perdendo un po’ di fiducia nelle tue doti amatoriali e, per paura di non fare bella figura in camera da letto, potresti rinunciare ad occasioni d’oro! Il consiglio delle stelle è di cercare una partner che ti ascolti e che, con dolcezza, ti conduca nei luoghi che conducono dritti verso il piacere.

LEI - Ti stai stancando di avere a che fare con uomini che ti fanno credere di essere talentuosi come Rocco Siffredi e poi si rivelano inesperti come adolescenti alle prime armi. Sarà difficile trovare qualcuno che ti scaldi con baci infuocati e carezze indimenticabili. Non ti resta che aspettare la fine del mese, in cui ci saranno più incontri fortunati.



SCORPIONE – LUI - Il tuo ufficio sarà il luogo in cui questo mese avranno origine le tue perversioni più fantasiose. L’idea di spogliare la tua segreteria, o di farti dominare da una collega che non riesce mai a tenerti testa, è molto eccitante. Prima di raggiungere l’estasi però, hai bisogno che anche la tua mente sia catturata dall’amante fortunata del momento.

LEI - Con Marte e Lilith in Ariete, finalmente questo mese potresti cedere alle continue provocazioni di un collega che ti spoglia ogni volta che ti guarda. I suoi apprezzamenti ti lusingano e non hai più voglia di recitare la parte della collega ligia al dovere. La tua vera indole è trasgressiva e ti lasci andare nel sesso anche con uomini impegnati.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte e Lilith in Ariete, la tua fantasia erotica questo mese non ha limiti, ma le tue proposte potrebbero mettere in imbarazzo qualche amante che non ha ancora tanta confidenza con te e con il tuo corpo. Con Venere in Vergine potresti avere modi troppo rudi e poco garbati. Verso la fine del mese, un’amica ti farà capire che ti desidera.

LEI - Perché rinunciare a soddisfare le tue voglie sessuali quando c’è una lunga fila di persone che sarebbero disposte a tutto pur di vederti appagata ed estasiata dal loro talento? Le stelle ti consigliano di essere intraprendente, ma ti ricordano che un’intesa sessuale perfetta non presuppone che in seguito ci siano fidanzamenti o matrimoni.



CAPRICORNO – LUI - Ottobre non sarà un mese particolarmente soddisfacente per il sesso: Marte e Lilith in Ariete ti terranno impegnato in faccende domestiche e familiari che farebbero perdere la pazienza ad un santo. C’è una donna che ti piace parecchio, ma preferisci aspettare di sentirti in forma per invitarla a cena. Nel frattempo, ti limiti a fantasticare.

LEI - Con Marte e Lilith in aspetto dissonante per tutto il mese, non illuderti che la tua vita sessuale possa essere particolarmente intensa o appagante. Ti ritroverai ad avere a che fare con uomini poco affidabili, che durano poco e che non sanno usare con diligenza nemmeno le loro mani. Tuttavia, Venere e Giove potrebbero stupirti con un incontro mozzafiato!



ACQUARIO – LUI - Parlare di sesso questo mese potrebbe essere divertente quasi quanto farlo. I tuoi messaggi maliziosi e le tue foto svergognate accenderanno i desideri di una o più amanti che faranno il possibile per verificare se sei tanto abile anche con i fatti e non soltanto con le parole. Gli ultimi giorni del mese saranno quelli più appaganti sotto ogni aspetto.

LEI - Marte e Lilith in Ariete questo mese attirano partner giovani e ben prestanti, che ti conquistano prima con la mente e poi con il corpo. Giocare sotto le lenzuola sarà molto divertente. L’idea di ridere e scherzare prima dell’amplesso è quanto di più eccitante tu possa sperare. Verso la fine del mese si parlerà anche di amore e non solo di sesso.



PESCI – LUI - Con Venere in opposizione dal Segno della Vergine per quasi tutto il mese di ottobre, il sesso potrebbe essere meno gratificante del previsto e la quantità di tempo che trascorrerai sotto le lenzuola (o in qualsiasi altro luogo) non corrisponderà quasi mai alla qualità dell’atto in sé. Presta attenzione a chi cerca di sfruttarti per altri scopi.

LEI - Questo mese dovresti toglierti dalla testa l’idea che, se fai sesso con qualcuno, automaticamente siate impegnati o fidanzati. Non funziona così e capita spesso che i partner più passionali siano quelli che non danno garanzie sentimentali. Verso la fine del mese, con Venere in Bilancia, potresti finire magicamente nello stesso letto del tuo ex.