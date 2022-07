Oroscopo del Sesso: come sarà agosto sotto le lenzuola?

Tutto ciò che è stato costruito in modo forte e stabile, anche a livello di relazioni, è destinato a cambiare. La sfera dell’eros diverrà per tutti meno statica e più movimentata. Venere sarà in Cancro fino al giorno 11 e poi si sposterà in Leone , favorendo le passioni travolgenti. Segno per Segno, scopriamo come vivranno l’eros gli uomini e le donne dello Zodiaco !

ARIETE – LUI

LEI

- L’inizio del mese non sarà particolarmente piacevole e Venere in aspetto dissonante creerà grandi tensioni tra le mura domestiche. Quando si sposterà in Leone, però, la sfera dell’eros rinascerà e avrai la possibilità di trascorrere momenti travolgenti e passionali con una nuova amante che saprà esattamente cosa fare per renderti appagato.- Una recente delusione amorosa potrebbe farti iniziare il mese sottotono per quel che riguarda la sfera sentimentale e sessuale. Venere giungerà in tuo soccorso dal 12 e darà il via a nuove avventure che son destinate a crescere. Marte, invece, nell’ultima parte del mese potrebbe spingere un caro amico tra le tue braccia, dentro le tue lenzuola.





TORO – LUI -

LEI

Marte nel tuo Segno fino al 20 ti renderà particolarmente energico e premierà la tua intraprendenza ogni volta che farai il primo passo con qualche nuova amante che catturerà il tuo interesse. Venere, però, nella seconda parte del mese potrebbe portare dei problemi. Sarà meglio dire chiaramente alla tua compagna quali sono le tue aspettative.- Agosto sarà un mese di alti e bassi per quel che riguarda la sfera dell’eros. Se inizi una storia che si basa fondamentalmente sul sesso, non puoi pretendere che poi divenga improvvisamente una relazione seria e che il partner ti proponga di fare dei progetti di vita insieme. Goditi i piaceri della vita, ma non avere troppe pretese. Non ne vale la pena.





GEMELLI – LUI

LEI

- Lo stress e il caldo estivo potrebbero farti iniziare il mese un po’ sottotono, ma con l’ingresso di Marte in Gemelli la tua vita sessuale avrà una svolta. Sarai instancabile e renderai felice la tua partner di sempre o qualche nuova amante che è rimasta colpita dal tuo fascino e dalla tua virilità. Le tue performances in camera da letto saranno impeccabili.- Una piccola scenata di gelosia all’inizio del mese potrebbe essere utile per riaccendere la passione tra te e il partner. Dovrai aspettare il 20, quando Marte entrerà nel tuo Segno, per incontrare qualche nuovo amante che sappia accontentare le tue esigenti richieste. Preparati a vivere notti bollenti e movimentate, che ricorderai per tanto tempo.





CANCRO – LUI

LEI

- Lilith nel tuo Segno renderà il mese di agosto particolarmente intrigante per tutto quel che riguarda la sfera dell’eros. Se hai dei desideri o delle voglie che non hai mai confessato a nessuno, è giunto il momento di rendere partecipe la tua compagna perché sarà felice di poterti accontentare. A fine mese, però, potresti avere un calo energetico.- Con Venere nel tuo Segno, inizierai il mese in modo romantico e carino. Ti sentirai lusingata dalle continue attenzioni di qualcuno che si mostrerà interessato a conoscerti davvero e non soltanto sessualmente. Lilith nel tuo Segno ti spingerà ad accettare qualsiasi tipo di provocazione. Il partner resterà piacevolmente sorpreso dalla tua sensualità.





LEONE - LUI -

LEI

Con Marte in Toro fino al 20, il mese di agosto non sembra essere particolarmente eccitante per quel che riguarda la sfera dell’eros e ti sentirai spesso sotto stress a causa dei tuoi impegni lavorativi. Venere in Leone ti ricorderà che c’è una giovane donna che non vede l’ora che tu le proponga di uscire e andare a cena insieme (e non solo).- Il mese non si aprirà in modo abbastanza romantico e coinvolgente per i tuoi gusti, ma tutto è destinato a migliorare. Dal 12 potrai contare su Venere nel tuo Segno per veder nascere nuovi amori. Dal 20 Marte non sarà più dissonante e incontrerai finalmente qualcuno che sappia accontentare i tuoi desideri erotici più fantasiosi e bizzarri.





VERGINE – LUI -

LEI

Marte segnerà il mese di agosto nel bene e nel male per quel che riguarda la sfera dell’Eros. Fino al 20 ti sentirai in forma e trascorrerai notte di pura passione con un’amante con cui troverai un feeling pazzesco. Poi ci sarà un calo della libido e potresti essere tu stesso a rifiutare le proposte che ti verranno fatte da una donna molto affascinante.- Se vuoi incontrare un amante che sappia trasgredire, facendoti vivere attimi di folle passione, dovrai approfittarne prima del giorno 20. Marte in Toro favorirà nuovi incontri soprattutto con partner stranieri. Con Marte in Gemelli, invece, potresti restare delusa da un uomo che sarà davvero bravo soltanto con le chiacchiere. Stai in guardia!





