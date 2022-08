Oroscopo: un animale marino per ogni Segno

ARIETE

- L’animale marino più affine al tuo Segno, per la simbologia che esprime e rappresenta, può senz’altro essere lo squalo, che viene solitamente considerato simbolo di forza, di coraggio, di energia, di determinazione e di azione. Come uno squalo, tu vai sempre dritta verso i tuoi obiettivi e, con il tuo modo di fare prepotente e iroso, rischi di sembrare più aggressiva o cattiva di quanto sia realmente.





TORO

- Uno degli animali marini che potrebbe rappresentare il tuo Segno è la tartaruga marina: simboleggia infatti, la tenacia, la resilienza, la forza, tutte caratteristiche che ti appartengono. La lentezza della tartaruga è anche la tua, quando hai bisogno di tempo prima di prendere delle decisioni importanti per la tua vita. La sua costanza ti consente di raggiungere sempre le mete che hai prefissato.





GEMELLI

- Tra tutti gli animali che vivono nel mare, quelli in grado di rappresentare al meglio le tue caratteristiche sono i pesci farfalla, coloratissimi abitanti delle barriere coralline e dei mari tropicali del mondo. Non solo hanno una forma particolare, ma i loro colori variopinti trasmettono allegria e spensieratezza. Dovresti far stampare questi pesci in una maglietta, una borsa o un telo per il mare.





CANCRO

- È abbastanza facile individuare l’animale marino più affine al tuo Segno Zodiacale perché il granchio è sicuramente il miglior simbolo che ci possa essere. Nonostante sia un animaletto acquatico, la sua corazza rivela preziose indicazioni su di te, sul tuo bisogno di difenderti o di ricevere protezione da parte delle persone che ti stanno vicino. Sotto la corazza, si nasconde un cuore tenero.





LEONE

- Tra i tanti animali marini presenti nel mondo, uno di quelli maggiormente in grado di rappresentarti potrebbe essere la balena. Non tutti sanno che la balena viene considerata un simbolo di rinascita emotiva, di guarigione dalle ferite psichiche, di superamento dello stress e dei problemi della vita. Questo cetaceo riesce veramente a trasmetterti delle piacevoli sensazioni con la sua immagine.





VERGINE

- Tra i tanti abitanti marini, uno di quelli che potrebbe meglio rappresentare il tuo Segno Zodiacale è il riccio di mare, con i suoi tanti aculei pungenti che rischiano sempre di pungere chiunque gli si avvicini eccessivamente. È lo stesso atteggiamento che hai tu con gli sconosciuti che tentano un primo approccio. Sarai felice di sapere che il riccio di mare è simbolo di fertilità e unione con il creato.





BILANCIA

- L’animale marino più affine a te per la sua simbologia e le sue caratteristiche potrebbe essere il delfino. Infatti, non solo è famoso per essere un animale super intelligente, ma rappresenta la sensibilità, l'amore e la libertà, il senso di protezione e di salvezza. Inoltre, poiché è abituato a vivere in branco, il delfino simboleggia anche l'amicizia e l'affetto nei confronti delle persone amate.





SCORPIONE

- Non è facile individuare un animale marino che possa in qualche modo rappresentare le tue caratteristiche. L'ostrica potrebbe però essere l’animale che più di tutti simboleggia la tua natura misteriosa, una conchiglia che nasconde e racchiude un tesoro prezioso. Inoltre, nell’interpretazione dei sogni, l’ostrica viene considerata un simbolo del femminile ed è spesso correlata anche alla sfera sessuale.





SAGITTARIO

- Gli animali marini ti hanno sempre incuriosito e, tra tutti quelli che hai visto durante i tuoi viaggi o nei libri, sicuramente sei rimasta particolarmente colpita dai pesci volanti, che riescono a “volare” sopra la superficie del mare. Una volta tornati sulla superficie, questi pesci, con un colpo di coda, possono rimettersi in volo, anche per una dozzina di volte di seguito e cambiando direzione.





CAPRICORNO

- Quando si parla di animali marini, a te vengono in mente creature misteriose di cui probabilmente hai sentito parlare soltanto nei film. Eppure, ce ne sono tanti che sicuramente hai visto anche nella realtà. Tra tutti, quello che meglio ti rappresenta è il cavalluccio marino, che viene considerato un simbolo di potere. In Asia il cavalluccio marino veniva associato ad un drago che portava la buona sorte.





ACQUARIO

- Tu adori gli animali marini e speri sempre di poterne vedere qualcuno diverso, ogni volta che vai al mare. Quello più rappresentativo per te potrebbe essere la medusa. Non tutti sanno che la medusa, infatti, simboleggia il fluire della vita e sprona a non opporre resistenza ai cambiamenti. Viene considerata addirittura una guida totem che invita a esplorare la parte più profonda del proprio essere.





PESCI

- Se potessi, vorresti che tutti gli animali marini venissero associati al tuo Segno Zodiacale. Tra tutti, però, merita un posto di risalto la stella marina, che spesso si incontra nei fondali sabbiosi. La stella marina viene considerata un portafortuna che augura rigenerazione e protezione e indica bontà d’animo e pace interiore. Inoltre, nel mondo cristiano, viene associata alla Vergine Maria.