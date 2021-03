Oroscopo: quale segno ti conquista mentalmente e quale fisicamente

Quando si parla di attrazione tra due persone, è sempre bene specificare di che tipo di attrazione si parli. Ci sono infatti persone che ci conquistano con il loro intelletto , le loro idee e i loro pensieri. E ce ne sono altre per cui, invece, proviamo una forte attrazione dal punto di vista sessuale. È interessante scoprire da quali Segni Zodiacali ci sentiamo maggiormente attratti mentalmente e sessualmente. Lasciamo che l’ Oroscopo e le Stelle ci aiutino a far chiarezza.

ARIETE - Generalmente, a meno che nel tuo Tema Natale siano presenti forti valori che indichino il contrario, non sei una persona che va alla ricerca di un grande feeling intellettuale. Ti piace sicuramente avere a che fare con partner divertenti e spiritosi, semplici come il Sagittario, che può essere considerato quello che ti attrae di più mentalmente. Sessualmente, invece, fai fuoco e fiamme col tuo stesso Segno.



TORO - Tra te e il Segno della Bilancia, entrambi governati da Venere, potrebbe esserci una buona intesa mentale. Entrambi infatti amare parlare d’arte, di bellezza e potreste chiacchierare a lungo anche in merito alla qualità di un vino sorseggiato insieme. Dal punto di vista sessuale, invece, uno dei Segni che riesce maggiormente a soddisfare le tue voglie è il Leone, anche con i suoi modi un po’ selvaggi.



GEMELLI - Per te l’intesa intellettuale col partner è fondamentale affinché tra di voi possa esserci un qualsiasi tipo di relazione. Sei una persona brillante, ironica e gradisci che le tue battute vengano comprese dalla persona che sta al tuo fianco. Uno dei pochi Segni a reggere questo confronto è il Segno della Vergine (mercuriale come te). Dal punto di vista sessuale, invece, l’Aquario unisce gioco e godimento.



CANCRO - Sei una persona molto profonda e cerchi sempre una buona intesa mentale col partner. Ti trovi molto a tuo agio col Segno dei Pesci, che ama ascoltarti parla di storia, geografia o politica. Tu ami le storie favolose e fantastiche dei Pesci perché mirano dritto alla tua dolcezza. Dal punto di vista sessuale, sei molto esigente e trovanti un partner in grado di soddisfarti completamente nel Segno del Toro.



LEONE - A te non piace perdere tempo in inutili contorsioni della mente. Sei una persona spontanea e, dal punto di vista mentale, senti una forte attrazione per persone dirette e semplici come te. Ecco perché ti piace il Segno dell’Ariete. Dal punto di vista sessuale, invece, trovi una magica intesa con il Segno dello Scorpione. Entrambi focosi e passionali, entrambi amate lasciarvi andare ai vostri istinti.



VERGINE - Il tuo Segno è governato da Mercurio: non potresti mai rinunciare ai piaceri di una mente vivace e brillante. Dal punto di vista intellettuale ti trovi pienamente in sintonia con il Segno dell’Acquario, soprattutto quando tenta di convincerti delle sue bizzarre idee. In ambito sessuale, invece, hai bisogno di un partner che sappia prendersi cura di te con dolcezza: il Segno del Cancro è perfetto!



BILANCIA - Sei una persona abbastanza curiosa e ti piace chiacchierare con tanta gente. Vieni colpita da forti personalità, che denotano grande autostima: ecco perché vieni mentalmente attratta dal Segno del Leone. Entrambi vanitosi, potreste scambiarvi per ore consigli di bellezza. Nel sesso, invece, il Segno che sembra catturare maggiormente la tua attenzione con la sua fisicità è quello del Sagittario.



SCORPIONE - Il tuo Segno Zodiacale è sicuramente quello mentalmente più contorto e non è facile trovare qualcuno che stia dietro a tanti arrovellamenti. Ti incuriosiscono le menti vivaci, insaziabili, che non si stancano mai come la tua: il Segno dei Gemelli è perfetto in tal senso. Dal punto di vista sessuale, invece, il Segno della Vergine sembra quello più indicato per soddisfare le tue perversioni più segrete.



SAGITTARIO - Sei una persona allegra, positiva e sempre ottimista. Non potresti mai sentirti attratta da qualcuno che si perde costantemente in pensieri negativi. Ti affascina la mente fantasiosa del Segno dei Pesci, con cui condividi talvolta la stessa ingenuità. Dal punto di vista sessuale, invece, credi che sia vero il detto che gli opposti si attraggono perché fai scintille con il Segno dei Gemelli.



CAPRICORNO - Non ami perdere tempo in chiacchiere. Sei una persona spesso silenziosa, che concede la sua attenzione soltanto a chi sa dare un valore alle cose di cui si occupa. Ecco perché ti trovi mentalmente in sintonia col Segno del Toro, soprattutto quando si parla di affari economici. Sessualmente, invece, il Segno in grado di buttare giù ogni tua barriera è il Pesci. La sua sensualità ti spiazza sempre.



ACQUARIO - La tua mente originale, vivace e spesso geniale ha bisogno di stimoli continui. Così come il Gemelli, ti annoi facilmente e hai bisogno di uno scambio intellettuale costante con qualcuno che sappia stupirti col suo modo di ragionare. L’enigmatico misterioso ti attrae profondamente in tale senso. Dal punto di vista sessuale, invece, ti trovi a tuo agio col raffinato e generoso Segno della Bilancia.



PESCI - L’attrazione mentale tra te e il Segno del Cancro è reciproca: a volte riuscite a leggervi nel pensiero, senza che l’altro proferisca parola. Riuscite a creare una sintonia difficile da trovare in altre combinazioni astrologiche. Dal punto di vista sessuale, invece, l’attrazione col Capricorno supera le altre perché, con molta dolcezza, riesci a tirar fuori la sua forte passione, che infine ti domina.