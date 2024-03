Oroscopo: come saranno sesso e amore nel mese di aprile

Alcuni Segni potrebbero avere degli atteggiamenti particolarmente capricciosi con i loro partner. Venere , dopo pochi giorni dall’inizio del mese, entrerà in Ariete e accenderà nuove passioni che verranno alimentate dai desideri più eccitanti e audaci. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le stelle gli uomini e per le donne dello Zodiaco!

ARIETE – LUI - Con Venere al tuo fianco per gran parte del mese, la tua vita erotica e amorosa può essere avventurosa e appagante, caratterizzata da una passione travolgente e incontri sensuali che accendono la fiamma dell'intimità e della complicità. Marte, però, non ti renderà sempre particolarmente energico e performante. Avrai bisogno di riposare di più.

LEI – Probabilmente stai vivendo un momento di crescita e trasformazione. La consapevolezza delle tue inclinazioni e dei tuoi desideri ti conduce ad una maggiore autenticità e apertura emotiva, permettendoti di esplorare nuove dimensioni dell'amore e della sessualità. Marte ti potrebbe coinvolgere anche in situazioni poco chiare e cristalline.

TORO – LUI - Marte in Pesci ti farà vivere nuove esperienze di amicizia intima, caratterizzate da un senso di complicità e confidenza con la tua partner. Potrai esplorare nuove dimensioni della sessualità e del piacere in un ambiente sicuro e protetto, con una compagna che ascolterà con curiosità le tue proposte più fantasiose e maliziose. Le realizzerete insieme.

LEI - Venere nel dodicesimo campo può segnare il tuo mese con una serie di segreti e oscure fantasie, con incontri clandestini e desideri proibiti che aggiungono un elemento di mistero e pericolo alla relazione che vivi, alimentando il fuoco della passione e della lussuria. Marte potrebbe farti sentire fortemente attratta anche da un caro amico.

GEMELLI – LUI - Con Marte dissonante per tutto il mese, la sfera sessuale può essere segnata da una serie di compromessi e sacrifici, con la ricerca dell'amore perfetto che si scontra con la realtà delle relazioni umane, con i loro alti e bassi, le loro gioie e le loro delusioni. Venere ti propone di consolarti con la tua migliore amica, per cui proverai una forte attrazione.

LEI - Con Venere in Ariete la tua vita sessuale può essere vivace e divertente, con una serie di incontri casuali e flirt che aggiungono un tocco di leggerezza e spensieratezza alla vita, senza troppi impegni o complicazioni, ma solo momenti di piacere e divertimento. Marte, però, potrebbe deluderti con partner che non sono disposti ad accontentare i tuoi desideri.

CANCRO – LUI - Con Marte favorevole per tutto il mese, vivrai il sesso come un percorso di esplorazione del tuo corpo e dei tuoi desideri, consentendoti di scoprire nuove zone erogene e sensazioni che portano a una maggiore consapevolezza e piacere sessuale. Purtroppo, con Venere dissonante, alcune relazioni potrebbero giungere al capolinea senza preavviso.

LEI - Con Venere dissonante per gran parte del mese, la tua sensibilità può essere urtata da una serie di incontri superficiali e privi di significato, con il desiderio di gratificazione immediata che prevale sulla ricerca di connessioni genuine e profonde, portando a una sensazione di vuoto e insoddisfazione emotiva. Almeno Marte rende l’eros soddisfacente.

LEONE – LUI - Con Venere in Ariete per tutto il mese, la vita amorosa può essere caratterizzata da una forte connessione emotiva e spirituale con la tua compagna, creando un'intimità profonda e significativa che va al di là del solo atto fisico. Marte in Pesci potrebbe riaprire scenari del passato molto eccitanti. Una tua ex potrebbe ripresentarsi nella tua vita.

LEI - Nel mese di aprile la tua vita amorosa sembra essere stabile e duratura, con una connessione profonda e duratura con un partner di lunga data. La fiducia e la comprensione reciproca sono la base di una relazione solida e appagante, che si rinnova nel tempo. Per vivere nuove emozioni erotiche, però, potresti rifugiarti tra le braccia di un ex.

VERGINE – LUI - Con Marte in opposizione per tutto il mese, la sfera dell’eros può essere segnata da difficoltà e frustrazioni, con periodi di lontananza emotiva e disconnessione fisica che mettono a dura prova la tua relazione col partner. Ti verrà richiesto un lavoro costante per superare le sfide e ritrovare la passione perduta. Venere porterà piccoli ritorni di fiamma.

