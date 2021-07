Astrologia: i Segni d'acqua e i doni paranormali

Non possono essere coincidenze perché tante volte ci sono troppi particolari che vengono in qualche modo “azzeccati” o “indovinati”.

La semplice lettura dei tarocchi richiede un’interpretazione accurata da parte di chi, attraverso quel mezzo oracolare, riesce ad entrare in contatto con il mondo del consultante.

Stiamo parlando di persone che hanno delle doti paranormali. Sono persone profondamente sensibili e riescono a mettersi in contatto facilmente col mondo delle emozioni e con un’energia sottile che appartiene al Pianeta.



Queste doti paranormali vengono spesso associate ai Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci vengono sempre descritti come i più sensibili e intuitivi dello Zodiaco. Il loro sesto senso difficilmente sbaglia e spesso consente loro di evitare tante situazioni spiacevoli.

Quante volte è capitato che uno Scorpione indovinasse i nostri pensieri guardandoci negli occhi? O che un Cancro si rendesse conto della nostra tristezza anche nel momento in cui manifestavamo allegria e felicità? Avete mai chiesto ad un Pesci di raccontarvi i suoi sogni?



Non sempre però queste persone si rendono conto delle loro capacità e delle loro potenzialità che, se non vengono ben indirizzate, possono anche far paura.