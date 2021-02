Oroscopo: come reagiscono i 12 Segni al ritorno di un vecchio amore 

Cosa succede quando un ex decide all’improvviso di ripresentarsi nella nostra vita? Se dovesse inviare un messaggio per riavvicinarsi dopo qualche mese dalla fine di una storia o dopo addirittura qualche anno, quale sarebbe la nostra reazione? E se fossimo noi a ripresentarci nella vita del nostro ex? L ’Oroscopo e le Stelle ci svelano la reazione dei dodici Segni quando un amore del passato si ripresenta nella loro vita.

ARIETE - Per te è assolutamente inaccettabile che un tuo ex si ripresenti nella tua vita all’improvviso. E non importa il modo in cui si è interrotta la vostra relazione perché, se è finita, significa che non avete più nulla da spartire e non vuoi essere disturbata o infastidita dai suoi messaggi. La tua reazione potrebbe essere quella di rispondergli in maniera sgarbata, fino a giungere all’ennesima lite.



TORO - Quando un vecchio amore si ripresenta nella tua vita rimani basita e non sai nemmeno tu come sia meglio reagire. Dopo che ti ha fatto soffrire, dopo che ti ha accusato di essere gelosa e possessiva, dopo averti fatto ingrassare (o dimagrire) per la sofferenza subita, trovi veramente strano che abbia il coraggio di scriverti. Da parte tua è veramente difficile che rimanga un briciolo di interesse.



GEMELLI - Il fatto che un tuo ex si ripresenti nella tua vita ti fa ridere. Non ne sei per niente stupita perché, nella maggior parte dei casi, non si è trattato di una chiusura definitiva e vi siete allontanati senza dirvelo. Però, poiché non sai come gestire questa situazione imprevista, reagisci inviando emoticons buffe e senza senso oppure scrivendo frasi simpatiche che non lasciano trapelare emozioni.



CANCRO - Tu lo sapevi che prima o poi il tuo ex sarebbe tornato nella tua vita perché è un essere talmente spregevole e insensibile da non aver mai capito veramente quanto ti ha fatto piangere e quanto ti ha fatto soffrire. Sospetti anche che, prima di ricontattarti, abbia sentito tua madre per sapere se sei ancora single o se ti sei rifidanzata. L’unica certezza è che gli ricorderai tutti i suoi errori del passato.



LEONE - Se una persona ha il coraggio di lasciarti e di rinunciare ad una persona speciale come te, dovrebbe avere l’accortezza di non ripresentarsi mai più nella tua vita perché tu non permetti a nessuno di metterti da parte. Ed è difficile che un vecchio amore ti possa ricontattare perché potresti serenamente bloccarlo su tutti i social network e sul telefono. Non merita più la tua preziosa attenzione.



VERGINE - Non sei una persona particolarmente dolce e, se un vecchio amore si ripresenta nella tua vita, deve avere la consapevolezza che potresti iniziare a fargli subito un elenco ben dettagliato di tutti i suoi difetti e di tutti i suoi comportamenti sbagliati che ha avuto nella vita sia con te che con altre persone con cui collabora o si relaziona frequentemente. Se supera questa prova, ha qualche speranza.



BILANCIA - Sei una persona estremamente socievole e, se un vecchio amore decide di tornare nella tua vita, non ti mostri particolarmente rancorosa e scegli spesso di assumere un atteggiamento amichevole, senza però dargli troppa confidenza. Se, nel frattempo, ti sei rifidanzata, ti piace l’idea di ribadirglielo. Se sei in un momento di singletudine, non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma.



SCORPIONE - Tutti i tuoi ex sono ben consapevoli del fatto che non si libereranno mai di te per tutto il resto della loro esistenza. Ogni volta che ti sarà possibile, ti vendicherai nel male che ti hanno inferto. Perciò, se un ex ritorna da te, significa che è disposto a soccombere oppure che non ha capito nulla di te. Non sei favorevole ai ritorni di fiamma, ma una notte di sesso a qualcuno potresti concederla.



SAGITTARIO - Non sei una persona rancorosa e nemmeno maliziosa. Se un vecchio amore ritorna da te, non pensi che voglia necessariamente cercare un riavvicinamento e perciò ti poni nei suoi confronti in maniera molto amichevole, raccontandogli le tue ultime vicissitudini o mandandogli addirittura le foto del tuo nuovo taglio di capelli. Non ti interessa però che tra di voi possa esserci un revival: è acqua passata.



CAPRICORNO - La tua reazione di fronte ad un messaggio di un ex potrebbe essere quella di una totale indifferenza. Del resto, anche quando stavate insieme le tue manifestazioni non sono mai state particolarmente euforiche. Il tuo distacco e la tua freddezza, però, potrebbero spingerlo ad allontanarsi da te anche quando, in cuor tuo, ti piacerebbe che ci fosse un riavvicinamento. Perché non ascolti il cuore?



ACQUARIO - Non ci trovi nulla di strano nel fatto che un vecchio amore ti mandi un messaggio o si ripresenti nella tua vita perché, nella maggior parte dei casi, non ne è mai uscito e tra di voi è rimasto un rapporto amichevole. Quando ti rifidanzi, non hai problemi a dirglielo e spesso è proprio lui a darti i migliori consigli. Tra di voi non c’è nulla di definito e un giorno potreste addirittura tornare insieme.



PESCI - Il solo pensiero che un vecchio amore possa ripresentarsi nella tua vita ti manda in tilt. Sei una persona estremamente sensibile ed emotiva. Rimani sempre legata ad ogni tuo amore e, quando vieni lasciata, vivi per molto tempo nella speranza che il tuo ex si renda conto di quello che ha perso e che torni da te. Tu credi nelle favole e qualcuno si approfitta spesso della tua dolcezza ed ingenuità.