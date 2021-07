Oroscopo del sesso: come andrà il mese di agosto sotto le lenzuola

Venere , Pianeta dell’Amore, trascorrerà metà del mese nel Segno della Vergine per poi spostarsi nel Segno della Bilancia: nessun Segno resterà indifferente a questo transito e tutti sentiranno il bisogno di stare in coppia con qualcuno che sappia farli sentire amati e desiderati. Lilith in Gemelli non farà mancare pensieri trasgressivi e peccaminosi. Marte in Vergine per tutto il mese, invece, cercherà di frenare gli istinti più selvaggi. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per tutti gli uomini e donne dello Zodiaco !

ARIETE – LUI - Durante la prima parte del mese non sono previsti grandi colpi di scena per quel che riguarda la sfera sentimentale e sessuale. L’ingresso di Venere in Bilancia potrebbe invece portar scompiglio nella vita coppia, generando anche un forte calo del desiderio. Non aspettarti notti infuocate, ma al massimo qualche battuta maliziosa senza seguito.

LEI - Gli impegni lavorativi potrebbero rendere il mese di agosto poco rilassante e, anche nella sfera sessuale, non sarà facile trovare un grande appagamento. Se sei alla ricerca del grande amore, probabilmente dovrai ancora aspettare. Lilith in Gemelli potrebbe far nascere in te qualche pensiero erotico su un ragazzo molto giovane conosciuto per caso in città.



TORO- LUI - Marte sarà il tuo miglior alleato per tutto il mese e Venere gli farà compagnia nelle prime due settimane. Sarai l’amante più gettonato dello Zodiaco e potrai trascorrere notti indimenticabili con una partner che è sempre stata in grado di condurti verso un piacere indescrivibile. Nella seconda metà del mese nascerà anche un’attrazione per una collega.

LEI - Venere nella prima metà del mese ti renderà particolarmente romantica e riuscirai a fondere insieme amore ed eros in maniera favolosa. Preparati a vivere momenti magici con un partner che ti farà perdere il controllo dei sensi, molto piacevolmente. Nella seconda metà del mese, il sesso sarà il miglior rimedio contro lo stress dovuto all’eccessivo lavoro.



GEMELLI – LUI - Marte in aspetto dissonante per tutto il mese non sarà di buon auspicio per quel che riguarda la sfera sessuale. Le prime due settimane saranno le più turbolente e non avrai proprio tempo per pensare ai piaceri dell’eros. Con Venere in Bilancia qualcosa inizierà a migliorare e potrai finalmente riavvicinarti ad una persona che ti piace tanto.

LEI - Per ritrovare un po’ di armonia nella sfera amorosa e sessuale dovrai attendere l’ingresso di Venere in Bilancia, che potrebbe regalare una nuova passione anche a chi è single. Marte non ti farà sentire particolarmente forte fisicamente e, con Lilith nel tuo Segno, tenderai a cercare costantemente un’intesa prevalentemente mentale con i tuoi partner.



CANCRO – LUI - La prima parte del mese sarà la più eccitante e divertente per quel che riguarda l’Eros. Avrai la possibilità di concretizzare ciò che ti sei sempre raccontato telefonicamente con un’amante molto maliziosa e simpatica. L’ingresso di Venere in Bilancia porterà invece confusione tra amore e sesso e ti costringerà a rinunciare a qualche notte bollente.

LEI - Venere nel terzo campo, nella prima metà del mese, ti farà sentire fortemente attratta da un partner molto giovane, che riuscirà a sedurti prima con le sue parole e poi con tutto il resto. Quando Venere si sposterà in Bilancia, invece, tenderai ad essere pressante anche con chi ti ha detto fin dal principio della relazione che non sarebbe stata seria.



LEONE – LUI - Il vero problema del mese di agosto sarà la tua gelosia, spesso incontrollata. In piccole dosi, la tua compagna potrebbe sentirsi lusingata dalle tue attenzioni, ma si sentirà poi sotto pressione e si allontanerà da te. Sarà necessario l’ingresso di Venere in Bilancia per riportare un po’ di leggerezza e spensieratezza nella sfera amorosa e sessuale.

LEI - Venere in Vergine nella prima metà del mese ti manderà a caccia di partner che ti sappiano dare delle conferme e rassicurazioni su quello che provano per te. Non sarai interessata ad avventure fugaci incentrate soltanto sul sesso. Con l’ingresso di Venere in Bilancia ti sentirai più leggera e libera di vivere anche un’avventura senza impegno.



VERGINE – LUI - Marte al tuo fianco per tutto il mese ti renderà caloroso e avvolgente, un vero vulcano di passione. Non mancheranno occasioni per mostrare la tua virilità possente e far sentire la tua compagna o la tua amante molto desiderata. Nella prima metà del mese, quando anche Venere sarà in Vergine, sarai anche insolitamente romantico e affettuoso.

