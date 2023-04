Pet Astrology: aprile e l'Oroscopo per il tuo cane

Mercurio sarà per pochissimi giorni in Ariete e poi si sposterà in Toro , dove incontrerà Venere. Venere, però, dal 10 si sposterà in Gemelli e renderà i nostri amici a quattro zampe più vispi, allegri e vivaci. Marte in Cancro non consentirà a tutti di correre liberamente in spiaggia o nei parchi della città. Il guinzaglio sarà un accessorio tanto odiato. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i dodici cani dello Zodiaco !

ARIETE - Con Mercurio in Toro per gran parte del mese, sarai un cagnolino molto protettivo e ti prenderai spesso cura della tua casa e della tua famiglia. Del resto, per te è del tutto naturale difendere il territorio in cui vivi e sei felice di ricevere tanta riconoscenza da parte dei tuoi dolci proprietari. Marte, però, potrebbe portare piccoli problemi di salute.

TORO - Nei primi dieci giorni del mese, ti si vedrà spesso in solitudine mentre corri e scodinzoli nel giardino di casa o per le vie della città. Con Venere nel tuo Segno, diventerai poi un cagnolino sempre più affettuoso e sarai la compagnia perfetta per chi ha bisogno di ricevere affetto. Riceverai tantissimi complimenti anche da parte dei passanti per strada.

GEMELLI - Esplorare e fare escursioni in montagna o in campagna sarà il miglior modo per divertirti in questo mese e per fare un po’ di attività fisica. Non ti sentirai sempre in splendida forma, specialmente se ti abbufferai con gli avanzi di un pranzo o una cena particolarmente ricchi. Ogni tanto ti divertirai a fare degli scherzi, saltando addosso ai tuoi padroncini.

CANCRO - Fare attività fisica come correre, nuotare o passeggiare lungo il bagnasciuga per te è indispensabile per trascorrere delle giornate spensierate e felici. Con Marte nel tuo Segno, devi incanalare in qualche modo le tue energie in esubero. Con la tua dolcezza, dimostrerai ai tuoi padroncini di essere davvero il miglior amico dell’uomo. Non hai rivali.

LEONE - Abbassare la testa, piegare le orecchie all'indietro, abbassare la coda e mettersi a terra saranno segnali evidenti quando ti sentirai minacciato o vulnerabile. Con Mercurio e Venere in Toro per tanto tempo, sarà opportuno cercare di evitare qualsiasi forma di conflitto con altri cagnolini o con i bambini che vivono in casa. Ci vorrà tanta pazienza.

VERGINE - Non tutti sono a conoscenza della possibilità di fare terapia assistita con gli animali per persone con problemi di salute mentale o fisica. Tu potresti essere il cagnolino ideale in queste circostanze. Venere in Toro, dal 10 del mese, ti renderà particolarmente gentile e attento. Mercurio, inoltre, lascerà capire a chiunque quanto tu sia intelligente.

BILANCIA - Leccare il viso dei tuoi proprietari sarà il modo migliore per dimostrar loro il tuo affetto. Questo mese sentirai il bisogno di ricevere più coccole, carezze e tenerezze del solito. Ritrovare un giocattolo che avevi smarrito sarà una piacevole sorpresa, specialmente quando ti ritroverai stanco nella tua cuccia. Non abusare delle tue energie fisiche.

SCORPIONE - Marte in Cancro questo mese ti renderà particolarmente energico e ti aiuterà a superare le difficoltà che porteranno Mercurio e Venere in opposizione. Non riceverai le attenzioni o le cure che desideri. A te piacerebbe tanto essere addestrato per rilevare odori specifici come droghe o esplosivi e fare quindi qualcosa di utile per la società.

SAGITTARIO - Aprile sarà un mese abbastanza tranquillo per te e dimostrerai al tuo proprietario quanto sei felice seguendolo ovunque vada. Questo può essere un modo per esprimere la tua lealtà e il tuo attaccamento. Ti dispiacerà quando trascorrerà troppe ore in ufficio e si dimenticherà di salutarti in modo affettuoso e dolce. Sei abituato a modi gentili.

CAPRICORNO - Questo mese ti si vedrà spesso saltellare per esprimere la tua gioia ogni volta che verrai portato in un parco nuovo oppure avrai la possibilità di correre liberamente in spiaggia. Con Marte in opposizione, però, ci saranno anche momenti in cui ti innervosirai perché sarai costretto a stare rinchiuso dentro casa anche in una giornata di sole.

ACQUARIO - I Pianeti in Toro renderanno il mese di aprile abbastanza turbolento. Spesso ti sentirai offeso e trascurato e allora la tua strategia sarà quella di ignorare il tuo proprietario o altre persone che cercheranno di interagire con te. Oppure, ti allontanerai all’improvviso ed eviterai lo sguardo e ti metterai da solo in un angolo a ringhiare o abbaiare.

PESCI - Questo mese verrai sorpreso da tanti regali inaspettati e giocattoli, come le palle o le cordicelle. Quando sei felice, puoi passare ore a mordicchiare qualsiasi cosa ci sia a disposizione. Mercurio e Venere ti renderanno particolarmente vivace e sarà divertente per tutti vederti scodinzolare in modo energico dopo una giornata allegra e spensierata.