LEI - Hai paura di vivere una serie di delusioni e tradimenti, con incontri sbagliati che possono mettere a dura prova la tua fiducia e la tua autostima. Con Marte in Pesci, infatti, è difficile credere ancora nell'amore e nel desiderio. Venere in Ariete ti fa ripensare spesso ad un vecchio amore con cui avevi un buon feeling. Potresti ricontattarlo.

BILANCIA – LUI - Con Venere in opposizione per quasi tutto il mese, la tua vita erotica può essere segnata da momenti di solitudine e introspezione, in cui la ricerca dell'amore e del piacere si scontrano con le tue insicurezze e paure, portando a una profonda riflessione sulle tue necessità e desideri. Plutone ti sorprenderà con improvvisi vortici di passione.

LEI - Il mese di aprile sembra turbolento ma passionale per te, con una serie di alti e bassi emotivi che rendono ogni relazione intensa e travolgente, ma anche difficile da gestire. Sarà necessario una buona dose di pazienza e comprensione da parte tua e del partner per superare le incomprensioni che porterà Venere, anche nella tua camera da letto.

SCORPIONE – LUI - Con Marte in Pesci per tutto il mese, la tua vita erotica può essere vissuta come una scoperta continua di te e della tua partner, con sperimentazioni e giochi di ruolo che ampliano i confini del desiderio e dell'intimità, portando ad una crescita personale e relazionale. Venere potrebbe far sbocciare fortissime attrazioni anche nel contesto lavorativo.

LEI - Il modo in cui affronti le questioni sessuali può essere fonte di ispirazione, con momenti di passione e desiderio che alimentano l'ispirazione, portando ad una serie di opere d'arte e di progetti che celebrano la bellezza e la potenza dell'amore e della sensualità. Il tuo partner perderà la testa ogni volta che avrà la possibilità di sfiorare la tua pelle.

SAGITTARIO – LUI - Marte ti renderà spesso stanco e nervoso, ma Venere in Ariete potrebbe sorprenderti con un incontro fortuito o con una riconciliazione inaspettata, che riaccende la speranza e la passione, portando ad una nuova consapevolezza di te e dei tuoi bisogni, aprendo la strada a nuove opportunità e possibilità. Potresti addirittura innamorarti di qualcuno.

LEI - Con Marte dissonante per tutto il mese, converrà che tu rimanga calma e riflessiva. I momenti di intimità profonda e condivisione sincera col partner rafforzeranno il legame tra di voi e alimenteranno il desiderio di crescere insieme, affrontando le sfide della vita con coraggio e determinazione. Venere porta nuovi incontri per chi è single.

CAPRICORNO – LUI - Le tue giornate potrebbero essere caratterizzate da una serie di incontri casuali e senza impegno, con il desiderio di sperimentare e divertirsi che prevale sulla ricerca di una relazione seria e impegnata. Tutto questo porterà a una serie di avventure fugaci e appaganti, ma anche effimere e poco significative. Amore ed eros viaggiano su binari diversi.

LEI - Venere dissonante consiglia di dedicarti all’introspezione e all’auto-riflessione, con la consapevolezza delle tue necessità e soprattutto delle tue vulnerabilità. Soltanto lavorando su di te potrai stabilire legami più profondi e significativi con gli altri. Marte favorisce nuovi incontri virtuali, che ti consentiranno di vincere ogni tua timidezza.

ACQUARIO – LUI - Con Venere in Ariete per gran parte del mese e con Plutone al tuo fianco, la tua vita erotica può essere caratterizzata da una ricerca costante di nuovi stimoli e avventure, con una serie di incontri fugaci e appuntamenti arditi che soddisfano il desiderio di novità e adrenalina, ma possono lasciare un senso di vuoto e insoddisfazione emotiva.

LEI - Nei momenti di comunicazione e intimità col partner, la vita erotica può essere caratterizzata da dialoghi aperti e onesti con il partner, che favoriscono una maggiore comprensione reciproca e una connessione più profonda. Gli potrai sussurrare dolcemente le tue richieste più ardite e maliziose, con la certezza che riusciranno a stimolare i suoi sensi.

PESCI – LUI - Durante le fasi di passione e ardore alimentate dal transito di Marte nel tuo Segno, la tua vita erotica può essere dominata da un desiderio irresistibile e una passione travolgente, che accende la fiamma della passione e porta a momenti di estasi e piacere intenso. Venere ti chiede di ufficializzare una relazione che va avanti da tempo.

LEI - Venere ti sosterrà per pochi giorni e sarà Marte il tuo migliore alleato nella sfera dell’eros. La tua quotidianità può essere tranquilla e serena, con momenti di dolcezza e tenerezza condivisi con un partner affettuoso, in cui la vicinanza emotiva e l'armonia sessuale sono al centro della relazione. Sarai più intraprendente e audace del solito.