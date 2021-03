Astrologia: i Pesci e le affinità con gli altri segni

PESCI – ARIETE - Può sembrare strano, ma questa coppia funziona perché il Pesci riesce a adattarsi facilmente al carattere forte dell’Ariete. Le liti però non mancheranno.



PESCI – TORO - Questa è una delle coppie dello Zodiaco che funziona meglio: il Pesci trova nel Toro la sicurezza che cerca e il Toro trova nel Pesci tenerezza e sensualità.



PESCI – GEMELLI - Nonostante questi due Segni siano tanto diversi, il Pesci è uno dei pochi Segni in grado di sostenere il complesso carattere del Gemelli. L’intesa sessuale vacilla.



PESCI – CANCRO - I due Segni più dolci e teneri dello Zodiaco possono dar vita ad una coppia che appare troppo simbiotica a tanti altri Segni. Loro sono felici e sereni così.



PESCI – LEONE - Il Leone ama avere al suo fianco partner abbastanza remissivi, ma il Pesci richiede spesso troppe attenzioni. Può funzionare, ma con grandi riserve.



PESCI – VERGINE - Nel caso di Pesci e Vergine, non è facile che attraggano perché, spesso, nessuno dei due ama fare la prima mossa. Entrambi hanno bisogno di partner più audaci.



PESCI – BILANCIA - Cosa succede quando i due Segni più remissivi dello Zodiaco si incontrano? Le opzioni sono due: o non succede niente o si innamorano perdutamente.



PESCI – SCORPIONE - Questi due Segni si trovano in sintonia sotto vari aspetti, però per lo Scorpione potrebbe non essere una relazione abbastanza sfidante. Da provare.



PESCI – SAGITTARIO - Capita spesso che questi due Segni non si sopportino reciprocamente: il Pesci si lamenta troppo e il Sagittario è poco sensibile. Meglio cambiar Segno.



PESCI – CAPRICORNO - Il Pesci è uno dei pochi Segni in grado di far sciogliere la dura corazza del Capricorno. Questa coppia ha il potere di durare per tutta la vita.



PESCI – ACQUARIO - I sognatori dello Zodiaco prima o poi si incontreranno, anche solo per una semplice e romantica avventura. Sarà difficile costruire qualcosa di concreto.



PESCI – PESCI - Entrambi vivono in un mondo di favole, dove il romanticismo e la tenerezza fanno da sovrani. Nonostante qualche possibile tradimento, è una coppia che dura.