LEI - La prima metà del mese sarà fantastica sia in campo sentimentale che sessuale. Sarai particolarmente attraente e magnetica e fare l’amore con te sarà un’esperienza indimenticabile per chiunque abbia questa fortuna. Nella seconda metà del mese continuerai a vivere momenti felici, ma inizierà a subentrare un po’ di gelosia nei confronti del partner.



BILANCIA – LUI - Con Marte in Vergine per tutto il mese, ti sentirai quasi costretto a reprimere i tuoi desideri ardenti. Nella prima metà del mese potresti sentirti confuso da una relazione clandestina che non sta portando nulla di buono nella tua vita. L’ingresso di Venere nel tuo Segno, il 16, farà finalmente nascere un nuovo amore destinato a darti felicità.

LEI - Per vivere dei momenti di vera passione e coinvolgimento, dovrai aspettare la seconda metà del mese. Venere nel tuo Segno ti farà sentire lusingata dai continui complimenti che qualcuno ti farà fino a farti capitolare al suo fianco. Lilith in Gemelli, per tutto il mese, ti ispirerà qualcosa di trasgressivo da proporre al partner nei momenti più hot.



SCORPIONE – LUI - Con Venere nell’undicesimo campo nella prima metà del mese, il tuo desiderio erotico più grande potrebbe essere quello di fare l’amore con la tua migliore amica. Potrebbe realizzarsi in maniera inaspettata e dolcissima. Nella seconda metà del mese inizieranno però a sorgere i ripensamenti e ti chiederai se hai agito correttamente. Non pensarci troppo!

LEI - Durante la prima metà del mese Venere e Marte ti renderanno particolarmente trasgressiva e cederai volentieri a tutte le richieste del partner. Dal 16 in poi, invece, Venere in Bilancia, ti renderà protagonista di una relazione clandestina in cui non sarà facile capire qual è il tuo vero ruolo. Goditi ogni momento e ascolta i consigli delle amiche.



SAGITTARIO – LUI - Marte sarà in aspetto dissonante per tutto il mese e spegnerà (almeno in parte) il tuo desiderio. I problemi lavorativi saranno talmente tanti da impedirti proprio di pensare al sesso. L’ingresso di Venere in Bilancia, però, potrebbe smuovere qualcosa. Un’amica dolce e maliziosa ti provocherà in tutti i modi per finire a letto con te: non deluderla!

LEI - Se sei alla ricerca di un grande amore o di un magnifico amante, mettiti l’anima in pace perché quasi sicuramente non lo incontrerai nel mese di agosto. Venere e Marte in Vergine ti renderanno nervosa per tutta la prima metà del mese. Con l’ingresso di Venere in Bilancia qualcuno riuscirà a farti sorridere e, piano piano, a rubarti un bacio.



CAPRICORNO – LUI - Venere e Marte in splendido aspetto dal Segno della Vergine renderanno la prima parte del mese particolarmente godereccia e ti faranno vivere momenti bollenti e indimenticabili con un’amante speciale. Sentirai di avere con lei un’affinità che va oltre il sesso, coinvolgendo anche lo spirito. Nella seconda metà del mese qualche coppia scoppierà.

LEI - Goditi la prima metà del mese perché sarà la più soddisfacente per quel che riguarda la tua vita amorosa e sessuale. Venere favorirà le relazioni a distanza e ti farà innamorare di uno straniero affascinante e sexy. L’ingresso di Venere in Bilancia, invece, porterà un po’ di malcontenti e ti spingerà ad allontanarti anche da un uomo che ti attrae tanto.



ACQUARIO – LUI - Che rapporto hai col passato? Nella prima parte del mese Venere e Marte ti stuzzicheranno con le continue proposte di una ex che non è mai riuscita a separarsi definitivamente da te. Goditi il momento e lascia che Lilith in Gemelli ti suggerisca nuovi modi per divertirvi insieme. Con Venere in Bilancia, dal 16 agosto, potresti addirittura innamorarti.

LEI - Agosto sarà un mese particolarmente appagante sotto le lenzuola e sentirai una forte carica erotica, alimentata da un partner che ti farà sentire desiderata anche nei momenti più inconsueti. La seconda metà del mese, con Venere in Bilancia, ti regalerà forti emozioni e avrai la sensazione di aver finalmente incontrato l’altra metà della mela.



PESCI – LUI - Marte in Vergine per tutto il mese potrebbe toglierti un po’ di forza e di energia, costringendoti a riposarti e a prenderti cura del tuo corpo. Avrai sicuramente la sensazione di deludere la tua compagna e, solo se i suoi sentimenti sono forti, ti starà vicino ugualmente. Nella seconda metà del mese, Venere in Bilancia risveglierà i tuoi sensi.

LEI - Come puoi pretendere che una persona che è uscita soltanto una volta con te sia disposta a vederti tutti i giorni come se foste fidanzati? Venere e Marte in Vergine porteranno facili illusioni e delusioni nella prima metà del mese. Dopo il 16, con l’ingresso di Venere in Bilancia, i tuoi pensieri si focalizzeranno su un vecchio amore da riconquistare.