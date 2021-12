Oroscopo per il Nuovo Anno: come sarà il 2022

In occasione del Nuovo Anno, capita a tutti di chiedersi quali saranno gli eventi più significativi che ci attendono. L’Oroscopo può sicuramente essere di grande aiuto per dare uno sguardo al futuro e comprendere in che modo gli Astri ci possono influenzare lungo il nostro cammino. Le Stelle ci svelano le previsioni del 2022 per ciascun Segno Zodiacale.

ARIETE - Il tuo migliore alleato per il 2022 sarà sicuramente Giove, che transiterà felicemente nel tuo Segno dal mese di maggio al mese di settembre. Giove porterà fortuna, espansione e ricchezza. Sarà un anno di crescita e di grandi rivelazioni. Tutto ciò che ti sembrerà enigmatico e misterioso all’inizio dell’anno sarà destinato a trovar chiarezza. Sarà anche l’anno delle grandi e ben selezionate amicizie. Saturno porterà sulla tua strada una figura molto saggia, che ti saprà dare anche preziosi consigli d’amore.



TORO - Se desideri ampliare la cerchia delle tue amicizie, il 2022 sarà l’anno giusto. Giove in Pesci favorirà tanti nuovi incontri, in qualsiasi luogo. Tenderai ad isolarti soltanto nei mesi estivi, quando Giove attraverserà il Segno dell’Ariete. Urano continuerà ad incoraggiarti verso scelte rivoluzionarie per la tua carriera e Saturno ti metterà di fronte ai tuoi limiti e alle tue possibilità. Sarai sicuramente in grado di fare scelte vantaggiose per te. Giugno sarà il mese fortunato per le faccende di cuore.



GEMELLI - Il 2022 sarà un anno molto particolare per te e ti troverai a vivere diverse situazioni complesse, ma divertenti. Giove porterà dei rallentamenti sul lavoro che ti disorienteranno, ma con Saturno favorevole imparerai ad essere paziente e ad attendere che i tempi siano maturi. Marte sarà nel tuo Segno a partire da agosto fino alla fine dell’anno: la tua energia sarà prorompente. Le tue iniziative saranno destinate al successo e otterrai riconoscimenti su più fronti. Le amicizie amorose saranno le tue preferite.



CANCRO - Giove sarà l’ago della bilancia che determinerà quali saranno i periodi più o meno favorevoli del 2022. Sicuramente, quando transiterà nel Segno dei Pesci, tirerà fuori il tuo lato sognatore e accenderà in te nuove speranze che riguarderanno il lavoro, l’amore e la famiglia. Ti sentirai invece un po’ delusa da maggio a settembre, quando Giove transiterà in Ariete: la carriera subirà un rallentamento e in amore ti sentirai meno sicura di te. Non trascurare il tuo benessere, specialmente alla fine dell’anno.



LEONE - Il 2022 sarà un anno impegnativo quanto il precedente, ma il vantaggio sarà non avere più Giove in aspetto dissonante. Anzi, da maggio a settembre, sarà uno dei tuoi migliori alleati e ti aiuterà a trovare dentro di te una grande forza spirituale, che si farà sentire nei momenti più bui. Saturno e Urano in aspetto dissonante ti sottoporranno infatti a continue prove che riguarderanno sia le relazioni che il tuo lavoro. Non avere paura di un cambiamento inaspettato: lascerà spazio a novità interessanti.



VERGINE - Con Giove in Pesci per quasi tutto l’anno (tranne una piccola parentesi tra maggio e settembre, quando sarà in Ariete) non ti sentirai mai del tutto soddisfatta delle tue vicissitudini sentimentali o lavorative. Dopo qualche delusione, farai davvero fatica a dare fiducia a nuovi amanti o nuovi amici. Venere sarà nel tuo Segno a settembre e favorirà nuovi incontri romantici. Uno degli ostacoli più duri sarà rappresentato da Marte dissonante da agosto in poi: evita di litigare con chiunque e rilassati!



BILANCIA - Con tanti Pianeti in aspetto dissonante, il 2022 non inizierà con grinta ed energia e dovrai aspettare la primavera per ritrovare un po’ di vitalità. Saturno in Acquario ti farà comunque sentire sempre al sicuro. Non avrai mai paura che un fallimento o un insuccesso possano essere definitivi, nemmeno quando Giove in Ariete (da maggio a settembre) ti farà avere a che fare con persone del tutto inaffidabili. Marte, a partire da fine agosto, sarà la tua vera fonte di energia e renderà qualsiasi cosa possibile.



SCORPIONE - Durante tutto l’anno, Saturno e Urano in aspetto dissonante ti ricorderanno di non poter fuggire dalle tue responsabilità, specialmente in famiglia. Non basterà una separazione per liberarti di un partner che farà di tutto per farti pagare il fatto di averlo lasciato. Fortunatamente, Giove ti sosterrà e ti ricorderà che tutto può migliorare se ti focalizzi su tutto ciò che ami e che ti appassiona. Sarà l’anno delle nuove conquiste amorose, quelle che ti faranno battere il cuore all’impazzata.



SAGITTARIO - Giove e Nettuno in aspetto dissonante porteranno spesso preoccupazioni legate alla sfera familiare e domestica. Un trasloco sarà inevitabile e ti metterà di fronte a tanti problemi che saranno gestibili soltanto tra maggio e settembre, quando Giove sarà in Ariete. Dovrai dimostrare a tutti di saper essere ottimista anche con le stelle contrarie. Marte in opposizione, da fine agosto in poi, non ti risparmierà liti e battibecchi. Novembre sarà il mese dei nuovi amori, salvo imprevisti. Resisti!



CAPRICORNO - Plutone, il Pianeta delle grandi trasformazioni, transiterà nel tuo Segno per tutto l’anno e ti darà sempre la forza di rialzarti ogni volta che cadi. Non dovrai quindi preoccuparti quando Giove in Ariete, da maggio a settembre, porterà qualche disagio nella sfera familiare. Urano in Toro favorirà qualsiasi espressione creativa nel tuo lavoro, ma Saturno ti esorterà ad essere sempre attenta al fatto che i tuoi guadagni siano adeguati al tuo impegno. L’amore sarà più bello all’inizio e alla fine dell’anno.



ACQUARIO - Saturno continuerà a farti compagnia per tutto l’anno. Non temere, non porterà grandi restrizioni a livello personale, ma ti aiuterà a crescere. Del resto, ti trovi a tuo agio con le sue vibrazioni e potrai esprimere al massimo la tua saggezza e il tuo senso di indipendenza. Nasceranno nuovi amori e saranno più forti di quelli che hai avuto in passato. Marte in Gemelli, da agosto in poi, porterà passione, calore ed entusiasmo. Urano ti ricorderà costantemente di avere una famiglia problematica.



PESCI - Non ci sono dubbi sul fatto che questo possa essere per te un anno fortunato. Giove transiterà a lungo nel tuo Segno e ti darà la possibilità di trasformare i tuoi sogni in realtà. Nettuno creerà spesso intorno a te atmosfere romantiche e a volte mistiche. La tua vita amorosa fiorirà nel mese di aprile, con Venere al tuo fianco. Dalla fine di agosto in poi, però, dovrai prestare maggior attenzione alla tua salute perché Marte non farà mancare dei piccoli malesseri. Stai alla larga dalle liti familiari!