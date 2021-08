Oroscopo: un desiderio per la notte di San Lorenzo

Il 10 agosto si festeggia San Lorenzo e la notte delle stelle cadenti. Tutti potranno stare con gli occhi al cielo ad ammirar le stelle che cadono ed esprimere un desiderio per ciascuna di loro. Ma quali sono i desideri che i dodici Segni vogliono esprimere in questo particolare momento della loro vita. Ogni Segno Zodiacale ha determinati sogni da realizzare e potrà farlo con l’aiuto degli Astri!

ARIETE - Il desiderio da esprimere nella notte di San Lorenzo potrebbe essere quello di trovare il tuo posto nel mondo e riuscire a dare alla tua vita la direzione che desideri. Di obiettivi ne hai tanti, ma quali sono perfettamente in linea col tuo cuore? Sono questi quelli da cui devi lasciarti guidare. Lascia che le stelle cadenti ti illuminino e ti facciano raggiungere nuove comprensioni su te stessa.



TORO - Con Giove e Saturno in aspetto disarmonico da ormai tanto tempo, non hai dubbi su quali desideri esprimere sotto il cielo delle stelle cadenti: vorresti trovar pace sul lavoro e sentirti finalmente realizzata professionalmente. Nel momento in cui esprimerai questo desiderio, potresti renderti conto che è necessario chiudere le collaborazioni sbagliate per lasciar spazio a qualcosa di nuovo.



GEMELLI - Non ti fermi spesso per riflettere su quali sono i desideri più intimi del tuo animo, ma la notte di San Lorenzo è quella giusta per chiederti cosa vuoi davvero. Se senti la mancanza di una persona che vive lontana da te, chiedi pure alle stelle di rivederla e Giove ti accontenterà in brevissimo tempo. Ma cosa si nasconde dietro il tuo sogno di viaggiare? Da chi o da cosa vuoi scappare via?



CANCRO - Ti piacerebbe tanto tornare indietro nel tempo, ma sai che non è possibile e che rischieresti di sprecare il tuo desiderio per qualcosa di irrealizzabile. Perché vorresti ritornare nel passato? Se ti manca qualcuno, puoi chiedere alle stelle di fartelo incontrare per caso oppure puoi chiedere il coraggio per essere tu a fare una telefonata che tanto ti spaventa. Impegnati e otterrai tutto ciò che speri.



LEONE - Con Giove e Saturno in opposizione, qualcuno potrebbe pensare che tu desideri vivere una vita di coppia felice, ma non è così. Il desiderio che intendi chiedere alle stelle è quello di riuscire a trovare la gioia e l’armonia dentro di te, a prescindere dalle persone che si trovano al tuo fianco. Sei giunta alla conclusione che, per vivere serenamente, alcune relazioni devono essere interrotte.



VERGINE - Sei del parere che per essere felici nella vita servano tante piccole cose che rendano le giornate più semplici e piacevoli. Prima della notte di San Lorenzo, dovresti prendere carta e penna e scrivere tutto ciò di cui hai bisogno in questo momento particolare della tua vita. Impegnati ad osservare le stelle e nel giro di pochi giorni creerai tutte le condizioni per materializzare la tua lunga lista.



BILANCIA - Con Giove e Saturno in transito nel tuo quinto campo, quello legato all’amore, all’eros e ai figli, è facile indovinare quali potrebbero essere i tuoi desideri nella notte di San Lorenzo. Se sei single, naturalmente non vedi l’ora di incontrare qualcuno che ti travolga con la sua passione. Se sei in coppia, potresti chiedere una vita sessuale più soddisfacente oppure l’arrivo di un nuovo membro in famiglia!



SCORPIONE - L’aspetto dissonante di Giove e Saturno non ti rende molto fiduciosa sul fatto che le stelle possano in qualche modo aiutarti a realizzare i tuoi desideri. Tu vorresti ritrovare un po’ di pace in casa e in famiglia. Potresti chiedere di affrontare con maggior consapevolezza una separazione o un trasferimento. Ritrova un po’ di fiducia in te stessa e lascia che le stelle ti scaldino il cuore.



SAGITTARIO - Non vedi l’ora di poter cercare nel cielo tante stelle cadenti che possano realizzare i tuoi numerosissimi desideri. Tu ci credi per davvero! In questo momento della tua vita ti piacerebbe avere un’automobile o una moto nuova e ti piace l’idea di affidarti alle stelle per creare le condizioni migliori affinché ciò possa accadere. Potresti anche chiedere di ricevere una telefonata che aspetti da tempo!



CAPRICORNO - Il tuo atteggiamento durante la notte delle stelle cadenti è sempre lo stesso: col tuo solito sarcasmo fingi di non credere al potere dei tuoi desideri, ma affermi che ti piacerebbe tanto avere più denaro o ricevere qualche eredità. Ebbene, quest’anno le stelle potrebbero ascoltare per davvero le tue parole e realizzare ciò che hai espresso. Preparati ad essere sorpresa dal destino e dalla fortuna.



ACQUARIO - Nonostante l’estate non sia mai stata la tua stagione preferita, sei abbastanza serena e hai deciso che quest’anno chiederai alle stelle cadenti di renderti sempre più forte, indipendente e felice. Questa felicità però vuoi condividerla con qualcuno. Giove e Saturno nel tuo Segno non ti faranno mancare prosperità, abbondanza, determinazione e realizzazione. Chiedi l’amore e sarai accontentata!



PESCI - Le stelle cadenti per te sono uno dei fenomeni più romantici a cui si possa assistere e non intendi rinunciarci per niente al mondo. Non ti piace parlare pubblicamente dei tuoi desideri perché, affinché si realizzino, devono rimanere segreti. Solo tu nel tuo cuore sai di cosa hai bisogno per sentirti davvero felice in questo momento della tua vita. Le stelle ti accontenteranno di certo, con dolcezza.