Oroscopo: i fiori preferiti dai 12 Segni

La simbologia dei fiori è molto interessante e può sicuramente essere correlata a quella dei Segni Zodiacali. Infatti, in base alle caratteristiche che esprimono i fiori, in tutta la loro bellezza, possiamo scoprire a quale Segno possono essere associati.

ARIETE - Semplice, spontaneo e rosso, il papavero è sicuramente il fiore maggiormente indicato per simboleggiare il tuo Segno Zodiacale. Fiorisce in ogni luogo ed è un fiore molto resistente. Capita spesso di vedere degli immensi campi di papaveri che ti infondono serenità e ti danno speranza anche nei momenti difficili. Inoltre, ti piace l’idea di non doverli coltivare o curare per vederli fiorire splendidamente.



TORO - Femminile e sensuale, il fiore di loto può essere sicuramente il fiore giusto per rappresentarti. Per tanto tempo è stato considerato un simbolo di bellezza e la sua forma particolare è sempre stata oggetto di grande ammirazione. È un fiore carico di significato e i suoi petali vengono rappresentati anche in immagini spirituali. Ti piacerebbe regalarlo alle persone che consideri speciali.



GEMELLI - La margherita è sicuramente il fiore più adatto per rappresentare la tua anima fanciulla, che si stupisce di fronte alle meraviglie della natura. Questo fiore ti trasmette buonumore e pensi che un mazzo di margherite sia un bellissimo regalo da ricevere anche dai propri amici. Inoltre, è un fiore che si presta ai tuoi amatissimi giochi, come quello del “m’ama o non m’ama” nel conteggio dei suoi petali.



CANCRO - Per la tua natura delicata, fragile, ma allo stesso tempo tenace e resistente, ci vuole un fiore che sappia simboleggiarne l’essenza. Il fiore di ciliegio sembra essere il più indicato. Nella cultura giapponese questo fiore ha un significato di rinascita e di prosperità. Ti piace osservarlo anche nelle immagini che vengono fotografate o rappresentate in qualche dipinto. Ti trasmette felicità.



LEONE - Per te che sei la regina dello Zodiaco, ci vuole un fiore che sappia regnare sugli altri: stiamo parlando della rosa, il fiore dell’amore, che cambia significato a seconda del colore che si sceglie per trasmettere qualsiasi messaggio alle persone che si amano. La tua preferita è indubbiamente quella rossa, che trasmette passione e calore. Ti piacerebbe riceverne in grandissime quantità.



VERGINE - Si dice che, quando gli innamorati non riescono a trovare il coraggio di dichiarare i propri sentimenti o le proprie emozioni, la peonia possa farlo al posto loro. Ecco perché questo fiore può simboleggiare quella timidezza che spesso ti accompagna quando entri in contatto col tuo mondo interiore. Anche nel feng-shui questo fiore viene considerato come un simbolo di grande prosperità e fortuna.



BILANCIA - Il fiore che riesce maggiormente a simboleggiare l’armonia e la bellezza è l’orchidea e potrebbe essere una degna rappresentante del tuo Segno Zodiacale. Questo fiore può essere utilizzato come elemento decorativo in tante situazioni diverse. Ti piace sceglierla in tonalità tenui sul lilla o sul rosa anche per regalarla alle tue amiche, quando vai a trovarle per un tè o un aperitivo a casa.



SCORPIONE - Il giglio, in tutta la sua maestosa bellezza, può essere il fiore che più di qualsiasi altro riesce a esprimere la tua natura pura e nobiltà. Quando è bianco ti piace ancora di più. Del resto, per te esistono soltanto il bianco e il nero. Pensi che sia uno dei doni più belli da ricevere in occasione di una ricorrenza importante. Secondo alcune fonti, è anche un simbolo della provvidenza.



SAGITTARIO - Uno dei fiori che si adattano maggiormente al tuo carattere allegro e gioioso può sicuramente essere il girasole. È un fiore che trasmette energia e vitalità. Puoi metterlo in un vaso per arredare il centro della tavola durante una serata con gli amici oppure puoi raccoglierli nei prati per regalarli ad una persona cara o per portarli come omaggio durante una festa di paese. Sarà di buon auspicio!

CAPRICORNO - Non dovresti mai sottovalutare l’importanza dei fiori perché potrebbero portare nella tua vita quel che ti occorre per essere più serena. Il fiore più indicato per te è il ciclamino. I Romani nell’antichità lo consideravano un vero portafortuna e si riteneva che la sua tossicità respingesse le influenze negative. Inoltre, si propaga molto facilmente e per quello simboleggia prosperità e fertilità.



ACQUARIO - L’ibisco è probabilmente uno dei fiori che ammiri di più e non riesci a non fermarti ogni volta che ne hai la possibilità. Rosso, rosa, bianco, giallo e variopinto, questo fiore ti trasmette bellezza e sensualità. Secondo alcune tradizioni, il fiore di ibisco è un invito all’amore ed è per questo che le donne hanno l’usanza di indossarne uno tra i loro capelli, a destra se son libere e a sinistra se son impegnate.



PESCI - In Oriente il fiore che simboleggia l’amore perfetto è il tulipano. Ecco perché è un fiore che ti ha sempre affascinato, in tutte le sue sfumature variopinte. Se avessi un giardino, dovresti procurarti dei bulbi da piantare per poi vederne fiorire tanti e lasciarti trasportare dalla loro bellezza e dal loro profumo. È un fiore che si presta ad essere regalato in varie occasioni, anche in mazzi colorati.