Oroscopo: le stelle cadenti e i desideri dei 12 Segni

Ma quali sono i desideri più comuni che esprimiamo in queste circostanze? In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo ci svela come ci comportiamo sotto un cielo stellato e quali richieste riusciamo a fare più facilmente. Lasciamoci trasportare dalla magia delle Stelle !

ARIETE

- Con Giove nel tuo Segno, probabilmente vedrai più stelle cadenti di tutti i tuoi amici e, in ogni caso, tutti i tuoi desideri sono destinati a trasformarsi presto in realtà. Chiediti che cosa vuoi davvero in questo momento della tua vita: più successo? Denaro? Prestigio? Oppure vuoi incontrare l’amore? Qualsiasi cosa tu stia bramando, molto presto entrerà a far parte della tua vita. Abbi fede!





TORO

– Solitamente tu tendi a stare coi piedi per terra e a guardare poco verso il cielo. Però, qualche stella cadente catturerà senz’altro la tua attenzione e ti metterà di fronte alla scelta di ciò che in questo momento vorresti realizzare. Sicuramente vorresti rilassarti di più sul lavoro e ritrovare una stabilità economica che ti consenta di vivere nell’agio. Puoi chiedere alle stelle di regalarti una vacanza.





GEMELLI

- È molto divertente trascorrere intere serate a guardare le stelle cadenti, specialmente per chi come te ama studiare anche il significato delle costellazioni. Il desiderio più bello che possono realizzare le stelle per te potrebbe essere quello di ampliare la sfera delle tue amicizie e darti la possibilità di ricoprire un ruolo sempre più prestigioso all’interno del contesto sociale in cui vivi.





CANCRO

- Hai sempre paura di non riuscire a vedere nessuna stella cadente. Rilassati e stenditi serenamente sotto a un cielo stellato. Non abbandonare le speranze e aspetta che qualche stella ti mostri la sua luminosità. Potrai esprimere il desiderio di trovare un nuovo lavoro oppure di ricevere una promozione nell’azienda in cui lavori attualmente. Non perderti d’animo e tutto andrà meglio di quanto immagini.





LEONE

- Reduce da quasi due anni di Saturno in opposizione, speri che almeno le stelle cadenti possano aiutarti a ritrovare un po’ di armonia e gioia. Se stai ancora soffrendo a causa di una delusione sentimentale, dovresti chiedere alle stelle di accelerare l’incontro di un nuovo amore. Giove accontenterà le tue richieste, specialmente se saranno accompagnate da una intima fiducia in te stessa.





VERGINE

- Basterebbe restare ad ascoltarti per qualche ora per comprendere quali saranno le richieste che sicuramente farai alle stelle che vedrai cadere nel cielo estivo. Tu speri che alcune situazioni del passato ritornino in auge e non vedi l’ora che qualcuno si ripresenti nella tua vita dopo mesi o addirittura anni di silenzio. Se è davvero questo che vuoi, verrai accontentata prima di quanto immagini.





BILANCIA

- Giove in opposizione ti sta facendo perdere un po’ di speranza e fiducia nel destino, ma tutto dipende dalla tua attitudine nei confronti della vita. Se sei convinta che una stella cadente possa realizzare i tuoi sogni, allora certamente accadrà. Tra le tue richieste potrebbe esserci anche quella di metter su famiglia o di avere un figlio. In questo caso sarà utile anche lo zampino di Saturno.





SCORPIONE

- Sei un animale notturno e per te è assolutamente naturale trascorrere l’intera notte sveglia a guardare le stelle e poi dormire durante le ore del giorno. Ti piace aspettare le stelle cadenti insieme ai tuoi amici e sei felice quando ti confidano i desideri che hanno espresso. Le tue richieste potrebbero riguardare questioni semplici, che renderebbero più magica e affascinante la tua quotidianità





SAGITTARIO

- Ottimista come sempre, sei sempre convinta di vedere più stelle cadenti di quanto realmente accada. La cosa più bella, però, è che tu ci credi veramente nel loro potere ed è proprio per questo che le tue richieste si trasformano sempre in realtà. Se vuoi vivere un nuovo amore, non devi far altro che alzare gli occhi al cielo e predisporre il tuo cuore per accoglierlo con gioia, molto presto.





CAPRICORNO

- Una piccola parte di te è convinta che cercare le stelle cadenti in cielo sia una perdita di tempo. Fortunatamente, ogni tanto ti lasci trascinare dal partner o dalle tue amiche e ti immergi in un’atmosfera di magiche possibilità, in cui ti diverti tantissimo. Il tuo desiderio ricorrente dell’ultimo periodo potrebbe riguardare una nuova casa o qualcosa che abbia a che fare con la tua famiglia.





ACQUARIO

- Potrebbe essere stato qualcuno dell’Acquario a spargere la voce che quando si vede una stella cadente si deve esprimere un desiderio. Tu lo fai sempre e cerchi sempre di esprimere desideri stravaganti per verificare in che modo possa davvero funzionare questo gioco simpatico e in un certo senso romantico. E se qualcuno ti baciasse nel momento esatto in cui vedi una stella cadente? Cosa faresti?





PESCI

- Trovi che guardare le stelle cadenti sia una cosa veramente romantica e speri sempre che il partner sia disponibile per farti compagnia in questa dolce esperienza. I tuoi desideri riguardano quasi sempre faccende amorose e affettive. Eppure, quest’estate potrebbe esaudirsi anche i desideri volti a farti trovare una maggiore stabilità economica e finanziaria nella vita. Non esitare a chiedere alle stelle!