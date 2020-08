Oroscopo: le stelle cadenti e i nostri desideri

ARIETE - Il tuo desiderio più grande ultimamente riguarda sicuramente la sfera professionale e speri di riuscire a capire quale strada prendere per essere davvero felice. Sei consapevole di dover fare ulteriori rinunce e sacrifici e non hai paura. Marte nel tuo Segno ti rende forte e impavida. Il desiderio che si avvererà con le stelle cadenti sarà una visione più nitida di quello che sarà il tuo futuro professionale. Agganciandoti a quest’idea potrai compiere i passi giusti verso un meritato successo.



TORO - Con Giove in Capricorno, il tuo desiderio più importante, in questo momento, potrebbe essere quello di giungere ad una maggiore consapevolezza su te stessa, anche in chiave spirituale. Capita spesso che tu ignori questo lato della vita, ma le stelle sono pronte ad illuminarlo. Durante un viaggio potresti conoscere una persona in grado di aiutarti a fare chiarezza su alcune domande che ti accompagnano sin dalla tua tenera infanzia. Un insolito libro dalla copertina misteriosa accenderà la tua curiosità.



GEMELLI - Le stelle sono pronte ad esaudire i tuoi desideri, ma devi essere molto chiara nell’esprimerli quando guardi il cielo. Sei sicura di voler veramente mettere un punto definitivo ad una situazione del passato? E se, invece, in fondo al tuo cuore ci fosse la speranza di riaprire una porta socchiusa per riprendere una storia proprio dal punto esatto in cui si è interrotta? Valuta attentamente quello che vuoi e ricordati che l’universo ascolta sempre e dettagliatamente tutte le tue richieste.



CANCRO - Quello che desideri realmente, più di qualsiasi altra cosa in questo momento della tua vita, è ritrovare un po’ di pace e di equilibrio interiore, riscoprire l’amore. L’Amore che vai cercando non è una relazione sentimentale: di quelle ne hai avuto tante, deludenti e felici. Quello a cui ambisci è l’amore per te stessa. Soltanto imparando ad amarti puoi creare intorno a te un’atmosfera felice, che piano piano includa anche gli altri. Venere e le stelle nel cielo ti aiutano in questo dolce intento.



LEONE - Solitamente sei una persona che ama fare qualsiasi cosa in grande, in maniera maestosa. E, invece, quest’anno pare che i tanti Pianeti in Capricorno ti abbiano fatto scoprire il valore delle piccole cose semplici, quotidiane e genuine. Il tuo desiderio potrebbe essere proprio quello di incontrare qualcosa (o qualcuno) di straordinario nella tua routine giornaliera. Tieni bene aperti gli occhi perché, proprio quando meno te l’aspetti, potrebbe arrivare un’intuizione magica: le stelle ti ascoltano!



VERGINE - I Pianeti in Capricorno parlano di creatività e il desiderio che vorresti vedere realizzato sotto le stelle cadenti di agosto potrebbe essere quello di un figlio così come di un progetto frutto del tuo estro e della tua fantasia. Tutto dipende dalla passione e dall’intensità che metti nelle cose che fai. Non c’è bisogno che programmi tutto, sin nei minimi dettagli. Lascia che i tuoi desideri prendano forma seguendo strade che potrebbero essere molto diverse da quelle che hai immaginato.



BILANCIA - Se quello che desideri è avere una nuova e confortevole abitazione, le stelle ti accontenteranno sicuramente, ma questo non significa che potrai scappare dai tuoi impegni e dalle tue responsabilità familiari. Forse, ciò di cui avresti maggiore bisogno in questo momento, sarebbe un po’ di equilibrio interiore, per riuscire a trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di crescita. Chiedi alle stelle anche di aiutarti a mantenerti in forma fisicamente, senza disperdere energia e vitalità.



SCORPIONE - Le stelle sono pronte ad esaudire i tuoi desideri di spensieratezza e leggerezza. Vuoi viaggiare? Hai bisogno di un’automobile nuova? Lascia che gli astri esaudiscano in qualche modo i tuoi sogni e lasciati trasportare dalle onde della vita. Non c’è bisogno di farsi troppe domande su ogni evento: pensa a viverlo e a godere di ogni attimo, cogliendone le sfaccettature e rendendolo magico e indimenticabile. Forse il vero merito delle stelle sarà quello di farti riscoprire la magia della tua esistenza.



SAGITTARIO - Non vuoi dirlo apertamente, ma il tuo desiderio principale ultimamente è quello di diventare ricchissima e veder crescere a dismisura le tue finanze. Ma, non è solo questo: tu vorresti guadagnare tanto senza lavorare perché anche il tempo ha un prezzo e lo consideri anche più importante del denaro. Giove e Saturno in Capricorno saranno i principali responsabili di questo tuo sogno. Le stelle faranno il possibile per realizzarlo, ma l’esito dipende anche dalle tue decisioni e dalle tue scelte.



CAPRICORNO - Giove nel tuo Segno ha autorizzato le stelle a realizzare qualsiasi desiderio passi per l’anticamera del tuo cervello o del tuo cuore. Non mettere freni alla tua voce interiore e lascia che l’universo ti conduca nel luogo esatto in cui vuoi arrivare, fuori o dentro di te. Come desideri prioritari potrebbe esserci una salute più forte, visto che Marte ti sta un po’ indebolendo. O, forse, potresti chiedere un nuovo amore, superando le piccole difficoltà che hai nell’esprimere le tue emozioni.



ACQUARIO - Non è necessario dire a tutti quali sono i desideri che porti nel tuo cuore. L’importante è che tu li abbia ben chiari dentro di te. Rivolgiti al cielo in una notte stellata e sii sincera, prima con te stessa e poi con l’universo che ti ascolta e ti promette di realizzare ciò che desideri con tutta te stessa. Potrebbe volerci del tempo perché le tue richieste sono impegnative, ma ciò che non ti mancherà sarà una grande forza d’animo, che ti preparerà per accogliere la felicità in ogni sua manifestazione.



PESCI - Per te la vita è un sogno e, di fronte alle stelle cadenti, non sai mai a quale dei tuoi tanti desideri romantici sia meglio dare priorità. Tu non pensi soltanto ad una gioia o ad una felicità effimera o passeggera e la realizzazione dei tuoi sogni prevede che anche tutte le persone che ti circondano siano felici e possano godere con te dei risultati raggiunti. Venere ti consiglia di esprimere un desiderio chiaro e dettagliato che riguardi la tua vita sentimentale. Preparati a vederlo presto realizzato.