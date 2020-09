Pet Astrology: come sarà il mese di settembre per il tuo cane

Settembre sarà un mese molto movimentato per i nostri amici a quattro zampe. Venere , nei suoi passaggi dal Cancro al Leone e poi alla Vergine, renderà tutti più dolci e desiderosi di coccole. Mercurio porterà grande socievolezza, ma verso la fine del mese anche i cagnolini più simpatici ed energici potrebbero aver bisogno di stare un po’ da soli nella loro cuccia. State attenti alle loro esigenze: l’Oroscopo , dedicato a loro, vi darà qualche spunto per renderli felici!

ARIETE - Mercurio in opposizione per quasi tutto il mese ti renderà molto dispettoso e antipatico, soprattutto nei confronti di ospiti inattesi che arriveranno in casa e invaderanno i tuoi spazi. Venere però ha una dolcissima sorpresa per te: preparati ad innamorarti della cagnolina più dolce del quartiere. Farete delle lunghissime passeggiate assieme.



TORO - Settembre sarà un mese un po’ turbolento per te e, con Venere in Leone, non ti sentirai considerato abbastanza dai tuoi proprietari, che avranno altre priorità. Se desideri ricevere qualche carezza in più, scodinzola e faglielo capire in maniera diretta. Con l’ingresso di Mercurio in Scorpione, a fine mese, diminuiranno anche le passeggiate.



GEMELLI - Mercurio in Bilancia e Venere in Leone per gran parte del mese ti renderanno uno dei cagnolini più felici e soddisfatti della città. Ti divertirai ad andare a passeggio con i tuoi proprietari o con i loro amici, che in tanti casi ti ospiteranno per qualche giorno nelle loro case e nei loro giardini. Potrai scorrazzare felicemente in mezzo alla natura.



CANCRO - Settembre per te sarà un mese un po’ triste e probabilmente, per via dei loro impegni lavorativi, i tuoi proprietari avranno meno tempo da trascorrere con te. Tu avresti tanto bisogno di coccole, ma non riesci a farglielo capire. Se rimani dentro la tua cuccia, come puoi pretendere che si accorgano che stai male? Conquistali con i tuoi occhioni dolci.



LEONE - Marte in Ariete questo mese ti renderà iperattivo e, con Venere nel tuo Segno, sarà un piacere vederti scodinzolare felice e bello per la casa o in giardino. Attirerai l’attenzione di tantissime persone anche in mezzo alla strada: sarà impossibile non notarti. Alla fine del mese però, con Mercurio in Scorpione, fai attenzione a non farti male.



VERGINE - Sei sempre stato un cagnolino ubbidiente e i Pianeti in Capricorno continueranno a fare della disciplina uno dei tuoi migliori pregi. I tuoi proprietari stanno addirittura pensando di farti partecipare a qualche gara per mettere in mostra il tuo talento. Venere sarà particolarmente dolce con te verso la fine del mese: preparati a grandi sbaciucchiamenti.



BILANCIA - Mercurio transiterà nel tuo Segno per gran parte del mese e ti impedirà di restare fermo anche quando le circostanze esterne lo richiederanno. È importante che rispetti le regole di casa perché, con Marte in opposizione, non solo potresti farti male, ma rischi che i tuoi proprietari ti mettano in punizione, diminuiscano le uscite o ti trascurino ancora.



SCORPIONE - Marte in Ariete questo mese ti renderà un po’ insofferente. Non ti sentirai in smagliante forma fisica e non riuscirai a correre come vorresti e i tuoi proprietari potrebbero non rendersi conto tanto facilmente che tu abbia bisogno di qualche cura in più da parte loro. Con Venere in Leone, ti verrà a mancare un po’ del calore a cui sei abituato.



SAGITTARIO - Per te abbaiare è divertente e, quasi sempre, lo fai per il puro gusto di attirare l’attenzione di persone che non conosci e con cui vorresti socializzare. Mercurio in Bilancia ti spingerà ad annusare tutti i cani e i bambini che incontrerai nei parchi o in giro per strada. Venere in Leone ti farà sentire amato, coccolato e super viziato.



CAPRICORNO - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese di settembre, avrai a che fare con grosse difficoltà domestiche, che ti faranno sentire profondamente a disagio. La cosa migliore che ti possa capitare è che i tuoi proprietari decidano di lasciarti per qualche giorno a casa dei nonni o di qualche amico. Giove porta sempre un po’ di fortuna.



ACQUARIO - Settembre sarà un mese interamente dedicato all’amicizia e i tuoi proprietari ti dimostreranno di volerti bene e di considerarti un membro importante della famiglia. Venere in Leone, invece, potrebbe portare una piccola delusione: la cagnolina con cui flirtavi sempre quando andavi a passeggio, potrebbe presto trasferirsi in un’altra città.



PESCI - Un cagnolino dolce come te non avrà difficoltà ad ottenere dai suoi proprietari tutto quello che desidera. Nel mese di settembre li costringerai a fare qualche spesa extra per un collare alla moda oppure per dei nuovi croccantini molto sfiziosi. Ricordati di ripagarli con affetto e non smettere mai di far loro le feste tutte le volte che li vedi.