Oroscopo: le suocere come Zodiaco vuole 

Se tua suocera è ARIETE - Tua suocera è una tipa tosta, grintosa e piena di energia. Indossa spesso abiti giovanili e colori accesi, come la sua forte personalità. Se ha qualcosa da dirti, non ha peli sulla lingua, nel bene e nel male. Se le piaci, ti difenderà sempre come se fossi una figlia. In caso contrario, sarà severa.

Se la suocera sei tu: per tuo figlio desideri il meglio e, se non sei soddisfatta della sua scelta, glielo fai pesare costantemente anche senza far uso di tante parole.



Se tua suocera è TORO - Per te è impensabile che una donna passi tanto tempo ai fornelli, e non lascia nemmeno che i suoi figli le diano una mano. È lei la donna di casa e per te non sarà facile essere la prima donna con il tuo compagno. Per evitare problemi, è necessario instaurarci un buon rapporto e dirle quanto guadagni.

Se la suocera sei tu: sei una mamma protettiva, ma dovresti lasciare che i tuoi figli diventino indipendenti, senza intrometterti nelle loro storie. Non essere possessiva.



Se tua suocera è GEMELLI - Tua suocera è una tipa talmente giovanile e simpatica che spesso qualcuno potrebbe scambiarla per una tua amica. Effettivamente non ti annoi mai con lei e ti coinvolge nei suoi tanti interessantissimi hobby, però ti rendi conto che per il tuo compagno non si semplice avere una mamma così poco materna.

Se la suocera sei tu: evita di fare battute ironiche ai tuoi figli quando sono in compagnia delle loro nuove compagne e cerca di sviluppare una maggiore sensibilità materna.



Se tua suocera è CANCRO - Dai racconti che hai sentito dal tuo compagno, è una donna molto presente e attenta alle esigenze dei propri figli, con cui si pone sempre con grande dolcezza. Però, non ti sembra che con te sia tanto tenera e hai il sospetto che ti critichi alle spalle (così come fa con le altre nuore o generi).

Se la suocera sei tu: Non essere invidiosa o sospettosa. Se tuo figlio ha scelto la sua compagna, sicuramente lo ha fatto anche in base agli insegnamenti che ha ricevuto da te.



Se tua suocera è LEONE - Qualunque sia la sua età o il suo ceto sociale, è una donna appariscente e vuole sempre stare al centro del palcoscenico. Perciò, almeno in sua presenza, ti converrà stare in disparte ed elogiarla. In caso contrario, si tratterebbe di una guerra dichiarata che avrà per vittima il tuo povero compagno.

Se la suocera sei tu: ogni tanto potresti rinunciare al tuo egocentrismo in nome di un nobile valore come quello della famiglia. Contribuisci alla felicità di coppia di tuo figlio!



Se tua suocera è VERGINE - Ogni volta che tua suocera viene a trovarti a casa, hai il terrore che verifichi se ci siano briciole o polvere in qualche angolo segreto della casa. È una donna puntigliosa, ordinata, critica e (bisogna ammetterlo) fastidiosa. Non si vergogna di dirti che sei spettinata o che ti trucchi eccessivamente.

Se la suocera sei tu: il fatto che in casa tua sia tutto ordinato secondo schemi precisi della tua mente, non significa che debba esserlo anche in casa di tuo figlio. Sii clemente.



Se tua suocera è BILANCIA - È una donna molto elegante e raffinata. Quando ti invita a pranzo a casa sua, mette in tavola stoviglie artistiche e moderne. Tutte le volte che litighi con il tuo compagno, lei interviene per cercare di portar pace ma non si accorge che, con le sue bugie a fin di bene, crea soltanto più danni.

Se la suocera sei tu: sei felice che i tuoi figli abbiano delle compagne che si prendono cura di loro e soffriresti profondamente se dovessero invece scegliere di vivere da soli.



Se tua suocera è SCORPIONE - È una donna molto particolare e ti studierà attentamente ogni volta che andrai a trovarla, anche a distanza di anni dal primo incontro. Le basterà uno sguardo per capire tutto di te e valutare se sei degna o meno di far parte della sua famiglia. In caso di tradimento, sarà lei la tua peggiore nemica.

Se la suocera sei tu: non intimorire subito le compagne dei tuoi figli e lascia che si facciano conoscere da te. In fondo (molto in fondo) hai un cuore tenero e gentile.



Se tua suocera è SAGITTARIO - La tua è la suocera ideale, che quasi chiunque vorrebbe avere! Infatti, chiacchiera troppo e non a tutte le nuore fa piacere ricevere tanti messaggi o lunghe telefonate. Solitamente ha un rapporto amichevole con le compagne dei suoi figli (anche con le ex) e le sostiene quando si rende conto che i figli si comportano in modo scorretto.

Se la suocera sei tu: sai essere presente nella vita dei tuoi figli senza essere troppo invadente. Se sai che sono fuori per un weekend però, evita di fare troppe telefonate.



Se tua suocera è CAPRICORNO - È una donna tutta d’un pezzo e non la vedrai sorridere spesso. Ha imposto ai suoi figli delle regole e pretende che le rispettino anche quando diventano adulti e formano una famiglia. Si prende cura della casa e dei nipoti con amorevolezza ed è sempre attenta a non spendere troppo. Non è invadente.

Se la suocera sei tu: se devi fare un regalo a tua nuora, almeno le prime volte, sii generosa. Il fatto che tuoi figli ti ubbidiscano ancora, non è detto che lo farà anche la nuora.



Se tua suocera è ACQUARIO - A volte ti domandi se tuo figlio abbia una madre o semplicemente un’amica un po’ anziana e questo tipo di rapporto ti fa sorridere. È una donna indipendente e darà sempre consigli ai suoi figli e anche a te (anche senza richiesta). Farà fare ai suoi nipoti tutto quello che vorranno, anche se tu non vuoi.

Se la suocera sei tu: instauri velocemente un rapporto confidenziale con le fidanzate dei tuoi figli, fin da quando son piccini. Non innervosirti se ti chiamano “signora”!



Se tua suocera è PESCI - Non sei ancora riuscita ad inquadrarla bene. È una donna tanto gentile e disponibile, ma si lamenta in continuazione e hai il sospetto che lo faccia per ricevere più affetto da suo figlio, ossia il tuo compagno. È molto disponibile anche con te e ti incoraggia a confidarti con lei. Puoi fidarti!

Se la suocera sei tu: sei un po’ gelosa del fatto che tuo figlio conceda più coccole alla compagna che a te, ma devi fartene una ragione. Lascialo crescere e non incatenarlo!