BILANCIA – LUI -

LEI

L’inizio del mese potrebbe essere un po’ deludente, soprattutto se avrai a che fare con donne che avranno pretese assurde nei tuoi confronti, ma non ti daranno un briciolo di affetto o tenerezza. Marte in Gemelli, dal 20, porterà una ventata di novità e ti farà vivere nuove avventure con amanti che ti faranno sentire sexy e dal tocco magico.- Non illuderti che un uomo che hai iniziato a frequentare da poche settimane possa decidere di impegnarsi seriamente con te. È meglio chiudere subito la vostra storia e andare alla ricerca di un nuovo partner. Potresti incontrarlo durante un viaggio e l’attrazione sessuale tra di voi sarà da subito eccellente. Cogli l’attimo e goditi la vita!





SCORPIONE – LUI -

LEI

Marte in Toro ti renderà scontroso per gran parte del mese e farà allontanare da te anche una persona che si è sempre posta con gentilezza e dolcezza nei tuoi confronti. Avrai modo di recuperare, ma non è detto che poi le cose torneranno come prima. Venere in Leone, dal 12, non garantisce il successo né in campo amoroso né in campo sessuale.- Questo mese dovrai inizialmente fare i conti col transito dissonante di Marte, a cui poi si unirà pure quello di Venere. Ti sembrerà quasi impossibile trovare un partner che sappia rispettare le tue esigenze e farti sentire amata e desiderata. Dovresti cercare di non confondere amore e sesso, in modo da goderti almeno qualche piccolo attimo di passione.





SAGITTARIO – LUI -

LEI

Lo stress questo mese sarà particolarmente alto e non sarà facile trovare il tempo per rilassarti e goderti una serata all’insegna dell’eros e della passione. Venere non farà mancare qualche incontro eccitante, ma fisicamente ti sentirai scarico e rischierai di non concludere ciò che avevi promesso. Rilassati e attendi che la situazione si plachi.- Venere in Cancro all’inizio del mese ti spingerà tra le braccia di un tuo ex, ma non illuderti che una notte insieme possa significare il sigillo di un patto d’amore. La situazione è destinata comunque ad andare avanti, tra alti e bassi. Il sentimento, infatti, resterà forte, ma le occasioni di trascorrere un po’ di tempo insieme diminuiranno.





CAPRICORNO – LUI -

LEI

Nonostante Venere ti renda poco dolce e tenero all’inizio del mese, con Marte in Toro non mancheranno le occasioni in cui potrai vivere momenti di coinvolgente passione con un’amante che è sempre stata in grado di accendere le tue voglie più carnali e focose. A fine mese potresti finire a letto con una vecchia partner, ancora innamorata di te.- Marte in Toro renderà il mese di agosto abbastanza appagante per quel che riguarda la sfera dell’eros. È importante che tu non ti aspetti che un uomo con cui ti vedi solo occasionalmente possa magicamente decidere di presentarti alla sua famiglia. Sii paziente e lascia che ogni cosa segua il suo corso. Sessualmente non resterai sicuramente delusa.





ACQUARIO – LUI

LEI

- Non solo Marte sarà dissonante fino al 20, ma dal 12 anche Venere sarà dispettosa e porterà ostacoli e imprevisti ogni qualvolta deciderai di organizzare un’uscita romantica. Sii paziente e prendi un po’ di tempo per riposarti e recuperare energia. Con Marte in Gemelli avrai modo di recuperare il tempo perso. Ti aspettano notti indimenticabili!- Con Marte in Toro fino al 20 del mese, potresti avere a che fare con un uomo che ti farà promesse senza mai mantenerle. Cerca ti interrompere questa relazione e inizia a creare spazio per accogliere qualcosa di nuovo nella tua vita. Marte in Gemelli promette incontri romantici, passionali, entusiasmanti e travolgenti. La fine del mese ti stupirà.





PESCI – LUI -

LEI

La prima parte del mese sarà sicuramente la migliore per vivere tante nuove avventure estive, senza fare troppi progetti per il futuro. Con l’ingresso di Marte in Gemelli, dal 20, sicuramente non te la sentirai di portare avanti delle relazioni ancora immature. Ci saranno altri impegni familiari e domestici che richiederanno la tua attenzione.- Con Venere in Cancro, i primi 12 giorni del mese potrebbero essere i migliori per fare nuovi incontri, ma non è detto che si protrarranno a lungo. Con Marte in Gemelli, dopo il 20, corri il rischio di impelagarti in una relazione che sarà fonte di stress più che di piacere. Cerca di interrompere sul nascere le storie che ti sembrano tossiche.